«Раздетыми не останемся». Большое интервью с Майгуровым о будущем российского биатлона

23 июня состоятся выборы президента Союза биатлонистов России. Борьбу за этот пост ведут действующий глава СБР Виктор Майгуров и его заместитель Алексей Нуждов. Соперничество настолько острое, что вряд ли кто-то рискнёт дать точный прогноз на исход выборов. «Чемпионат» перед выборами решил узнать, с чем идут на конференцию оба претендента.

Виктор Майгуров рассказал о том, каким видит российский биатлон в условиях жёстких санкций. Звучит оптимистично: календарь свёрстан, вопросы по инвентарю решаются, эксперименты возможны. И с финансами порядок.

«Не пытаюсь подсластить пилюлю»

– Виктор Викторович, биатлон, как и почти все виды спорта, оказался в незавидном положении из-за санкций. Елена Вяльбе недавно сказала, что один пропущенный сезон на мировом уровне – это шаг на несколько лет назад. Поговаривают, что биатлонистов на международные старты не будут пускать как минимум два года. Мы готовы к такому развитию событий?

– Наше отстранение точно не пойдёт на пользу ни российскому, ни мировому биатлону. Можно лежать на диване и причитать «всё пропало!», дожидаясь момента, когда мы вернёмся в мировую биатлонную семью. Но я к «всёпропальщикам» себя не отношу. Мне ближе принцип «делай что должно».

Да, нас не пускают на Кубки мира, но чемпионаты и Кубки России у нас никто не отнимет. И для всероссийских соревнований этот сезон должен стать уникальным – участвуют все сильнейшие, максимальная конкуренция, внимание СМИ. Не пытаюсь подсластить пилюлю, просто исхожу из тех условий, которые сложились. Наша главная задача – использовать эти условия на благо российского биатлона, насколько позволяет ситуация.

Мужская сборная России по биатлону Фото: Getty Images

– Некоторые российские спортсмены могут выступать на соревнованиях в качестве нейтральных. Если такой же вариант будет возможен в биатлоне – это благо?

– Я реально смотрю на вещи и пока не вижу такой возможности. Но участие наших спортсменов в соревнованиях сильнейших биатлонистов мира – это безусловный приоритет СБР.

– В чём спортсмены, совсем недавно выступавшие на мировом уровне, должны черпать мотивацию? Как не потерять уровень, не скатиться в условиях сниженной конкуренции? А то вернёмся на мировую арену года через два-три и будем занимать 50-е места…

– Спортсмен – это профессия. Мотивация в том, чтобы как минимум сохранить свой уровень профессионального мастерства, а как максимум его развить. Тем более что труд спортсмена оплачивается, и государство ставит перед собой задачу, чтобы мотивационная часть сохранилась.

– Какая конкретная задача стоит перед СБР и спортсменами в новых условиях? Раньше судили по медалям ОИ и ЧМ. На что ориентироваться сейчас?

– Если говорить о спортсменах, есть только один главный критерий – результат. Повторюсь, из-за отстранения от Кубка мира и присутствия всех лидеров на внутренних соревнованиях у нас должна сложиться максимально объективная картина того, кто чего стоит. Жду сюрпризов. Мотивация обыграть лидеров – очень сильный раздражитель.

А оценка работы СБР может быть разной. Государство оценивает по подготовке и успехам сборных команд, например, на Олимпийских играх. Регионы – по той помощи, которую мы оказываем в их развитии. Болельщики – по наличию или отсутствию скандалов и по тому, насколько для них комфортны проводимые нами соревнования. У каждого своя шкала.

– Нужно ли удерживать спортсменов в стране, если перспективы возвращения России в мировой спорт будут неочевидными?

– В настоящий момент пока таких вопросов не возникло. Будем решать по мере поступления.

«Когда же экспериментировать, как не сейчас?»

– Сборной России нужен главный тренер?

– В олимпийском сезоне у нас было почти как в лыжных гонках – я брал функции главного тренера на себя. При этом не исключено, что в сборной вновь появится главный тренер. В идеале на этой позиции нужен авторитетный специалист с именем в биатлоне, задатками стратега и дипломата одновременно.

– Есть ощущение, что вы как-то дистанцируетесь от назначения тренеров, от распределения спортсменов по группам. Неужели действительно не принимаете в этих процессах активного участия?

