Биатлонисты разыграли эстафетный «Глобус». Он мог быть у России, но «уплыл» к норвежцам

Россияне потеряли потенциально третий «Малый хрустальный глобус» на Кубке мира. До отстранения сборная России была в числе лидеров и в женском, и в мужском, и в смешанном эстафетном зачётах. И если в классических эстафетах МХГ мы потеряли ещё в Контиолахти, то в смешанных дисциплинах он «уплыл» лишь сейчас. А ведь именно здесь у России были самые большие шансы. Причём из-за отстранения возможности борьбы за «Глобус» лишилась ещё и сборная Беларуси, которая проигрывала россиянам перед гонкой всего три очка.

Потерянный «Глобус»

В нынешнем сезоне было предусмотрено лишь четыре смешанных эстафеты: два сингл-микста и два супермикста. После половины гонок в общем зачёте смешанных эстафет лидером шла сборная России. Это было неудивительно, наша команда в Оберхофе выиграла сингл-микст (Кристина Резцова и Антон Бабиков) и заняла пятое место в супермиксте (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова). В итоге на счету россиян было 100 очков.

Вторыми после России были белорусы. На их счету было 97 очков благодаря второму месту в смешанной эстафете и четвёртому место в сингл-миксте. Норвежцы же проигрывали россиянам 15 очков, которые, конечно, вполне можно было отыграть. Но у норвежцев результаты были нестабильными: в супермиксте Оберхофа они победили, а в сингл-миксте стали лишь 16-ми.

По сути, если бы россиян и белорусов не отстранили от участия в этапах Кубка мира, одна из команд могла вполне бы взять «Малый хрустальный глобус» в зачёте смешанных эстафет. Тем более что у соперников были либо не самые сильные, либо сильные, но не слишком стабильные составы. Норвегия же вообще осталась без Йоханнеса Бё, который, несмотря на не самый удачный сезон, точно мог помочь командам в эстафетных гонках.

Но, увы, норвежцы даже в таком составе смогли выиграть МХГ. Для скандинавов этот «Глобус» стал четвёртым подряд. Всего же на счету норвежцев восемь МХГ в смешанных эстафетах, что является рекордом. Россия, кстати, тоже однажды побеждала в зачёте смешанок. Это было в 2012 году, тогда россияне обошли французов всего на пять очков.

Оборвавшаяся сенсация

В заключительной смешанной эстафете сезона победу одержала Норвегия (Сиверт Баккен, Ветле Шоста Кристиансен, Тириль Экхофф и Ингрид Тандреволд). Скандинавы большую часть гонки шли в лидерах, за исключением первого этапа, где Баккен допустил три промаха, показав худшую стрельбу в команде. Даже имевшая в Пекине серьёзные проблемы со здоровьем Тандреволд выступила прекрасно на своём последнем этапе.

Второе место заняли шведы. Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Эльвира Эберг отработали менее точно, что и не позволило выиграть гонку. Тройку призёров замкнули французы. Состав у команды был слегка своеобразный: Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Клоэ Шевалье и Жюстин Бреза-Буше. «Слабым звеном» в сборной оказался Детьё, из-за не слишком удачной стрельбы которого французы были отброшены на шестое место. Остальная часть команды отработала отменно, сохранив для команды медаль. Интересно, отставания призёров в гонке были не слишком большие: 22,5 и 34,6 секунды, но вот первое и четвёртое место, на котором финишировали немцы, разделили уже приличные почти две минуты. Дальше отставания были ещё больше. В итоге между первым и последним, 14-м местом, 7,5 минут.

В сингл-миксте всё было гораздо плотнее, хоть тройка лидеров тоже немало «привезла» остальным. Победу благодаря почти идеальной стрельбе (всего один дополнительный патрон) одержали норвежцы (Марте Рёйселанд и Стурла Легрейд). В 12,4 секундах от них финишировали шведы (Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг). Третье место заняли немцы (Франциска Пройс и Эрик Лессер), проигравшие 17,9 секунд. Французы, финишировавшие лишь четвёртыми, проиграли немного больше минуты.

Сенсацию в сингл-миксте едва не совершили румыны, а если точнее, бывшие российские биатлонисты, выступающие за Румынию. Дмитрий Шамаев и Наталья Ушкина всю гонку держались довольно близко к лидерам и перед заключительным этапом замыкали топ-5. Во многом такому успеху способствовала стрельба на ноль. Но сенсации не вышло как раз из-за ошибок на стрельбе: на лёжке Наталья допустила один промах, на стойке – два. В итоге команда финишировала лишь 12-й, так и не сумев красиво и триумфально заехать хотя бы в цветы.