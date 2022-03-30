«Я до сих пор в это не верю». Призёр чемпионата России по биатлону заплакала на финише

Чемпионат России в Тюмени после Кубка СБР в Уфе, казалось, не принесёт болельщикам позитивных эмоций. Две недели назад белорусские спортсмены «вынесли» россиян, показав своё преимущество. Но Тюмень между тем удивила. Россияне не только без особых проблем взяли реванш, но и выдали удивительные гонки с неожиданными развязками уже в первый день соревнований. Что же произошло на чемпионате России?

Российский реванш

Наконец-то россияне взяли у белорусов реванш и стали лидерами на российской арене. Конечно, это можно было объяснить тем, что в Тюмень не приехал лидер белорусской сборной Антон Смольский. Тем не менее блиставшие в Уфе Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов по-прежнему соревновались с россиянами. Лучшим в сборной Беларуси и стал Лазовский, занявший четвёртое место.

Главная же борьба развернулась между представителями сборной России. Даниил Серохвостов, уже несколько недель шутящий про пик формы, кажется, действительно добрался до него. Но, похоже, это удивляет и его самого. В спринте Даниил с одним промахом (для него при не лучших погодных условиях сродни победе) привёз соперникам на финише 43 секунды.

«По ощущениям вроде пик формы, но я на самом деле вчера соврал про него. Не соврал, пошутил. Но на деле он, видимо, и правда, пришел. По внутренним ощущениям я плыл просто, нельзя сказать, что бежал. Но со стороны, думаю, по-другому выглядит. Вот такие ощущения пика формы. Вторая личная медаль за сезон. Отлично, думаю. Среди таких парней – Карима, Эдика, белорусов, 80 человек – это очень круто», – признался Даниил после гонки.

Борьба за оставшиеся места на подиуме была напряжённой. Если Лазовский уже спокойно ждал итогов на финише, то Латыпов, Халили и Гараничев, стартовавшие практически друг за другом, решали всё на лыжне. Евгений, точно отработавший на обоих рубежах, «отвалился» практически в начале финишного круга, а Карим с Эдуардом зарубались до конца. Победителем в итоге вышел Эдуард, который, как оказалось, последнюю неделю проболел и тренировался, мучаясь сперва от простуды, а потом от отравления. Латыпов с двумя промахами завоевал серебро. Карим же с одним промахом стал третьим, объяснив свои проблемы тяжестью ног.

Остальные сборники выступили совсем не впечатляюще. Максим Цветков без промахов стал восьмым, Антон Бабиков с тремя – 16-м. Александр Логинов с двумя промахами замкнул топ-10, однако гонка для него стала настоящим испытанием. Неделю назад на тренировке в Саратове один из лидеров сборной неудачно упал, получив сотрясение мозга. Логинов до сих пор испытывает проблемы и головные боли, но тем не менее на старт вышел.

Неожиданный подиум

Наши девушки тоже были лучше белорусок, но тут также сыграл фактор отсутствия лидеров белорусской сборной – Анны Солы и Динары Алимбековой. Лучшая из белорусок Ирина Лещенко стала лишь 15-й. Тем не менее подиум был довольно сенсационным. Первое место заняла Виктория Сливко. С одним промахом спортсменка опередила Елизавету Каплину, отработавшую точно, на 8,7 секунды. Победу Сливко сумела вырвать на заключительных километрах дистанции, хотя изначально проигрывала Елизавете. Появление Каплиной на подиуме тоже стало сюрпризом, хотя точная стрельба, очевидно, подарила девушке отличный шанс на медаль. На взрослом уровне 26-летняя биатлонистка выступала лишь на Кубке IBU, однако последние сезоны бегала в России.

Тройку призёров замкнула Анастасия Гореева, которой ещё в феврале пришлось сняться с чемпионата Европы из-за проблем со здоровьем. После стойки Гореева с двумя промахами вышла четвёртой, однако сумела вырвать первую личную медаль в сезоне, скинув с подиума Кристину Резцову. После финиша Анастасия расплакалась, не веря тому, что сделала.

«Наверное, это моя самая ценная медаль. Я до сих пор в это не верю. Честно говоря, когда я допустила два промаха, то подумала, что опять буду в третьем десятке, но, когда на выходе с рубежа мне сказали, что я четвёртая, я дала себе слово, что эту медаль не отпущу. Меня вели весь третий круг, говорили, что я отыгрываю, и это придавало сил бороться, не бросать», — призналась Гореева.

Резцова же, пускай и блеснула в очередной раз отличной формой, лишила себя шансов на медаль не слишком хорошей стрельбой – три промаха. Неудачно выступили и другие сборницы. Лариса Куклина с одним промахом стала пятой, Ирина Казакевич с тремя – девятой, Ульяна Нигматуллина, пропустившая турнир в Уфе, с двумя штрафными кругами финишировала 20-й, а Светлана Миронова с тремя кругами – 22-й.

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Особым участником гонки стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая проводит свой первый старт после декрета. В спринте 37-летняя биатлонистка показала 25-й результат, допустив два промаха. Спортсменка призналась, что, хоть и находится не в лучшей форме, всё равно кайфанула от гонки. Пока не ясно, будет ли этот турнир для чемпионки мира последним, решение о продолжении или завершении карьеры Екатерина обещала принять после чемпионата России.