– Это неправильная постановка вопроса. Я не дистанцируюсь, наоборот, на разных уровнях инициирую обсуждение этих вопросов внутри биатлонного сообщества. Тренеров сборной мы обсуждали на тренерском совете во время чемпионата России в Тюмени, там же – на неформальной встрече с региональными тренерами. Наверное, главное цеховое обсуждение состоялось затем на исполкоме тренерского совета, куда входят ведущие специалисты регионов. А финальное решение выносило правление СБР.

– Неужели ни у кого не возникло вопросов, например, по Артёму Истомину как старшему тренеру группы?

– Почему же, местами были бурные обсуждения — и не только его кандидатуры. Но какой-то альтернативы никто так и не предложил.

– Что скажете про новое комплектование групп?

– Без доверия между спортсменом и тренером результата не достичь. Если тренер не видит спортсмена в своей группе или, наоборот, спортсмен чувствует, что для роста ему надо сменить обстановку, стоит ли решать это сверху? Ведь у нас первый год нового олимпийского цикла, который, вероятно, пройдёт ещё и без крупных международных стартов – когда же экспериментировать, как не сейчас? Если будет снижение результатов, корректировки неизбежны. Будь этот год олимпийским, я вмешался бы в комплектование групп более сильно, но в любом случае через убеждение, а не через приказы.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

– Вы готовы применить жёсткие меры, если спортсмены, которые сейчас легко переходят из группы в группу, не будут показывать результаты?

– Сборная России всегда формировалась на основе результатов, показанных спортсменами. Так что ничего нового мы не изобретём.

– Объясните, пожалуйста, механизм финансирования спортсмена, находящегося на подготовке в региональной команде, но выполнившего критерии для попадания на централизованную подготовку – Нигматуллиной, Поршнева, Буртасовой?

– Государство берёт на себя затраты на тех, кто находится на централизованной подготовке. Если спортсмены, выполнившие критерии, принимают решение готовиться самостоятельно, затраты берёт на себя регион. При этом они получают экипировку и зарплату в ЦСП.

– Насколько тесный контакт у вас со спортсменами? Они могут вам позвонить напрямую, если нужно срочно решить какой-то вопрос, либо всё идёт через тренеров?

– Конечно, могут! И не только мне. Мы практикуем создание групповых чатов, в которые входят в разных конфигурациях руководство СБР, спортсмены, тренеры сборных команд, другие специалисты. Каналов для связи сейчас множество.

«Раздетыми и разутыми не останемся»

– Вернёмся к делам санкционным. Что у нас с лыжами и мазями, винтовками и патронами? Если со сборной России, наверное, вопросы будут решены, не получится ли так, что дети внезапно останутся без патронов и мазей?

– Безусловно, санкции будут сказываться. В прошедшем сезоне у СБР был позитивный опыт использования отечественных парафинов и мазей – часть олимпийских медалей на Играх в Пекине мы завоевали на продукции российских производителей, которую отобрали благодаря совместному проекту СБР с Инновационным центром ОКР. По остальным позициям, если говорить про инвентарь элитного класса, на его создание уйдут не просто годы – возможно десятки лет. СБР интересно участвовать в этом, мы ещё год назад обсуждали такой проект с крупнейшим производителем лыж – фабрикой в Балабаново, с министерством спорта Калужской области. Тот год был олимпийский, и дальше начальной стадии продвинуться не было возможности, но СБР по-прежнему в этом проекте.

В нашей нынешней реальности не думать об этом мы не можем. Состоялось несколько больших совещаний со спортивными федерациями и ведущими производителями инвентаря с участием Минспорта и комитета по физкультуре и спорту Госдумы. Работа начата, но сиюминутного результата ждать не стоит.

Если говорить про иностранных производителей, то с теми, с кем за годы работы мы выстроили отношения, связей не рвём, ищем варианты взаимодействия, адекватные изменившимся условиям. Раздетыми, разутыми и без инвентаря мы не останемся.

– А вы поддерживаете контакты с руководством IBU?

– Контакты с международной федерацией остаются регулярными. Только в этом месяце имел продолжительные беседы с генеральным секретарём IBU Никласом Карлссоном – по финансовым вопросам, с главой BIU Грегом Маккенной – по антидопинговой программе СБР. Они, кстати, с большим интересом следят за ходом предстоящих выборов президента.

