«От слов «не расстраивайся» становится больнее». Екатерина Юрлова – о поддержке сборной

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт нынешний сезон пропустила, поскольку находится в декретном отпуске. Но внимательно следила за сборной России и на Кубке мира, и на Олимпиаде в Пекине. После «Гонки Легкова» она рассказала «Чемпионату» про общение с командой, про важность работы с психологом и оценила возможность стать тренером национальной сборной.

«Кураж-Бамбей» был у всей лыжной команды»

— Вы созванивались с женской командой России во время этапов Кубка мира. Чьей идеей было организовать общую беседу?

— Инициатива была от СБР, но я её с радостью поддержала, потому что сама непосредственно общаюсь с девчонками, которые в этом году выступали и на Кубке мира, и на Олимпийских играх, и на Кубке IBU. Было здорово увидеть всех в онлайне. Классная идея.

— О чём говорили?

— Это была дружеская беседа. Больше меня спрашивали, как у меня дела, чем я занимаюсь. Потому что, как они сказали, у них всё хорошо, они проводят время нескучно, в том плане, что всегда есть с кем пообщаться. Готовились, настраивались на каждую гонку, всё было в штатном режиме.

— Общались во время Олимпиады?

— Во время Олимпиады я никого не отвлекала звонками, но всё время писала слова поддержки девчонкам, ребятам. Поздравляла с каждой медалью и своих коллег-биатлонистов, и ребят и девочек из лыжных гонок — у них на Олимпиаде в Пекине было просто какое-то сногсшибательное выступление. «Кураж-Бамбей», как сказала Юля Ступак. Мне кажется, он был не только у неё, но и у всей команды.

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: Пресс-служба «Гонки Легкова»

«Если бы не помощь психолога, закончила бы карьеру»

— Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский рассказывал в интервью, что он за работу команды с психологом. Как вы к этому относитесь?

— Я по первому высшему образованию — спортивный психолог. Поэтому считаю, что это нужно, но также необходимо осознание потребности в этом самого спортсмена. То есть не получится просто привести спортсмена к психологу и сказать: «Я со стороны вижу — тебе нужно с ним поработать». Спортсмен должен сам чувствовать, что ему нужны какая-то помощь и поддержка извне. Когда уже родные и близкие, друзья по команде не могут так помочь и поддержать, нужен нейтральный человек, с которым можно поговорить, и всё встанет на свои места.

Я в своё время работала с психологом, я много о нём знала, потому что училась по его учебникам. Считаю, что это один из самых знаменитых спортивных психологов — Геннадий Дмитриевич Горбунов. По сей день здравствует, ему уже под 90 лет, но он находится в абсолютно хорошей форме. Я до сих пор ему благодарна, если бы не его помощь, в 2012-2014 годах я бы, наверное, уже закончила свою спортивную карьеру.

— Почему решили всё-таки не участвовать в «Ижевской винтовке» в этом сезоне?

— Последние два сезона, несмотря на пропуск из-за декрета, всё равно присутствовало желание побегать, желание посоревноваться. Я пыталась набрать форму к этим соревнованиям. Знала, что это моя единственная возможность показать себя и понять, могу я попасть на Олимпийские игры или нет.

В начале декабря я прошла углублённую функциональную диагностику, после этого было много разговоров и с личным тренером, и со спортивным доктором. Они сказали, что теоретически выступить можно, но, скорее всего, после этих выступлений будет довольно сложно дальше о чём-либо говорить. Потому что функциональная составляющая на тот момент оставляла желать лучшего.

И вторая большая причина связана с моей второй дочкой. На момент соревнований в Ижевске мы всё ещё не перешли на искусственное вскармливание, и я думала, что это не очень хорошая идея — везти шестимесячного ребёнка в Ижевск. Я бы там больше думала о ней, а не концентрировалась на соревнованиях.

— Были мысли попасть в тренерский штаб сборной? Работать с командой на постоянной основе?

— На фоне спортивной деятельности о работе в команде задумывалась не так сильно. Считаю, что для работы в сборной нужен какой-то практический опыт, потому что теоретические знания есть, но работа в сборной — это большая ответственность. Если приходить работать в команду, нужно уже иметь за плечами опыт работы с городской или региональной командой.

Некоторые ребята приходят. Алексей Волков, например, работал в качестве стрелкового тренера. Думаю, что это тоже хорошо, потому что, закончив свою спортивную карьеру, он имел неплохой опыт в стрелковой части и мог им поделиться. Но в то же время должен быть какой-то практический опыт применения своих знаний. А в их использовании сразу на основной команде могут быть риски.

Фото: Пресс-служба «Гонки Легкова»

«От слов «не расстраивайся» становится ещё больнее»

— Какой момент на Олимпиаде-2022 был самых вдохновляющим?

— Для меня Олимпиада была, как и для всех биатлонистов и лыжников, довольно тяжёлой. Я видела, какие были условия для всех спортсменов — холод, ветер, высота. Как спортсменка я переживала за ребят, потому что знаю, какие это тяжелейшие условия.

Радостные моменты — это те гонки, где наши ребята завоёвывали медали. Но также в каждой гонке наравне с положительными и радостными чувствами присутствовало ощущение недосказанности. Когда в смешанной эстафете команда лидировала долгое время, потом на самом финише Латыпова просто тактически обогнали ребята из Франции и Норвегии. Когда в мужской эстафете случилась на последнем рубеже эта ситуация с Эдиком.

— И два четвёртых места Максима Цветкова…

— Максим Цветков — это моя боль. Мы представляем один регион, и я безумно переживала за него, за его два четвёртых места. Я понимаю, какой он прошёл путь, потому что сама проходила такой же путь возвращения в сборную. Я даже не хотела ему ничего писать, потому что тут не нужны слова поддержки. Тут сам спортсмен должен это пережить. От слов «ничего, не расстраивайся» ещё больнее становится.

После мужской эстафеты я писала Александру Логинову с просьбой поддержать Эдика, потому что также не хотелось давить на больное.

Наши девчонки показали свой максимум, и объективно женская шведская команда была одним из фаворитов Олимпиады. Но наши девчонки, победив норвежек, француженок, показали очень хороший результат.

— Как прошла «Гонка Легкова»?

— Эмоции самые положительные. Всё — от проведения до трассы, от эмоций до физического состояния — было замечательно. Очень рада, что моя дочка смогла принять участие. Для неё это была первая гонка на беговых лыжах, ей пять лет, и она пробежала километр. Я ехала рядом, а она съехала сама со спуска и мужественно забралась в горку.