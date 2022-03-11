Теперь наш главный биатлон — это Кубок России. Почему смотреть его будет интересно?

Из-за ситуации на Украине IBU отстранил всех российских биатлонистов от международных соревнований. Поэтому практически вся основа сборной России по биатлону вместо выступления на этапах Кубка мира будет представлять свои регионы на российских соревнованиях – заключительном этапе Кубка России в Уфе и чемпионате России в Тюмени. Теперь это наш главный биатлон.

Конечно, всем нам хотелось бы увидеть выступление российских биатлонистов на международном уровне, однако и соревнования в России обещают быть интересными – всё-таки на старт выйдут практически все сильнейшие спортсмены страны.

Рассказываем, почему стоит смотреть Кубок России и чемпионат России будет интересно.

Противостояние лидеров российской сборной

Планируется, что в Уфе выступит основная мужская сборная России, которая перед началом этапа Кубка России провела в Башкирии тренировочный сбор. На российских соревнованиях должны выступить призёры и участники Олимпийских игр в Пекине – Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов.

Кто из лидеров российской сборной окажется сильнее?

Эдуард Латыпов рассказал, что «весь настрой направлен на внутренние соревнования». Так что ждём от команды яркой борьбы!

«Конечно, обидно, что не удалось побороться за место в общем зачёте. Но в любом случае у нас есть внутренние соревнования, где мы можем показать и проявить себя. Эту ситуацию в команде уже отпустили, потому что прошло достаточно времени. Все уже целенаправленно готовятся к финалу Кубка России в Уфе и к заключительным гонкам в Тюмени. То есть весь настрой направлен на внутренние соревнования», — рассказал Латыпов «Матч ТВ».

Соревноваться с ними будут участники этапов Кубка мира этого сезона Антон Бабиков и Александр Поварницын. Также в Уфу приедут участники Кубка IBU Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин и Кирилл Стрельцов.

На старт выйдет и Михаил Бурундуков, который достойно показал себя на «Ижевской винтовке» и должен был поехать на Кубок IBU после Нового года. Однако из-за проблем с документами в этом сезоне выступить на международном уровне молодому спортсмену так и не удалось.

Расписание гонок в финале Кубка России по биатлону



12 марта 9:00. Спринт, мужчины 12:00. Спринт, женщины

14 марта 9:00. Гонка преследования, мужчины 11:30. Гонка преследования, женщины

16 марта 9:00. Масс-старт, мужчины 11:30. Масс-старт, женщины

Как покажут себя Буртасова и Сливко?

Интересно, как на российских стартах покажут себя спортсменки женской сборной, которые в этом сезоне выступали на Кубке мира и Олимпиаде. На протяжении практически всего сезона выступление Ирины Казакевич и Светланы Мироновой на высшем уровне вызывало вопросы. Удастся ли обойти их участницам Кубка IBU или Кубка России, которые в этом сезоне не получили шанс выступить в составе основной сборной?

Любопытно, как на фоне основной женской команды будет выглядеть Виктория Сливко. Ещё в начале сезона по не совсем понятным причинам её не взяли в сборную, но благодаря результатам на Кубке России она пробилась на Кубок IBU, а в марте должна была присоединиться к основной команде на Кубке мира.

Стоит обратить внимание и на выступление Евгении Буртасовой. До отстранения у неё были все шансы взять «Большой хрустальный глобус» на Кубке IBU. В этом сезоне на Кубке мира она не выступала, но поехала на Олимпийские игры — 2022, где заменила Валерию Васнецову, которая была вынуждена пропустить соревнования из-за положительного теста на коронавирус.

Буртасову не взяли в состав на женскую эстафету в Пекине, что также вызывало много вопросов. Удастся ли ей сейчас конкурировать с лидерами российской женской команды?

Да и в целом выступление и противостояние Резцовой, Мироновой, Казакевич, Куклиной, Буртасовой, Гербуловой, Сливко, Гореевой и сильнейших белорусских биатлонисток достойны внимания.

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Сильнейшие спортсмены из Беларуси

Помимо россиян, в соревнованиях примут участие сильнейшие белорусские спортсмены, которые также не могут выступать на соревнованиях под эгидой IBU. Среди них Динара Алимбекова, которая до отстранения российской и белорусской команды занимала второе место в общем зачёте Кубка мира. Планируется, что в Тюмени к команде присоединится Анна Сола, которая занимала восьмое место в зачёте. Также на российских стартах выступят сёстры Кручинкины, призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский, Сергей Бочарников и другие спортсмены.

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С 12 по 16 марта в Уфе пройдёт шесть гонок: мужской и женский спринт, гонки преследования и масс-старты. На чемпионате России в Тюмени с 30 марта по 3 апреля спортсмены пробегут спринты, эстафеты, масс-старты, смешанную эстафету и сингл-микст.