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Белорус Антон Смольский легко обыграл всех россиян в спринте на Кубке России, а женскую гонку выиграла Ирина Казакевич

«Мы просто развалились». Российские биатлонисты поделили с белорусами золото в Уфе
Михаил Чесалин
Биатлонисты РФ поделили с белорусами золото в Уфе
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На блестящий результат Смольского идеальной гонкой ответила наша Казакевич.

Реальность такова, что для российских поклонников биатлона главный старт начала марта – это не этап Кубка мира в Эстонии, а финал Кубка России в Уфе. Наших спортсменов вместе с белорусами отстранили от международных соревнований из-за политической ситуации, поэтому и тем, и другим пришлось продолжать сезон в России. Получилось, кстати, весьма увлекательно. Не обошлось без интриги и борьбы между странами за золотые медали.

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«Планировали феерить на Кубке мира»

Сразу стоит сказать, что Уфа порадовала и уровнем организации соревнований, и атмосферой. В наши коронавирусные времена многие этапы Кубка мира были совсем унылыми без зрителей. А вот в финале Кубка России зрителей было достаточно. Биатлонисты были приятно удивлены тем, как их поддерживали и на стадионе, и вдоль трассы, и во время различных церемоний.

Открывал турнир мужской спринт. В списке участников были все ведущие биатлонисты сборной России. Однако первый старт после Олимпиады почти никому не удался. У Латыпова, Халили и Серохвостова были серьёзные проблемы со стрельбой, и только Александр Логинов выглядел стабильно. Один промах позволил ему оказаться на пьедестале. Но только на третьем месте.

Первые два заняли белорусы. Антон Смольский провёл впечатляющую гонку. С одним промахом он привёз соперникам почти минуту. Нет сомнений, что в такой форме он бы и на Кубке мира зажигал. Вторым за счёт чистой стрельбы стал ещё один белорус – Дмитрий Лазовский.

«Планировали феерить на Кубке мира, но феерим здесь, – с улыбкой сказал после гонки Смольский. – Огромная благодарность СБР за приглашение, потому что для профессионала соревноваться – это самое важное. Возможность продлить сезон дорогого стоит».

Фото: vk.com/russianbiathlon

«После Олимпиады мы взяли паузу. С текущей ситуацией мы не знали, что будет дальше. Когда пришло понимание, что будет, мы распустили ребят по регионам. Они тренировались, но не сильно под присмотром. Поэтому сегодня мы полностью развалились в стрельбе: Халили – два промаха на стойке, Латыпов – три на стойке, Серохвостов в своём формате стрельнул. Но сейчас будем собирать ребят, разговаривать детально с ними. Поймём, какие компоненты у них ушли, и поймём, как вернуть стрельбу, которая будет устраивать и нас, тренеров, и болельщиков», – подвёл неутешительные итоги гонки тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов.

«Кажется, грядёт ноль»

Впечатляющий результат Смольского заставил поволноваться за девушек. Было ощущение, что и там россиянки не смогут навязать борьбу представительницам союзного государства. Усугубил эти опасения первый круг дистанции, на котором друг за другом шли лидеры сборных России и Беларуси: Кристина Резцова и Динара Алимбекова. Россиянка промахнулась на лёжке, а белоруска была безупречна и с хорошим отрывом возглавляла гонку. Совсем рядом с ней расположилась ещё одна представительница Беларуси – Ирина Лещенко.

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Однако Алимбекова на стойке промахнулась дважды и лидерство потеряла. Кристина Резцова на стойке взяла себя в руки и приготовилась забирать золото Кубка России. И забрала бы, если бы не Ирина Казакевич, сбросившая с себя психологический груз. Два рубежа на ноль, великолепная скорость на дистанции – ну может же Ирина, когда хочет и когда не волнуется!

Казакевич в итоге первая, Резцова – вторая, а белоруска Лещенко – третья.

Фото: vk.com/russianbiathlon

«Своего тренера Шашилова я всегда слышу, на всех гонках. Перед гонкой я спросила его, где он будет стоять. Он ответил, что на рубеже. Я сказала, что, кажется, грядёт ноль. Потому что это была первая гонка в сезоне, когда он был не на трассе. Как видите, была права. Когда я уходила с рубежа, он хлопал в ладоши: давно у меня не было чистой стрельбы. Так что тренер сегодня радовался вместе со мной», – рассказала Казакевич сразу после окончания гонки.

В воскресенье биатлонисты в Уфе будут отдыхать, а уже в понедельник, 14 марта, побегут гонки преследования. Борьба за золотые награды обещает быть весьма интересной.

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