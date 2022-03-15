«Добегали до машины, чтобы согреться». Наш биатлон хочет растерять последних болельщиков?

Зрители Кубка России в Уфе попали в суровые условия. Организаторы оказались не готовы к тому, что кто-то придёт на трибуны.

Финал Кубка России в Уфе, он же Кубок СБР с участием белорусов, обнажил сразу несколько проблем существования нашего биатлона в новой, изолированной реальности. Одна из них осталась за кадром трансляций «Матч ТВ». Это отношение к болельщикам, которые приходят на стадион, чтобы поддержать спортсменов в непростых условиях. Пожалуй, сейчас к ним нужно относиться особенно трепетно, но на турнире в Башкортостане у зрителей отбивают желание идти на биатлон.

На спортивном комплексе в Уфе нет практически никаких условий для комфортного пребывания зрителей на морозе. Даже возможности погреться и зайти в столовую зрителей лишили.

Всем так понравилось бегать при пустых трибунах и хочется их вернуть?

Главное зрелище российского биатлона

Ещё месяц назад трудно было и представить, что на заключительном этапе Кубка России в Уфе соберётся несколько сотен болельщиков, а смотреть они будут на сильнейших спортсменов российской и белорусской сборных. И всё это во время проведения последних этапов сезона на Кубке мира. Однако из-за событий на Украине IBU отстранил сборные России и Беларуси по биатлону, и поэтому вместо Эстонии и Финляндии практически все лидеры нашей команды приехали в столицу Башкирии — бороться за победу на Кубке России и звание чемпиона России.

И так как на данный момент эти соревнования — самое интересное, что есть в российском биатлоне, было вполне очевидно, что мероприятие привлечёт большое количество болельщиков, которые приедут поддержать и увидеть любимых биатлонистов. Тем более в Уфу приехали призёры Олимпиады-2022, которые ещё месяц назад боролись за золотые награды в Пекине.

Но, к сожалению, организаторам соревнований в Уфе это, похоже, очевидным не показалось, и к прибытию болельщиков на стадион они оказались просто не готовы.

«Болельщики меня чуть не разорвали»

В первый соревновательный день, который ко всему прочему выпал на выходной, на биатлоне собралось огромное количество людей, которые заполнили трибуны и заняли все парковочные места. Болельщики беспрепятственно проходили в главное здание, где находятся гостиница и кафе. Там они могли согреться и сфотографироваться с биатлонистами. Также зрители свободно перемещались по зоне, куда биатлонисты выходят после финиша. То есть сразу после гонки пройти в обход толпы людей, которые хотят получить твой автограф, возможности не было.

Фото: «Чемпионат»

Спортсмены вроде бы не возражали. Наоборот, отмечали, что атмосфера в Уфе очень хорошая и они очень рады, что так много людей приехало их поддержать. После финиша они вполне спокойно раздавали автографы и фотографировались с окружившими их фанатами биатлона.

Фото: «Чемпионат»

«Насколько важны болельщики? Это классная атмосфера, от которой мы отвыкли. Когда я пришла на старт, меня чуть, простите, не разорвали. Но я сейчас с удовольствием пойду и со всеми пообщаюсь», – рассказывала Кристина Резцова после женского спринта в эфире «Матч ТВ».

Фото: «Чемпионат»

Ограждения, полиция и охрана

Но уже через день, когда в Уфе проходили гонки преследования, на стадионе появились ограждения, полиция и охрана, которые не пускали болельщиков к зданию гостиницы. И ладно бы в целях соблюдения безопасности перегородили проход к спортсменам, завершившим гонку. Но был закрыт и вход в здание, где можно было согреться, выпить чай и сходить в уборную.

Фото: «Чемпионат»

На вопрос, почему оказаться в тепле резко стало нельзя, одна из девушек-организаторов ответила: «Вы же видели, что творилось позавчера. Пройти было невозможно».

А как же создание минимальных условий комфорта для зрителей, которые приехали из разных городов России, чтобы поддержать биатлонистов? Об этом организаторы не подумали. Зато они быстро придумали, как ограничить доступ зрителей, чтобы те не мешались.

«Чтобы погреться, мы добегали до машины»

Гости из Москвы, которые впервые приехали на соревнования по биатлону, сильно удивлялись, что нигде нет места, где можно согреться, хотя между мужской и женской гонками пришлось ждать около полутора часов, а в целом на комплексе они провели около четырёх часов.

А девушка, которая приехала из Чайковского, была настроена в целом позитивно. Для неё особого дискомфорта не возникло – она грелась в своей машине, которая стояла на парковке.

«Мы сюда специально приехали на пять дней. Очень понравилась атмосфера, трибуны нормальные есть, и можно подходить к спортсменам. Очереди у уборных, которые расположены на улице, почти не было. Чтобы согреться, мы добегали до машины, которая стоит на парковке. Здесь не хватило фанатской атрибутики – флажков, кружек, магнитиков – купить просто негде. Это минус».

О том, что лидеры сборной России приедут в Уфу, стало известно ещё в начале марта. Кажется, что за время до начала соревнований продумать какие-то минимальные организационные моменты было реально. Тёплые палатки, туалеты, точки питания — к сожалению, ничего из этого в Уфе нет. Разве что во второй день на стадионе появилась палатка с шашлыками – на этом всё.

Фото: «Чемпионат»

Заборы по российской традиции были везде. Даже вход в стартовый городок перед женской гонкой преследования тоже решили огородить. «И как тут выйти, блин», – сказала одна из биатлонисток, которая протиснулась между палаткой и забором. Последнее слово в оригинале было пожёстче.

Фото: «Чемпионат»

А на вопрос болельщиков, как пройти с коляской через мост с очень узкими ступеньками, охранник ответил: «К сожалению, не знаю. Оставьте коляску здесь, берите ребёнка и идите».

Организаторам не хватило времени?

Очень грустно, что на мероприятии, которое для многих болельщиков могло стать настоящим праздником, где они могли получить автограф спортсмена, за которого на Кубке мира болели весь сезон, сфотографироваться с Дмитрием Губерниевым и просто насладиться любимым видом спорта, для обычных зрителей не было сделано ровным счётом ничего.

Да, у организаторов было мало времени для подготовки. Однако в Ханты-Мансийске после отстранения российских паралимпийцев от соревнований в Пекине уже в ближайшее время собираются провести соревнования. Для этого даже изменили сроки проведения юниорского первенства России – то есть организовать что-то в экстренном порядке в случае необходимости возможно. Почему в Уфе этого решили не делать – загадка.

Хочется верить, что в следующем сезоне наши спортсмены смогут выступить на международных соревнованиях. Но представим, что этого не произойдёт и главным стартом для наших биатлонистов и российских любителей биатлона станет Кубок России. Очевидно, что большинство болельщиков, которые приедут на стадион и столкнутся со всеми неудобствами, в следующий раз посещать подобное мероприятие просто откажется. Интерес к спорту и так явно может упасть, так как россияне не смогут участвовать в международных соревнованиях. Неужели и последнюю возможность сохранить интерес зрителя организаторы российских соревнований не используют?

Будет очень грустно, если вместо того, чтобы наслаждаться праздником спорта, болельщики будут придумывать, как согреться в условиях, где все здания для них закрыты.

Будем надеяться, что министерству спорта Республики Башкортостан и региональной федерации биатлона просто не хватило времени, они учтут все просчёты и исправят их в будущем.