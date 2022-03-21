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Кубок мира — 2021/22: итоги турнира, кто выиграл Большой и Малый хрустальный глобус

Год назад норвежский биатлонист перенёс операцию на сердце. А теперь Баккен добыл «Глобус»
Татьяна Постникова
Неожиданные развязки Кубка мира – 2021/2022.
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Успех Сиверта и другие неожиданные развязки Кубка мира – 2021/2022.

В Хольменколлене завершился финальный этап Кубка мира сезона-2021/22. Последние гонки сезона выдались довольно щедрыми на сенсационные подиумы и подарили болельщикам неожиданную развязку всего сезона. Так, «Малый хрустальный глобус» в масс-стартах у мужчин взял норвежский дебютант Сиверт Баккен. Как же завершился Кубок мира?

Неприятная ошибка

В женском спринте досадную ошибку допустила страдалица Пекина Ингрид Ландмарк Тандерволд. Первый рубеж норвежка хоть и прошла с одним промахом, но показывала довольно неплохой результат. На втором рубеже произошла странная ситуация: Ингрид подъехала к коврику, а потом поняла, что мишени на нём уже закрыты. Тогда норвежка начала привлекать внимание и просить открыть установку. Пока организаторы турнира делали это, спортсменка потеряла много времени. На стойке она допустила ещё один промах, что в совокупности с потерянным временем ожидания отбросило её из топ-25.

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Уже после финиша норвежка призналась, что сама допустила ошибку: «Я заметила, что мишени не открыты, поэтому начала махать руками, чтобы привлечь внимание. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что должна была просто встать на другой коврик. Я сама виновата, но портить свои шансы в двух гонках из-за чего-то подобного – отстой».

После 26-го места в спринте Тандерволд стала 11-й в пасьюте, где произошёл ещё один приятный сюрприз – впервые за два года на подиум попала Паулина Фиалкова. В спринте словачка финишировала восьмой с одним промахом, а в пасьюте спортсменка заняла третье место, став единственной в топ-8, кто отработал «на ноль». А между тем Тириль Экхофф одержала свою 29-ю победу, став лучшей среди норвежек по количеству побед на Кубке мира.

Историческая победа

Особым был и мужской пасьют. Там свою третью победу в карьере одержал Эрик Лессер, который добегал свои заключительные гонки на Кубке мира. Вообще, немец после объявления о завершении карьеры в конце сезона будто воспрянул: завоевал серебро в спринте Контиолахти, бронзу в сингл-миксте Отепя и золото в пасьюте Хольменколлена.

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В спринте на норвежском этапе Кубка мира Лессер занял пятое место, проиграв 40 секунд лидеру Стурле Легрейду. Эрик стал единственным, кто в топ-6 отработал с промахом. В такой потрясающей форме было неудивительно, что немец выиграл пасьют, тем более с отличной стрельбой. Кентена Фийона Майе он обошел на 9,4 секунды.

Лессер был близок к ещё одной медали в масс-старте, после заключительного рубежа немец шёл на третьей позиции вместе с Эмильеном Жакленом. Эрик «вёз» на себе француза бóльшую часть круга, но на заключительных метрах дистанции Жаклен всё-таки обошёл своего соперника и завоевал бронзу. В последней своей гонке Лессер остался четвёртым.

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Неожиданный чемпион

Победу же в масс-старте неожиданно одержал Сиверт Баккен. После заключительной стойки Баккен вышел вместе с Легрейдом. Стурла последний круг шел в лидерах, а Сиверт старался держаться за ним. На финишной прямой норвежцам пришлось «зарубаться» между собой, и победителем из этой схватки в итоге вышел Баккен. Для Сиверта эта победа стала первой личной в карьере на Кубке мира.

И ладно бы Баккен просто выиграл масс-старт, Сиверт по итогу завоевал «Малый хрустальный глобус». И это в дебютном сезоне на Кубке мира! В гонках с общего старта норвежец был восьмым в Анси, пятым в Антхольце и третьим в Отепя.

«Это было дико. Не знаю, дошло ли до меня до конца. В конце концов, это был плотный поединок. Я так устал. Когда мне удалось не отстать после последнего холма, я подумал: «Теперь я просто должен это сделать», — признался после гонки Баккен.

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А ведь в конце прошлого сезона Баккен перенёс серьёзную операцию на сердце. У спортсмена была слишком высокая частота сердечных сокращений, из-за которых ему было опасно не только выступать на соревнованиях, но и тренироваться. Уже в нынешнем сезоне норвежец получил право полноценно выступать на Кубке мира, хоть он и дебютировал на турнире на этапе в Оберхофе в прошлом году.

Норвежское доминирование

Помимо Баккена, «Глобусы» домой увезли ещё два норвежца. В индивидуальных гонках победу ещё до Олимпийских игр одержал Тарьей Бё, у девушек в этой дисциплине награду забрала Маркета Давидова. Для обоих этот МХГ в масс-стартах стал первым в карьере.

МХГ среди спортсменов до 25 лет завоевал Стурла Легрейд, в последней гонке обойдя Себастиана Самуэльссона, почти весь сезон лидировавшего в этой дисциплине. У женщин награду взяла Эльвира Эберг. Для шведки этот «Глобус» стал первым в карьере, Легрейд же уже брал награду для молодых спортсменов в прошлом сезоне.

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Марте Рёйселанд в нынешнем сезоне не только выиграла малые «Глобусы» в спринтах и пасьюте, но и впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус». В прошлом сезоне аналогичный результат показала Тириль Экхофф, которая сейчас была не очень успешна.

Также норвежцы увезли домой МХГ в мужских эстафетах, смешанных эстафетах и два Кубка наций. Уже четвёртый сезон подряд скандинавы забирают «Глобусы» в этих дисциплинах.

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Помимо норвежцев, «Глобусы» увезли домой и французы. Кентен Фийон Майе, как и Рёйселанд, выиграл МХГ в спринтах и пасьютах, а также первый в карьере БХГ. У женщин в масс-стартах «Глобус» взяла Жюстин Бреза-Буше, для которой он стал первым в карьере.

Шведы также забрали больше одного «Глобуса». Помимо Эльвиры МХГ получила и вся женская команда, которая выиграла награду в эстафетах. Россияне из-за отстранения, увы, не смогли завоевать ни одного «Глобуса», хотя и имели все шансы. Посмотрим, как всё изменится в предстоящем сезоне.

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