Российские биатлонисты провели лучший сезон за пять лет. Несмотря на изгнание с Кубка мира

Нынешний сезон Кубка мира для России собрал в себе всё, что было возможно. С одной стороны, была радость, что россияне наконец-то вернулись к борьбе за медали в каждой гонке и реально добывают их, особенно на фоне страшного безмедального антирекорда прошлого сезона. С другой – последний месяц подпортил всё впечатление: российские биатлонисты были изгнаны с турнира, и все заработанные ранее преимущества команда растеряла.

Так как же в итоге завершился сезон для сборной России на Кубке мира без россиян?

Невыигранная борьба

Первое и, наверное, самое главное – сборная России по итогам Кубка мира – 2021/2022 лишилась максимальной квоты на Кубке мира в следующем сезоне. Мы уже предсказывали такой вариант развития событий ещё до официального отстранения сборной.

После Олимпийских игр мужская сборная шла второй в зачёте Кубка наций, плотно боровшись с норвежцами за первое место. Наши девушки же были четвёртыми и, по сути, боролись за «выживание», а точнее, за полную квоту с Германией и Чехией, которые наступали на пятки. В итоге по окончании сезона мужчины расположились на шестой строчке, проиграв итальянцам, занявшим пятое место, 414 очков. Женщины же вновь оказались на грани: россиянки стали девятыми, а от 11-го места и потери ещё одной квоты их отделили всего 180 очков. Таким образом, в следующем сезоне, конечно, если для россиян он будет, выступят не по шесть, а по пять спортсменов.

А ведь в нынешнем сезоне на Кубке мира и Олимпийских играх россияне завоевали 19 медалей: четыре золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Последний раз такой успешный сезон у сборной России был в 2017 году. Тогда команда также увезла домой 19 медалей (5 – 6 – 8). Получается, что Россия повторила свой лучший сезон за пять лет.

Пожалуй, стоит отметить и то, как пострадала из-за отстранения сборная Беларуси. Если у нас всё не так уж плохо с квотами, то у белорусов хуже. На старте сезона наши соседи имели по пять квот у мужчин и женщин, сейчас будет четыре у мужчин и пять у девушек. Причём белоруски были чрезмерно близки к тому, чтобы остаться с четырьмя биатлонистками – они 10-е в зачёте. И это при мощных результатах белорусской сборной, в активе которой 13 наград (1 – 6 – 6).

Непотерянный сезон

Второе – российские спортсмены лишились высоких позиций в общем зачёте. После этапа в Антхольце Александр Логинов занимал восьмое место, от топ-5 его отделяло всего 27 очков, Эдуард Латыпов шёл на 13-й позиции, в топ-25 из россиян также входил Карим Халили, шедший на 23-м месте. У женщин же в топ-25 были три спортсменки: Кристина Резцова (13-я), Ульяна Нигматуллина (16-я), Светлана Миронова (24-я). Также на грани была Ирина Казакевич, занимавшая 26-е место.

Сейчас же Александр Логинов только 17-й, Латыпов – 26-й, а Халили – 30-й. У женщин Резцова занимает 20-е место, Нигматуллина – 25-е, Миронова – 34-е, а Казакевич – 35-е. Несмотря на то что эти результаты выглядят не слишком радостно, стоит понимать, что в прошлом сезоне итоговое положение россиян в тотале было не лучше.

Тогда Логинов за полный сезон тоже поднялся лишь до 17-й позиции, Латыпов был 18-м, а Халили – 46-м. У девушек Миронова была 19-й, Нигматуллина – 20-й, а Казакевич – 37-й. Так что нет никаких сомнений, что если бы россияне всё-таки продолжили выступать, то в общем зачёте они показали бы великолепные результаты по меркам последних лет российского биатлона.

Дела с «тоталом» опять-таки печальнее у белорусов. Динара Алимбекова была второй и пыталась бороться с Марте Рёйселанд за «Большой хрустальный глобус», Анна Сола была восьмой, а Антон Смольский – десятым. Сейчас же Динара в тотале седьмая, Анна – 18-я, а Антон – 19-й.

Потеряли россияне не только места в общем зачёте, но и несколько потенциальных «Глобусов». При идеальном раскладе у сборной России их могло быть пять: в женской, мужской и смешанной эстафетах, а также в спринтах у мужчин и масс-стартах у женщин. Если реально, то команда могла бы забрать два-три. В мужских эстафетах россияне проигрывали норвежцам всего шесть очков, в смешанной эстафете сборная была лидером, белорусы уступали нам три очка, а в масс-стартах Кристина Резцова отставала от Доротеи Вирер на 12 очков. Очевидно, ни одного «Глобуса» россияне не взяли, хотя могли прервать серию без побед, которая длится с сезона-2016/2017.

Нерадушный приём

Но все эти потери меркнут по сравнению с тем, что сборная России близка к тому, чтобы не выступить на Кубке мира и в следующем сезоне. После отстранения спортсменов, которое прошло 2 марта, 17 марта Международный союз биатлонистов (IBU) инициировал процесс лишения членства в организации Союза биатлонистов России (СБР). Решение, если верить IBU, оспариванию не подлежит. Можно только сидеть и ждать, когда нас вернут.

И даже если у россиян каким-то чудом получится выступить на Кубке мира и других международных стартах, пускай даже в нейтральном статусе, есть вероятность, что им будут не рады. И дело даже не столько в болельщиках, сколько в других биатлонистах. Многие из них поддержали и отстранение сборной России, и СБР. Довольно резко в адрес наших спортсменов высказался Тарьей Бё, который ранее довольно часто шутил вместе с россиянами.

«Я не думаю, что они что-то поняли. Они жалуются, что им запрещают участвовать в соревнованиях, банят, но когда они не делают выводы и чётко не дистанцируются, я считаю, что им снова будут не рады», — заявил Бё-старший. Похожего мнения придерживаются и вся сборная Норвегии, и представители некоторых других команд.

Публичную поддержку сборная России получила из Франции. Открыто выступил Симон Фуркад, с сожалением об отсутствии россиян и белорусов на турнире высказался Эмильен Жаклен.

«Я очень разочарован, что не вижу здесь украинцев и даже россиян и белорусов, так как думаю, что им ничего не поделать с этой ситуацией. Говорил с некоторыми из них, и никто не хочет войны. Всегда грустно видеть, что эти спортсмены — жители тех стран, которые связаны негативными событиями. Я бы всё же предпочёл, чтобы ничего из этого не было».

И всё это происходит на фоне того, что из-за отсутствия россиян на Кубке мира в России упал интерес к турниру. «Матч ТВ» не стал показывать этапы без нашей команды, а «Евроспорт», неожиданно перехвативший функции главного телевещателя биатлона, закрылся в России. Лишь самые преданные фанаты, которым действительно было интересно следить не только за нашими, но и за иностранными спортсменами, готовы были искать трансляции турнира.

В целом же интерес российской аудитории к Кубку мира без своих спортсменов сильно упал. Очевидно, что, если россияне всё-таки не выступят на турнире в следующем году, ситуация усугубится. А получится ли его когда-нибудь вернуть – сейчас не скажет никто.