Россия могла бороться с Норвегией за «Глобус». Но на последнюю эстафету наших не пустили

В пятницу, 4 марта, в Финляндии прошла заключительная мужская эстафетная гонка сезона, по итогам которой был вручён «Малый хрустальный глобус». Получили его норвежцы. К сожалению, сборная России в гонке не участвовала, так как из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU) была не допущена к соревнованиям. Но участие в соревнованиях не единственное, чего лишились наши парни. Команда потеряла и шанс на борьбу за «Глобус». До сегодняшней гонки наши парни шли вторыми в зачёте эстафет, проигрывая норвежцам всего шесть очков. Насколько реальны были шансы россиян взять трофей?

Борьба с резервистами

В нынешнем сезоне сборная России приятно радовала своих болельщиков. Наши парни поднимались на подиум в каждой эстафете сезона. В Эстерсунде и Хохфильцене россияне были третьими, в Рупольдинге – первыми, а в Антхольце – вторыми. Конечно, ещё была и обидная бронза на Олимпиаде, но к Кубку мира та гонка отношения не имела. Как итог – в зачёте эстафет наши парни шли вторыми. Отставание от норвежцев – шесть очков. Французы, которые расположились на третьей позиции, проигрывали россиянам 19 баллов.

Чтобы точно взять «Глобус», россиянам нужно было попасть на подиум и быть выше норвежцев и французов. Если бы речь шла о призовых местах, то Норвегию нужно было бы просто обогнать. Если бы россияне не попали на пьедестал, но норвежцев нужно было бы опередить как минимум на три позиции.

Кстати, у россиян было бы преимущество. Сборная Норвегии приехала в Контиолахти не в самом мощном составе: Йоханнес Бё досрочно завершил сезон, а Тарьей Бё после Олимпиады взял паузу на восстановление. Норвежцы по ходу сезона выиграли все эстафеты, кроме одной – в Рупольдинге, куда не поехали лидеры команды. Так что обыграть полурезервный состав норвежцев наши парни точно смогли бы. Тем более в обойме, помимо олимпийцев, был бы и Антон Бабиков. Да и Эдуард Латыпов, скорее всего, справился бы с проблемами, которые могли возникнуть после драмы в эстафете на Олимпиаде.

Россияне могли бы справиться. Если бы их пустили в Финляндию. Если бы.

Идеальный расклад

События сегодняшней гонки тоже могли помочь россиянам. Первый этап у норвежцев бежал Сиверт Гутторм Баккен. Выглядел он посредственно. Если первый рубеж спортсмен прошёл идеально, то на втором возникли проблемы. Как итог – после трёх дополнительных патронов команда была лишь восьмой, но Баккен всё-таки сумел подтянуть сборную на четвёртую позицию. Филип Фьельд Андерсен на втором этапе, подобно Баккену, лёжку прошёл отлично, а вот на стойке «заковырялся». В результате к смене этапа норвежцы подошли на шестом месте, проигрывая больше 30 секунд.

Дальше Стурла Легрейд благодаря практически безошибочной работе на рубежах (всего один дополнительный патрон) вытянул команду в тройку лидеров. Вместе с шведом и французом к смене этапа они подошли практически одновременно. На заключительном этапе тройка лидеров шла вместе вплоть до лёжки. Даже там они все отработали точно, но Кентен Фийон Майе немного замешкался и отстал от Себастиана Самуэльссона и Ветле Шоста Кристиансена, правда, к последней стрельбе француз достал соперников. А там уже больше повезло норвежцу. Он единственный отработал на ноль и уехал с отрывом от преследователей. В итоге Норвегия праздновала победу, Швеция получила серебро, а Франция – бронзу.

Россияне прекрасно могли вклиниться в эту борьбу, ведь по ходу сезона спокойно обходили и шведов, и французов. Конечно, необходимо было, чтобы россияне создавали задел с самого начала гонки, где у норвежцев бежали не самые сильные биатлонисты. Очевидно, что на финише бороться с Кристиансеном было бы уже бесполезно. С ним не смог справиться даже лидер общего зачёта Кентен Фийон Майе. Пока же нам остаётся только признать факт, что Россия осталась без МХГ в эстафетах, который мог стать первым с сезона-2016/2017.