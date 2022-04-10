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В России появился чудо-тренажёр, о котором мечтал Большунов — что такое тредбан и зачем он нужен?

У лыжников и биатлонистов появился чудо-тренажёр за 20 миллионов. Поможет ли он побеждать?
София Колодкина
Что такое тредбан и зачем он нужен?
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Теперь в России есть тредбан, о котором так долго мечтал Александр Большунов. Зачем вообще он нужен?

В начале 2021 года широкий круг российских болельщиков узнал, что такое тредбан. О необходимости этого устройства тогда заявил Александр Большунов, мол, все скандинавы на нём работают, хорошо бы и нам. Тогда же и закрутилась эпопея с доставкой, в процесс включился Олимпийский комитет России, и после долгого ожидания тредбан в распоряжении российских спортсменов всё-таки появился. В начале апреля его на себе испытал член сборной России по биатлону Александр Поварницын.

О своих впечатлениях от чудо-машины он рассказал «Чемпионату».

Что это вообще за штука такая — тредбан?

Тредбан – устройство для отработки техники лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров. По своей сути – очень широкая и технологичная беговая дорожка. Перед устройством устанавливается зеркало, а по краям – камеры. Изображение с них выводится на монитор перед спортсменом, и он может на ходу анализировать свои ошибки.

«Дорожка позволяет создавать любые условия: постоянный угол, постоянная скорость – то, чего невозможно добиться в полевых условиях, так как у нас есть переменный рельеф. Полезно, если тебе нужно определённую технику отточить в одном положении», – рассказывает Поварницын.

С помощью GPS можно симулировать проход по реальным трекам: снежная ли это стена Рупольдинга или хитрые спуски Антхольца – с тредбаном можно проверить свои возможности на любой трассе мира.

Таких тренажёров в мире не более полусотни. В Норвегии – 12, в Швеции – девять, в Китае – шесть. Есть в Швейцарии, Италии, Словении, Канаде, а теперь и в России. Несколько машин – в личном пользовании спортсменов, хотя вещь не из дешёвых – приблизительно $ 181 тыс. Образец, приехавший в Россию, по заявлениям руководства ОКР, обошёлся в 20 млн рублей.

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Вообще, в стране, как рассказывает Поварницын, тредбанов (или роллербанов) больше, чем один: просто не все освоены, нет и специалистов, а до этого года не было понимания, как и зачем устройством вообще пользоваться.

«Не скажу, что это новая методика, потому что такие машины стояли в Москомспорте, где мы проходили медобследования. И в центре реабилитации на улице Гамалеи. Есть и в Чайковском, но там не могут найти сотрудников, которые проводили бы тестирование. Роллербаны в стране есть, но мы сами не понимали, как это можно использовать и что это может дать. Сейчас если мы будем использовать этот тренажёр, то получим положительный эффект нашей подготовки с точки зрения техники – её лучше отрабатывать там».

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Чем тредбан реально помогает спортсменам?

В основном биатлонисты и лыжники могут оттачивать технику в момент сверхвысоких нагрузок: понять ошибку в исполнении (как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести) и устранить её.

«Когда мы бежим на серьёзной усталости, то часто выходит рассинхронизация движений. И от этого теряется скорость. На тредбане мы можем задать скорость и продолжать движение на этой скорости больший промежуток времени. Это поможет сформировать технику, чтобы держать её на дистанции».

Права на видео принадлежат Союзу биатлонистов России. Посмотреть его можно на YouTube-канале СБР.

На тредбане можно как тренироваться несколько раз в неделю, так и проходить функциональный срез в конце определённого этапа подготовки. Российские спортсмены и тренеры, скорее всего, изберут второй сценарий. Тредбан европейской сборки есть лишь в Москве, а сборы проходят по всей стране.

«Так как тредбан находится в Москве, а мы все из регионов, то это, скорее всего, будет срез. Иначе тебе придётся находиться с ним постоянно рядом. Хотя даже такое использование – это серьёзное подспорье. Мало где можно протестировать лыжный ход», – уверен Поварницын.

А как работают с тредбаном иностранцы?

Иностранным конкурентам проще: у норвежцев тредбан есть практически в каждом крупном лыжном центре, а у некоторых звёзд даже в личном спортзале. Такие машины сразу у нескольких топ-спортсменов – они позволили их себе за счёт денег спонсоров. У Йоханнеса Бё и Себастиана Самуэльссона он находится совсем рядом с домом, а Уле-Эйнар Бьорндален вообще возил тренажёр в специально подготовленном трейлере. Тредбан постоянно был с ним, поэтому и оказывался максимально эффективным в использовании.

«При том уровне подготовленности, который имеют Йоханнес и Себастиан, тредбан – это средство, позволяющее ускорить прогресс в разы. Но что касается меня, то мне есть куда расти в других компонентах. Это не будет панацеей для меня конкретно. Не знаю насчёт других биатлонистов. Возможно, для них это последний шаг, за счёт чего можно прибавить», – рассуждает Поварницын.

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Скандинавы высказывались, что этот тренажёр «буквально поднимает их на ступеньку выше». Но в России ждать кардинальных изменений не стоит.

«Чем-то революционным для русского биатлона это не станет. Не скажу, что это для большего шума, но и революции это не произведёт, – говорит Поварницын. – Проблема в том, что мы имеем тренажёр лишь в Москве, а он нужен по ходу сбора. Так что это не панацея – работой можно заниматься и на самой трассе. Эффективность данного средства превышает работу в полевых условиях. Когда ты используешь постоянно этот метод, то он даёт результат. Если ты прибегаешь достаточно к нему редко, как, скорее всего, мы, результата не будет».

Так что роль и значение тредбана для нашего спорта не стоит переоценивать. Появление такого технологичного устройства – безусловный плюс. Но ждать россыпи золотых медалей только оттого, что оно есть, не стоит.

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