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

– Сборная России тратила много денег на логистику по Европе. Можно ли оценить размер своеобразной экономии на том, что команда будет выступать только дома и в Беларуси?

– Львиная доля затрат на логистику и проживание сборных команд лежит на ЦСП. Наши расходы остаются примерно такими же – экипировка, обеспечение биатлонным и спортивным инвентарём и тому подобное. Ждём некоторую экономию по транспортным расходам, и особенно благодаря отсутствию ковидных тестов. Куда пойдут эти средства – решит исполком СБР.

– Сборная России как команда выступит только на Кубке Содружества? Пойдут ли на этом турнире очки в зачёт регионов?

– Сборная команда России может соревноваться только со сборными команд других стран. Очки в зачет регионов не пойдут.

– Кстати, а как будет работать сервис в предстоящем сезоне – как единая бригада или по регионам?

– Вариантов у нас два. Первый – выставить на улицу бригаду сервисеров, чья работа в олимпийском сезоне получила высочайшую экспертную оценку. Как утверждают некоторые горячие головы, сборная же сейчас не нужна, а значит, зачем держать обслуживающих её специалистов, раз у них нет фронта работ. Потом, правда, придётся как-то собирать всех заново перед возвращением на международную арену. А что будем делать, если это случится посреди сезона и специалисты будут связаны обязательствами? Никто же не будет сидеть без работы и ждать, всем нужно семьи кормить.

Наше решение – сохранить сервис-бригаду, использовать их умения на пользу региональных команд, у которых нет своего высококлассного сервиса. Позитивный опыт у СБР уже есть, именно так наш сервис отработал на чемпионате России в Тюмени, готовя лыжи для всех желающих. Кстати, за это мы получили массу благодарностей от регионов. Почему не распространить позитивный опыт на весь сезон? И специалистов сохраним, и соревновательный уровень Кубка России несколько подравняем. И это лишь часть наших планов. Ещё, например, документально оформляем сейчас очередной проект с Инновационным центром ОКР, который готов предоставить нам на этапы Кубка России передвижную шлифт-машину. Используем её, чтобы помочь нашим региональным федерациям обновить инвентарь. Тоже бесплатно. В том, что такая услуга будет востребована, у меня лично сомнений нет никаких.

Женская сборная России по биатлону Фото: РИА Новости

«Не считаю, что скандалы помогают развитию»

– Биатлон в последние годы стал топовым видом спорта на ТВ. Нет опасения, что междусобойчики наших и белорусов никто смотреть не будет? Что сделать, чтобы повысить зрительский интерес?

– Интерес аудитории к гонкам в Уфе и Тюмени в конце прошлого сезона, в которых участвовала сборная Беларуси, был довольно большим. Количество просмотров чемпионата России и на ТВ, и в интернете тоже растёт из года в год. Маловероятно, что цифры просмотров внутренних соревнований дотянут до уровня Кубка мира, но так категорично – никто не будет смотреть – я бы вопрос не ставил. Со своей стороны, мы готовы идти навстречу болельщикам. У нас есть планы сделать под Новый год яркую городскую гонку с элементами шоу. Какие-то детали будем обсуждать с вещателем – контракт на новый сезон пока не подписан, хотя предложения у СБР уже есть.

– Интерес к биатлону отчасти поддерживался острыми темами и скандалами. Нужна ли биатлону такая скандальная раскрутка или уже хватит?

– Не разделяю точку зрения, что скандалы помогают развитию. Посмотрите на лидеров мирового биатлона – норвежцев, французов. Много они дают поводов для скандальных материалов? Вот вам и ответ.

– Как лично вас затронули все санкции в обычной жизни?

– Затронули так же, как и любого гражданина России. Недвижимости за рубежом или яхт у меня нет, а отдыхать я предпочитаю на Камчатке.

Евгения Буртасова Фото: РИА Новости

«Вариант с поражением я не рассматриваю»

– С чем вы идёте на предстоящие выборы президента СБР?

– У нас есть программа «Биатлон-2026», утверждённая правлением СБР. По ней наша команда отработала два предыдущих сезона и намерена отработать четыре оставшихся. Основные её положения были размещены на сайте СБР ещё в 2021 году.

– Можете обозначить основные положения коротко?

