Наши звёзды против белорусов. Ждём очень яркий чемпионат России по биатлону

Кто сможет удержать команду Шашилова? Как вернётся Юрлова-Перхт? Совладают ли наши мужчины с белорусами?

С 30 марта по 3 апреля в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону – это заключительные соревнования этого сезона для наших биатлонистов.

Из-за геополитической ситуации и отстранения российских биатлонистов от международных соревнований последние три этапа Кубка мира прошли без участия россиян. Вместо стартов в Финляндии, Эстонии и Норвегии наша сборная соревновалась на Кубке России в Уфе, а теперь в полном составе выступит на «Жемчужине Сибири». И стоит признать, что в сложившихся условиях чемпионат России станет самым ярким за последние годы. В Тюмени выступят все сильнейшие биатлонисты страны (некоторые – в статусе новоиспечённых олимпийских призёров), и у всех будет бешеная мотивация.

Удастся ли победить белорусов?

В Тюмени выступит вся сборная России. И очень интересно, как покажут себя призёры Олимпийских игр в Пекине. Мужская сборная на Кубке СБР в Уфе выступила не так сильно, как многие ожидали. Во всех трёх гонках первыми финишировали белорусские биатлонисты, а в гонке преследования Смольский, Лазовский и Лобастов и вовсе заняли весь пьедестал.

Из россиян заехать в тройку удалось только Александру Логинову, финишировавшему третьим в спринте, а также Эдуарду Латыпову и Даниилу Серохвостову, которые заняли второе и третье место в большом масс-старте. Удастся ли россиянам собраться и обойти белорусов в Тюмени?

Бабиков и Латыпов против Логинова и Гараничева

Программа соревнований чемпионата России также выглядит любопытно. Спортсменам предстоит пробежать спринт, масс-старт, женскую и мужскую эстафету, а также смешанную эстафету и сингл-микст.

Главная интрига в женской эстафете – получится ли у кого-то навязать борьбу команде Свердловской области с её тренером Михаилом Шашиловым, а также Мироновой, Казакевич и Дербушевой в составе?

В мужской эстафете будет интересно понаблюдать за борьбой команды Башкортостана с Бабиковым и Латыповым и Тюменской области, которую на домашних соревнованиях представят Логинов и Гараничев.

Интересные комбинации мы можем увидеть и в смешанных эстафетах. Составов на эти гонки пока нет, но посмотреть на противостояние команды Тюменской области, например, со Сливко и Логиновым, Удмуртии – с Нигматуллиной и Поварницыным, Санкт-Петербурга – с Юрловой-Перхт и Цветковым, а также Югры – с Резцовой, Поршневым и Сучиловым будет крайне интересно.

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Возвращение Екатерины Юрловой-Перхт

Кстати, для Юрловой-Перхт соревнования в Тюмени станут первыми после декрета и двухлетнего перерыва в карьере. Екатерина, имевшая статус лидера женской сборной до ухода на паузу, сказала, что именно после соревнований в Тюмени примет решение по поводу дальнейшей карьеры.

Помимо опытных спортсменов, на чемпионате России выступят и сильнейшие юниоры российской сборной. Так, на старт выйдет обладатель «Большого хрустального глобуса» среди юниоров Александр Корнев. Также в соревнованиях примут участие призёры юниорского Кубка IBU этого сезона Евгений Емерхонов и Любовь Калинина. В свете последних событий нет уверенности в том, что даже удачное выступление на чемпионате страны поможет им пробиться на международные турниры в следующем сезоне. Но рано или поздно санкции закончатся, а доверие тренеров останется.