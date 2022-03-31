«Меня взяли на слабо». Отец и дочь выступили в одной команде на ЧР по биатлону

На российских соревнованиях такое происходит впервые. Необычный дуэт до финиша не добрался, но всё равно все довольны.

В российском биатлоне, особенно в наше непростое время, не так уж много добрых, душевных историй. Но сингл-микст на чемпионате России в Тюмени как минимум одну такую поклонникам биатлона уже подарил.

Впервые в истории отечественного биатлона на старт в составе одной команды вышли отец и дочь – Юрия и Анастасия Батмановы, представляющие Сахалин.

Юрию – 44 года, Анастасии – 21. Глава семейства был биатлонистом уровня резерва сборной России в конце 90-х – начале 00-х, его дочь – член юниорской сборной страны прямо сейчас. В феврале оба ездили на юниорский чемпионат мира по биатлону в США, где Анастасия выступала (правда, до медалей не добралась), а Юрий помогал команде с оружием и экипировкой.

«Года три назад сидели в компании, и кто-то из ребят сказал, мол, а слабо вместе выступить? На слабо взяли, и идея закралась, – рассказал Юрий Батманов после окончания гонки. – Пытался тренироваться, раза три в неделю катался, винтовку себе купил, но всё как-то не получалось толком. А недавно ребята говорят: «Надо слово держать!» И я начал вновь тренироваться, когда мы в Америке были, катался каждый день. А когда приехали, тренировал стрельбу. Вот вы увидели, что я настрелял за десять дней (улыбается). Но скажу честно, я и раньше, когда бегал, стабильной стрельбой не отличался».

Юрий действительно зашёл на штрафной круг и, вероятно, поэтому пара не смогла финишировать. Перед заходом на последнюю «стойку» сахалинцев догнали лидеры, поэтому судьи сняли их как круговых. Впрочем, Юрий и Анастасия из-за этого не печалятся – результатом они довольны.

В итоговом протоколе чемпионата России у семейного дуэта – 18-е место.

«Я уже сказал, что надо ещё потренироваться, чтобы лучше выступить, но на самом деле у меня идея более масштабная. Может быть, доживу до момента, когда у меня вторая дочь повзрослеет. Она уже победительница первенства России по девушкам. Может быть, и с ней ещё пробегу», – смеётся Юрий.

Но самое удивительное, что семья Батмановых может собраться целую команду на полноценную смешанную эстафету. Помимо двух дочерей есть и сын.

«Атмосфера здесь классная. Настраивались на потеху, поулыбаться, вспомнить старину, но ощущения офигенные, даже несмотря на то, что нас сняли. Мы вообще хотели по-тихому тут выступить. Но нас слил Лёха Волков. Именно он сказал, что Батманов побежит со своей дочкой. И сразу началась шумиха, корреспонденты и так далее. Но это всё очень приятно».

Батманов надеется на то, что российский биатлон всё-таки не окажется в изоляции. И Анастасия, и 16-летняя Анна, конечно, хотят выходить на серьёзный международный уровень, чтобы добиваться там результатов.

Новость по теме «Бред!» Российский биатлонист выступил с гневным заявлением по отстранению спортсменов

«Тот политический бред, что сейчас есть – это ненормально. Я верю в то, что здравый смысл вернёмся. Мы понимаем, что спорт должен быть вне политики. Нас кошмарили за то, что у нас якобы до сих пор допинговый скандал, а сейчас-то с чем связано? Ну какая война? Это бред. Есть слухи, что нас отфутболят на четыре года, но, надеюсь, этого не будет. Что такое спорт? Это состязание. Соперники понимают, что Россия среди лидеров в биатлоне. И, мне кажется, соревноваться без нас им должно быть стыдно».