– Материально-техническое обеспечение регионов, тренерские кадры, базы для занятий биатлоном и, собственно, соревнования под эгидой СБР. На конференции отчитаюсь по каждому направлению, наша дорожная карта, рассчитанная до мая 2022 года, выполнена практически полностью.

– Приведёте конкретные примеры?

– Впервые в истории СБР организовали курсы повышения квалификации тренеров. Совместно с ОКР и РМОУ собрали уникальный профессорско-преподавательский состав, выпустили уже два потока. Более 60 региональных тренеров занимались в Сочи в два захода. Переезд, проживание, питание, обучение – всё бесплатно для региональных федераций.

Регулярно проводим научно-практические конференции и семинары для тренеров, судей, сервиса во время крупных соревнований или онлайн. Впервые после президентства Михаила Прохорова СБР стал выпускать методические пособия: по стрельбе, по подготовке резерва, по разным видам тестирования, в которых собрали лучший российский и мировой опыт. Готовим серию наглядных изданий по стрельбе для размещения в тирах и ДЮСШ.

Разработали типовые технические задания на разработку проекта лыжно-биатлонного комплекса, рекомендации по организации мест проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по пневматическому биатлону.

Реализуем программу материально-технической помощи региональным федерациям биатлона. В рамках этой программы в прошлом году оказали помощь 15 региональным федерациям на сумму около 5 млн рублей, несмотря на все финансовые сложности. В 2022-м эта сумма превысила 11 млн рублей 25 регионам.

– Как эта помощь выделяется?

– Мы предлагаем ассортиментный ряд инвентаря, который наши федерации могут выбрать на оговоренную сумму. Год назад СБР поставлял в регионы два вида пневматических винтовок плюс мишенные установки. Сейчас позиций для поставок значительно больше – три вида винтовок, лыжероллеры, крепления для лыж и лыжероллеров, маты для стрельбы, стрелковый тренажёр «Скатт». Я всегда выступал и буду выступать за развитие. Планируем увеличить материально-техническую помощь регионам в части детско-юношеского спорта. Главным образом за счёт отчислений беттинговых компаний.

Матвей Елисеев Фото: РИА Новости

– На днях в Сочи вы инспектировали «Лауру». Серьёзные изменения нужны комплексу, чтобы провести Кубок Содружества? СБР придётся вкладываться?

– На данный момент у нас действующее трёхлетнее соглашение с нашим генеральным спонсором «Газпромом», с которым мы хотели работать и дальше. За два года моей работы на посту президента СБР нам удалось привести финансы Союза в порядок. Отношения с «Газпромом» – тоже. Стартовый этап Кубка Содружества пройдёт в августе на «Лауре». Этот комплекс принадлежит нашему спонсору, но на нём давно не было соревнований. Ни одному объекту такое на пользу не идёт, а мы хотим сделать праздник для болельщиков и спортсменов. Мы определили объекты, которые нужно обновить, в том числе и саму роллерную трассу. Летний биатлон предъявляет к безопасности спортсменов бóльшие требования, чем классический, поэтому местами необходимо упростить рельеф трассы, сделать её менее скоростной и более безопасной. «Газпром» все расходы взял на себя. К началу августа работы на «Лауре» будут закончены.

– Вы готовы раскрыть бюджет СБР? Ваш соперник по президентским выборам Алексей Нуждов является сторонником этой идеи.

– Моё мнение – бюджет организации должен быть открыт для её членов. Нужно ли делать его открытым для общественности – вопрос дискуссионный. Лично я в этом не уверен. Но если так решит конференция СБР, то так тому и быть.

– Тем не менее у СБР был подобный опыт. Почему не повторить?

– Да, я помню ту пресс-конференцию пару лет назад, на которой, как вы выражаетесь, был раскрыт бюджет. Говорю об этом с иронией, потому что по факту это оказалось делёжкой шкуры неубитого медведя. Чем та история с якобы раскрытым бюджетом завершилась, помните? Полным крахом – неисполнением этого бюджета, досрочными президентскими выборами и миллионными долгами СБР. Вроде чего-то раскрывали, а на деле всё было совершенно оторвано от реальности.

– Вы готовы работать дальше с Алексеем Нуждовым в случае своей победы?

– Я готов работать со всеми, кто заинтересован в развитии биатлона в России.

– А что будете делать в случае поражения?

– Вариант с поражением я не рассматриваю.