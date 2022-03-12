«Мне было что сказать на Кубке мира. Но меня не спрашивают». Эмоции биатлонистки Резцовой

Лидер женской сборной России по биатлону проводила классный сезон на международном уровне: на Кубке мира у неё получилось многое. Но последнего слова ей сказать не дали: биатлонистов из России и Беларуси отстранили из-за политической ситуации.

Спортсмены двух стран продолжили сезон на Кубке России в Уфе. Кристина Резцова в спринте заняла второе место – выиграть помешал промах на лёжке. А после финиша откровенно рассказала журналистам о своих эмоциях: досаде от сложившейся ситуации, классной атмосфере, отсутствии общения с иностранками и планах на ближайшее будущее.

«Ощущение, что тебя готовы разорвать, не помогает»

— Девчонки-лидеры общего зачёта Кубка мира приехали, вполне есть с кем посоревноваться и за что побороться. Самое главное здесь — это люди, которые на Кубке мира могут на нас только по телевизору посмотреть, а тут они могут приехать, посоревноваться с нами. Это ощущение, что тебя готовы разорвать, оно перед стартом не очень помогает, но греет сердце и душу, когда ты доставляешь народу огромное удовольствие, когда делаешь свою работу.

— Большунов сказал, что на «Дёминском марафоне», круче чем в Хольменколлене. Здесь круче, чем на Кубке мира?

— Могу сказать, что в нынешнем году точно в любом месте было не круче, чем здесь. Там нет болельщиков, а мы в России сейчас. Атмосфера— один из очень важных аспектов всего того, что мы делаем сейчас. Здесь реально круто, тепло душевно благодаря людям.

— Есть ли страх, что будем так дальше бегать только в России?

— Я не буду это комментировать. Не хочу даже думать об этом.

— Когда сообщили, что не допустили до Кубка мира, какие эмоции были?

— Первая мысль — я расстроилась. У меня было большое желание бегать на Кубке мира. Получилось так, что в этом сезоне я не набегалась. У меня были силы, эмоции, азарт. Но потом… я была дома, с дочерью, мне не нужно было улетать, у меня было такое облегчение. Значит, так надо и мне нужно провести больше времени с семьёй. Это очень крутые эмоции ей дало.

— Динара Алимбекова заявила, что у неё нет мотивации тут бегать, она просто выполняет условия контракта. Она считает, что ей было что сказать на Кубке мира.

— И мне было что сказать, но нас не спрашивают. Я считаю, что если у нас нет выбора, то тут должна быть такая же мотивация бежать, как на Кубке мира. Понятно, что здесь нет каких-то призовых или ещё 80 человек, которые могут с тобой бороться. Здесь есть другие 50, пойди и обыграй их. Всё может случиться, нужно просто подтверждать свой уровень, что ты можешь бегать на Кубке мира. У нас обычно приезжают с Кубка мира и не выигрывают в России. Все начинают говорить, а почему у вас не сильнейшие на Кубке мира бегают? Нужно доказывать и там, и тут.

«Где Губерниев — там шоу. А биатлон и шоу — разные понятия»

— Кто-то поддержал из иностранцев после отстранения?

— Ни с кем вообще не общалась, не переписывалась.

— Какая была бы атмосфера на Кубке мира, если бы мы там выступали? Было бы тяжело?

— Люди делятся на два типа: хорошие и плохие. В любом случае нашлись бы те, кто пытался бы как-то вывести из равновесия. Как было бы — не знаю, но раз мы туда не поехали — так будет лучше.

— Почему нет общения с иностранцами? Казалось бы, две страны убирают, им запрещают выступать, про них говорят что-то плохое, а иностранцы с вами никак не контактируют.

— Мы, кроме «привет» и «как дела», не можем ни о чём поговорить, потому что у нас есть языковой барьер даже на Кубке мира. Поэтому у нас нет иностранных подружек-друзей. Наше общение заканчивается тем, что мы спросили, как кто пробежал, и поздравили друг друга. Почему они или мы должны писать? Мы не друзья, но и не враги. Мы всегда здороваемся, улыбаемся, но нет какой-то переписки.

— Кто-то из СБР сказал, что где Губерниев — там и есть настоящий биатлон.

— Что? Как это комментировать? При чём здесь биатлон? (смеётся). Дима классный, он делает шоу. Где Дима — там шоу, а биатлон и шоу немного разные понятия. Шоу — это для зрителей, для нас это работа, это жизнь, это спорт в первую очередь. Людям со стороны смотреть и обсуждать, как Дима то хорошее говорит, то плохое, интересно. Это поджигает интерес к нашему виду спорта. Но мы по другую сторону.

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— Нужно ли делать из спорта шоу?

— Тут дело не в шоу. У Димы работа по ту сторону экрана, а у нас и по ту, и по эту. Да, у нас должно быть общение с болельщиками, большим количеством народа, но это не первостепенно. В первую очередь здесь наша работа.

— Первая мысль, когда вы узнали, что не допускают на Кубок мира: это справедливо или нет?

— Первая мысль — мы не должны никак этого касаться. Спорт отдельно, политика отдельно. Всю жизнь нам говорили, что спорт вне политики, а сейчас происходит обратная ситуация. Хотелось бы находиться на Кубке мира независимо от всего.

«Я надеюсь, что всё ещё наладится»

— Нет ли ощущения, что все в этом сезоне карьера и всё попёрло, а теперь всё не очень хорошо и наступила полная жесть?

— Надеюсь, что ещё не наступила полная жесть, всё наладится. Зачем обсуждать то, о чём мы не знаем? Мы не знаем, что будет. Я вообще понятия не имею, что творится в мире. Я не читаю, не смотрю новости, считаю, что у меня правильная позиция, потому что тратить свои нервы, зная, что ничего не можешь изменить, не вижу никакого смысла.

— Что неспортивное грустнее всего терять: «Инстаграм», «Фейсбук», «Макдональдс»?

— Слава богу, если всё это уберут или заблокируют! Сейчас мне грустно терять время. Я реально зависаю в «Инстаграме», лучше бы погулять сходила.

— Если бы было больше подписчиков, то переводили бы более крупные суммы за рекламу, и тогда было бы существенно.

— Не в деньгах счастье. Не в этом суть. Я получаю удовольствие от того, что делаю. Я не живу, только чтобы зарабатывать на этом.

— Что будет, если запретят нормальные лыжи?

— У меня пока нет проблем с лыжами. У меня есть контракт, но мне не писали ничего. Очень сложно купить хорошие лыжи не за границей, а за границу сейчас путь закрыт.

— Сезон скоро завершится. Как будете отдыхать?

– Плана нет, потому что огромный список дел на весну и межсезонье. Не могу даже пока понять, как это всё собрать воедино. Отдых — один из последних пунктов, который буду решать. Надеюсь, что удастся отдохнуть хотя бы недельку или дней 10.

— Вы с Норицыным на связи?

— Конечно. Он и сейчас пишет мне план. И к этим соревнованиям, и к дальнейшим. С ним у нас полный контакт и стабильность. Надеюсь, что его выпустят к нам в Россию хотя бы посмотреть. Есть проблемы? Не знаю. Сейчас он вообще в Европе на Кубке мира, надеюсь, его впустят в Россию.

— Насколько важна подготовка за границей?

— Я в этом году не была. Есть места классные за границей, в которые можно было бы съездить. В этом году у меня не было такой возможности, поэтому готова тренироваться в России. Если мотивация хорошая, можно готовиться и в России.