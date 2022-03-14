«Из-за санкций на ЮЧМ убрали флаг России. Но пришёл Симон Фуркад и наклеил наш флажочек»

Победителем общего зачёта юниорского Кубка мира в сезоне-2021/2022 стал российский биатлонист Александр Корнев. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал о чемпионате мира в США, где наших юниоров отстранили от заключительных гонок, о том, как на выступлении команды отразились санкции, и почему он служил с лыжником Александром Терентьевым.

«На один «Глобус» ближе к Фуркаду»

– Александр, вы победили в общем зачёте юниорского Кубка мира и выиграли «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов. Как оцените итоги сезона?

– Удовлетворённость есть, но чемпионат Европы и чемпионат мира без медалей, а забирать медали мы можем. Надо проделать очень большой объём работы, чтобы дальше было лучше.



– Думали перед началом этого сезона, что можете выиграть «Глобус»? Какие цели перед собой ставили?

– Я даже не знал, что среди юниоров разыгрывают «Хрустальные глобусы» (улыбается). Узнал об этом в середине чемпионата мира, когда сказали, что у меня будет «Глобус» за спринтерский зачёт.



– Когда вы узнали, что можете выиграть ещё и «Большой глобус», настрой на гонки изменился?

– Да, подумал, что я ещё на один «Глобус» ближе к Фуркаду (смеётся).

Фото: instagram.com/_alexandrkornev17

– Вы говорите на английском? Общаетесь со спортсменами из других стран?

– Уровень английского языка не позволяет разговаривать свободно. После этого сезона появилось большое желание учить английский, потому что было больше разъездов, и мы с ребятами познакомились, но после «Привет, как дела? Как прошла гонка?» всё общение заканчивается. Хочется общаться, и буду стараться учить английский язык.



В каждой стране есть дружелюбные ребята, да и в целом все дружелюбные. Если ты знаешь английский язык – все готовы общаться. Мешает только языковой барьер. Поэтому общаемся в «Инстаграме» с помощью переводчика.

«Иностранцы сожалели, что нас не допустили до эстафеты»

– На Кубке мира в этом сезоне вы практически не выпадали из топ-10. Что же случилось в США? Почему на чемпионате мира не получилось попасть в тройку?

– Возможно, из-за того, что долго не бегал, около месяца не было стартов. Были амбиции всех порвать, но амбиции переросли в эмоции, а эмоции не дали реализоваться дальше, и всё пошло не так, как надо.

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– Как менялось настроение в команде, когда во время чемпионата мира из-за ситуации на Украине вам запретили выступать с флагом? Эмоциональное напряжение из-за санкций повлияло на результаты?

– Не повлияло. Первой санкцией стало то, что убрали наш флаг. Мы пришли на стадион, а нашего флага нет среди остальных. И на вакс-кабине поменяли табличку, вместо RUS стало NAR. Я даже не заметил сразу, что убрали флаг и табличку.



Тренеры сразу сказали, что на комбинезонах ничего заклеивать не будем и всё остаётся так же. И мы как-то легко к этому отнеслись. Соревнования есть соревнования. Да, нет российского флага, но мы боремся, соревнуемся, и на нас это сильно не отразилось. Может быть, даже немного злости прибавилось из-за того, что без флага. Но он был на куртках, и если бы мы выходили на награждение, были бы с флагом.

– Спортсмены из других стран что-то говорили вам по поводу всей этой ситуации?

– Да, нас многие поддержали – французы, немцы, финны, ещё кто-то подходил. Они сожалели, что нас не допустили до эстафеты.



Когда флаг поменяли в первый день, к нам пришёл Симон Фуркад и наклеил российский флажочек. Этот был очень приятный поступок с его стороны. Когда нас сняли с эстафеты, он подходил к нам, сказал, что сожалеет, что ему грустно, что так получилось, пожал всем руки, попрощался. Одному тренеру подарил свою разминочную кофту. Никакого напряжения со стороны соперников не чувствовалось, всё было хорошо. Была максимальная адекватность.

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– Не было проблем с тем, чтобы добраться из США в Россию?

– Нет, мы добрались быстро, хорошим маршрутом. Мы уехали из Солджер Холлоу до Солт-Лейк-Сити, оттуда на самолёте до Лос-Анджелеса. Из Лос-Анджелеса 13 часов на самолёте до Стамбула, оттуда до Москвы и домой. Нам повезло, маршрут был довольно хороший. Двое суток в дороге, из них сутки в самолёте. В нынешних условиях – нормально.

– Как довезли два «Глобуса»? Перевес в самолёте был?

– Половина моих вещей ехала у других спортсменов, а «Глобусы» со мной. Они тяжёлые, два весят где-то 12 кг, а у меня и так всё было впритык.

– Производители спортивного инвентаря отказываются от партнёрства с российскими спортсменами. На вас это как-то отразилось?

– Нет, нам даже ещё одну пару лыж выдали на чемпионате мира. У меня личные контракты с Fischer и One Way. Ничего не говорят пока, всё нормально. Надеюсь, что и дальше всё будет нормально.

Фото: instagram.com/_alexandrkornev17

«Служил с лыжником Терентьевым»

– За какими видами спорта вы следили на Олимпиаде? За кого из спортсменов болели?

– Биатлон и лыжи. В лыжах, понятно, за Большунова. В биатлоне за всех, но особенно за Максима Цветкова переживал. Человек с Кубка России перешёл на IBU, с IBU на Кубок мира и на Олимпиаде оставался лидером.



– Вы – рядовой спортивной роты ЦСКА города Самары. Как вы туда попали? Как служба?

– Я оказался в команде сборной России, и появилась возможность попасть в спортивную роту.



Служба должна проходить примерно дней семь в год, это с приездом и отъездом. У меня она продлилась недели три, потому что две недели был карантин из-за ковида. И из-за этого мы ровно две недели сидели в казарме в армии.



Я служил с Александром Терентьевым, Сергеем Ардашевым. Хотя в моей роте не только лыжники и биатлонисты, там все спортсмены.

Фото: instagram.com/_alexandrkornev17

– Почему вы не участвуете в Кубке России и чемпионате России в Уфе?

– Сейчас у нас свои юниорские старты. На чемпионат России в Тюмень, скорее всего, Женька Емерхонов поедет, про себя точно не знаю. Если скажут, то поеду. Конечно, есть желание посоревноваться с сильнейшими, но не мы это решаем. Тренерский штаб принимает решение, стоит нам ехать или нет.