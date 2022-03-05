Лыжницы обыграли биатлонисток в спринте. В биатлоне появится новая королева?

Две спортсменки, которые добивались серьёзных успехов в лыжных гонках, поднялись на пьедестал в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Для олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки в лыжных гонках шведки Стины Нильссон попадание в топ-3 в гонке такого уровня стало первым в карьере, а вот немка Денизе Херрман уже и в биатлоне Олимпиаду выигрывала.

Когда скорость важнее стрельбы

В женском спринте в Контиолахти, во время которого погода точно не мешала спортсменкам, ключевым фактором стала скорость. На ноль из 83 участниц спринта отработали лишь семеро, при этом только немка Ванесса Фойгт с идеальной стрельбой попала в топ-10. В призёрах же оказались спортсменки, совершившие по одному промаху, причём две из них пришли в биатлон из лыж.

Победу в спринте одержала немка Денизе Херрман. Это седьмое попадание немки на высшую ступень в личных гонках Кубка мира за шесть лет в биатлоне. В лыжах Херрман тоже выступала довольно неплохо. На её счету даже есть олимпийская бронза Сочи, пускай и в эстафете. Но в биатлоне успехи гораздо круче – Денизе в Пекине стала олимпийской чемпионкой, и чемпионкой мира тоже успела стать. Что важно, в личных гонках.

А бронзу завоевала спортсменка, которая в лыжах выиграла массу титулов. Шведка Стина на Олимпиадах выиграла пять медалей, в том числе и золотую, стала двукратной чемпионкой мира. В биатлон она перешла в 2019-м, а спустя два года завоевала место в основе национальной команды.

В Финляндии Стина впервые в своей биатлонной карьере забежала в топ-3. Нильссон боролась за победу, однако уступила 5 секунд Херрман и 0,2 секунды норвежке Экхофф, которая стала второй. Если стрельба у Нильссон будет более стабильной, то в биатлоне вполне может появиться новая королева. Адаптация у Стины уже завершилась.

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19 спортсменов в минуте

Мужская гонка была менее захватывающая, чем женская, но личные достижения у спортсменов тоже были.

Серебро завоевал Филип Фьельд Андерсен, только в этом сезоне дебютировавший на Кубке мира. Для 22-летнего норвежца это не первая медаль на КМ. В Анси он стал третьим, завоевав свою первую бронзу. Андерсен, как и во Франции, сделал ноль и поднялся на подиум за своим первым серебром Кубка мира. Победу праздновал француз Кентен Фийон Майе, вышедший в лидеры малого зачёта и укрепивший свои позиции на первом месте в общем тотале. Тройку призёров замкнул Йоханнес Кюн.

Если между биатлонистами, попавшими на подиум, довольно большие отставания, то дальше в десятке все расположились настолько плотно, что между четвёртым и 10-м спортсменом разница всего 13,5 секунд. Вне десятки аналогичная история. В пасьютах за первую минуту стартуют 19 человек. И вполне может повториться ситуация с Рупольдингом, когда биатлонистам на первой стрельбе не хватило ковриков.