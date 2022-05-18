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В российском биатлоне появится Кубок Содружества, а призовые за Кубок России могут превысить выплаты за Кубок мира

Теперь ясно, каким будет наш биатлон. Кубку мира уже придумали замену
Андрей Шитихин
В российском биатлоне появится Кубок Содружества
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Побеждать российские биатлонисты будут намного чаще, чем раньше.

Российские биатлонисты в предстоящем сезоне вряд ли будут участвовать в Кубке мира, чемпионате мира и других международных соревнованиях. Но это не значит, что им совсем негде будет соревноваться и зарабатывать.

Действующий президент СБР Виктор Майгуров объявил о проведении нового турнира с «серьёзной мотивационной частью», а его соперник на выборах Алексей Нуждов пообещал только на Кубок России сумму, в два раза превышающую суммарные призовые наших спортсменов на Кубке мира в прошедшем сезоне. Так что голодать биатлонисты не должны.

Кроме того, в календарь биатлонного сезона вписан Кубок Содружества – соревнования с участием биатлонистов из России и Беларуси. Предполагается провести шесть этапов: два на роллерах и четыре на лыжах. В условиях отсутствия международных стартов новый турнир – это пусть и не полноценная, но совершенно адекватная альтернатива Кубку мира.

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Майгуров сообщил, что, помимо собственно спортивной составляющей, которая позволит российским спортсменам регулярно соревноваться с белорусскими коллегами, будут и хорошие призовые. Но конкретную сумму назвать отказался. И правильно сделал. Ведь через месяц в СБР будут выборы президента. Зачем что-то обещать, если сначала нужно эти выборы выиграть?

Александр Логинов

Александр Логинов

Фото: РИА Новости

Одно дело – продумать календарный план с учётом международной ситуации, организовать новый турнир, и совсем другое – называть конкретные цифры, за которые потом нужно будет отвечать. Дойдёт дело и до этого.

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Сейчас же весь наш спорт пытается подстроиться под новую реальность, когда соревноваться придётся с самими собой. И биатлон не исключение. Хорошо, что в таких условиях ведутся поиски вариантов и делается всё возможное, чтобы спортсменам было где соревноваться и заработать призовые. На Кубке Содружества сделать это будет проще, чем на Кубке мира. Побеждать и попадать в призы наши биатлонисты тоже будут намного чаще.

Если вдруг на СБР прольётся финансовый дождь, который обещает Алексей Нуждов (интересно, кстати, а почему раньше он не мог привлечь средства?), то нашим спортсменам Кубок мира и вовсе будет не нужен. Ведь только на Кубке России призовые составят 100 млн рублей – в прошедшем сезоне совокупная сумма выплат россиянам на Кубке мира была почти в четыре раза меньше.

Наверное, особенно актуальным это будет для Ульяны Нигматуллиной. Четыре выигранных на Кубке России гонки – и вот сумма уже больше, чем выплата за олимпийскую медаль от родной Удмуртии. Конечно, не сравнить с футболом, где общий призовой фонд Кубка РПЛ составит миллиарды рублей, но всё же.
Хотя биатлонистам лучше не смотреть на футболистов, не завидовать им, а также не рассчитывать на обещания, которые сложно выполнить.

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Но главная проблема в любом случае – не в финансовой сфере. Нашим биатлонистам теперь придётся заставлять себя искать мотивацию. Одно дело – обыгрывать братьев Бё или Фийона Майе (или даже проигрывать им), и совсем другое – побеждать более слабых спортсменов регионального уровня. Такая борьба не всех мотивирует развиваться или хотя бы сохранять тот класс, который есть. А это может серьёзно ударить по результатам и нашей способности конкурировать с мировыми лидерами в тот момент, когда нас на международную арену всё-таки допустят. Через год, два или десять.

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