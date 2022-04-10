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Российский биатлон впервые отказывается от своего символа — в 2022 году не будет знаменитой «Ижевской винтовки»

«Просто её никто не любит». Российский биатлон впервые отказывается от своего символа
Ангелина Николаева
В следующем сезоне «Ижевской винтовки» не будет
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В следующем биатлонном сезоне не будет знаменитой «Ижевской винтовки».

В последние годы отношение к знаменитой «Ижевской винтовке» очень неоднозначное. На эти соревнования отправляют спортсменов из сборной, которые не смогли показать высокие результаты на международном уровне и должны отстоять своё место в команде – поэтому ведущие биатлонисты стартов в Ижевске боятся как огня. В то же время для других «Ижевская винтовка» – это шанс попасть в состав сборной на посленовогодние этапы.

«Ижевскую винтовку» можно смело назвать символом российского биатлона, ведь там уже более 50 лет выступают сильнейшие российские биатлонисты. Но, похоже, больше этого турнира не будет – в предварительном календаре СБР на предстоящий сезон его нет. Давайте разбираться, почему так вышло.

Причина — устаревшая инфраструктура

Во время чемпионата России по биатлону в Тюмени прошёл тренерский совет, где был представлен предварительный календарь СБР на сезон-2022/2023. И ежегодной «Ижевской винтовки» в этом календаре не оказалось. Основная причина очень проста – устаревшая инфраструктура ижевского биатлонного комплекса и недостаточное количество мест для расселения спортсменов. План соревнований ещё не утверждён окончательно, но надеяться на то, что в ближайшее время ситуация изменится, кажется, бессмысленно.

Фото: РИА Новости

«В Тюмени, во время чемпионата России, исполком тренерского совета представил проект календарного плана на следующий сезон. Пока этот проект не приняли и отправили на доработку. Следующая процедура – это согласование календарного плана Правлением СБР. Поэтому говорить о том, что «Ижевскую винтовку» отменили окончательно, пока рано. Понятно, к чему всё движется, но это ещё не окончательное решение.

Соревнований не оказалось в предварительном плане, потому что номерной фонд в гостинице комплекса меньше, чем количество приезжающих спортсменов», – рассказал «Чемпионату» глава Федерации биатлона Удмуртии и член правления СБР Иван Черезов.

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«Ижевская винтовка» проводится с 1969 года, и её смело можно назвать самым знаковым турниром в российском биатлоне. Раньше через «Ижевскую винтовку» спортсмены попадали на Олимпийские игры и чемпионаты мира, по итогам ижевских стартов отбирались спортсмены для участия в январских этапах Кубка мира, а в последние годы формировался состав команды России на этапы Кубка IBU. Традиционно соревнования проходят в конце декабря и являются этапом Кубка и чемпионата России.

В декабре 2022 года могла пройти уже 53-я «Ижевская винтовка», но, похоже, не пройдёт. Слухи о том, что у Ижевска могут забрать соревнования, ходили уже несколько лет – о проблемах устаревшей инфраструктуры и не самых простых условиях проведения соревнований говорили давно. Несмотря на это, властям Удмуртии удавалось отстоять турнир, предоставляя гарантии того, что проблемы будут решены. В этот раз обещаний оказалось мало.

Интересно, что всё это произошло в то самое время, когда российский биатлон отстранили от мирового спорта, и есть большой риск, что в ближайшем сезоне наши биатлонисты будут соревноваться только в России. То есть выходит так, что в тот сезон, когда внутрироссийские соревнования могут привлечь к себе наибольшее внимание болельщиков, наш биатлон собственноручно лишает себя знаковых соревнований с богатейшей историей?

«Перезагрузка биатлона в Удмуртии»

Выходит, что так. Хотя ещё в 2017 году глава Удмуртии Александр Бречалов говорил о намерении поднять популярность «Ижевской винтовки».

«У меня нет сомнений в том, что мы сможем перезагрузить биатлон в Удмуртии. Я вник в эту тему. Мы сейчас ситуацию поменяем, переформатировав работу нашей федерации. Мы изберём человека, который будет заниматься этим делом ответственно. Надо и о системе мотивации спортсменов думать, оказывать им моральную поддержку.

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Я заинтересован в том, чтобы развивать биатлон. Мало того, мы ведём сейчас переговоры с крупнейшими российскими компаниями, чтобы они выступили генеральными партнёрами нашей федерации. В том числе обсуждаем вопросы о реконструкции старого и строительстве нового гостиничного корпуса. Уверен, что биатлон Удмуртии ждёт большое будущее», — говорил Бречалов.

К сожалению, сделать это не удалось.

«Символ российского биатлона»

Да, биатлонный комплекс в Ижевске, построенный в конце 70-х, действительно сильно уступает новым стадионам в Тюмени и Ханты-Мансийске – всё-таки угнаться за самыми богатыми регионами России Удмуртия не может.

Тем не менее очень грустно, что именно в сезон изоляции России от мирового спорта и необходимости развития внутрироссийских стартов мы теряем столь исторически важные соревнования.

Фото: РИА Новости

«Ижевская винтовка» существует как символ российского биатлона. Просто её никто не любит, потому что это основной отбор на международные старты. Я считаю, что можно этот же отбор перераспределить на несколько этапов, а «Ижевскую винтовку» оставить именно как символ биатлона. Потому что «Ижевская винтовка» – это «Ижевская винтовка», там творится история», – высказалась призёр Олимпиады-2022 Кристина Резцова.

Предварительно вместо «Ижевской винтовки» пройдут соревнования в Уфе, а в Ижевске состоится лишь один из февральских этапов Кубка России.

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Остаётся надеяться, что отмена «Ижевской винтовки» – временная, и что серьёзных негативных последствий для развития биатлона в Удмуртии от этого не будет. Всё-таки именно эта республика воспитала десятки известных биатлонистов, в числе которых Валерий Медведцев, Надежда Таланова, Максим Максимов, Виктор Васильев, Иван Черезов. Успешно выступающие в настоящее время Ульяна Нигматуллина, Александр Поварницын и Никита Лобастов, представляющий Беларусь, а также лучшие юниоры России по итогам прошедшего сезона – Александр Корнев и Евгений Емерхонов.

Ижевск – важная точка на биатлонной карте России, и каждый профессиональный биатлонист нашей страны хотя бы раз выступал или тренировался в Удмуртии. Очень не хочется, чтобы история «Ижевской винтовки» закончилась и возможность проводить важные соревнования осталась только у нескольких самых богатых регионов России.

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