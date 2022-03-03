Драматичная развязка на Кубке мира по биатлону: Россия и Франция остались без «Глобуса»

Сегодня прошла заключительная женская эстафета в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону. Победу одержали норвежки, на подиум также попали шведки и итальянки. Но важны сегодня даже не призёры последней эстафеты сезона, а вручение «Малого хрустального глобуса». Точнее, развязка борьбы за него. Сборная России могла бы тоже бороться за награду, если бы не снялась с Кубка мира по биатлону. Тем более главные соперницы – француженки – были дисквалифицированы по ходу гонки. МХГ в итоге забрала Швеция.

Неужели мы так просто потеряли «Глобус»?

Плотная борьба

То, что сборная России, причём женская, была в плотной борьбе за МХГ, звучит весьма удивительно. Но это правда. По ходу сезона россиянки выступили относительно стабильно, в трёх из четырёх гонок попали на подиум, дважды став вторыми и единожды третьими. Единственной неудачей была эстафета на старте сезона, тогда сборная России стала восьмой.

Перед последней гонкой россиянки шли на втором месте малого зачёта, проигрывая француженкам 26 очков, которые при удачном раскладе можно было отыграть за один старт. Правда, нужно было и не дать подпустить к себе шведок, которые шли на третьем месте с отставанием в один балл. По сути, чтобы точно получить «Глобус», нашим девушкам нужно было одержать победу, при условии, что француженки были бы на девятом месте или ниже. Понятно, что такое могло произойти с малой вероятностью, но шансы всё-таки были.

Однако на прошлой неделе наша команда после санкций Международного союза биатлонистов (IBU) приняла решение сняться с оставшихся этапов Кубка мира, поэтому и не приехала в Контиолахти (Финляндия). Как итог – «Глобус» мы потеряли со 100% вероятностью ещё до гонки. Хотя события заключительной эстафеты складывались чрезвычайно драматично.

Дисквалификация лидеров

Первый этап для француженок прошёл шикарно. Анаис Бескон к смене этапа пришла третьей, проигрывая лидеру 17,5 секунд. А вот дальше всё пошло наперекосяк. Анаис Шевалье-Буше после лёжки на своём этапе зашла на два штрафных круга, нарушив между тем правила, а на стойке воспользовалась одним допом. Оплошность Шевалье-Буше сразу выкинула сборную Франции из первой десятки. Подняться выше француженки так и не смогли, виной всему стала неудачная стрельба спортсменок. Жюстин Бреза-Буше на третьем этапе дважды балансировала на грани штрафного круга, правда, в обоих случаях ей повезло. Перед заключительной лёжкой француженки наконец-то смогли подняться выше 10-го места, но, увы, это особо ничем не помогло, так как Жулия Симон зашла на штрафной круг. На последней стрельбе Симон допустила ещё один промах. Гонку француженки так и не закончили. По решению судей они были дисквалифицированы. Как выяснилось, на лёжке Шевалье-Буше использовала дополнительный патрон из обоймы вместо ручной перезарядки, что запрещено правилами IBU.

Для шведок гонка выдалась гораздо проще. Почти всё время они шли в первой тройке, да и со стрельбой проблем не было, всего семь дополнительных патронов. Несмотря на это, на финише сборная Швеции уступила Норвегии 37,7 секунды, но даже этого было достаточно, чтобы взять «Глобус». Получается, что сегодня россиянкам из-за провала француженок достаточно было быть лишь выше шведок. Увы, но в гонке наши девушки не участвовали, поэтому первый МХГ в женских эстафетах за 12 лет завоевать они не смогли. Сборная России осталась лишь шестой.