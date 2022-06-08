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Биатлон, Кубок мира — 2022/2023: известно полное расписание этапов на новый сезон, где пройдёт чемпионат мира — 2023

России в мировом биатлоне места нет. Как выглядит календарь Кубка мира — 2022/2023
Ангелина Николаева
Как выглядит календарь Кубка мира – 2022/2023
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Организаторы будут молиться, чтобы в Европе было снежно и морозно, но ни в коем случае не допустят проведения этапа в нашей стране.

Лето ещё полностью не вступило в свои права, до зимы – полгода, но Международный союз биатлонистов уже готовит свои сани к новому сезону. Наконец-то сформирован и опубликован календарь предстоящего биатлонного года. России в нём места не нашлось – этого никто и не ждал.

Зато в новом сезоне IBU планирует вернуть болельщиков на трибуны впервые с начала пандемии COVID-19. Также планируется возвращение любимой болельщиками рождественской шоу-гонки на стадионе «Ауф Шальке». Российские биатлонисты, правда, всё это могут пропустить. Окончательное решение пока не принято, но всё целенаправленно к этому идёт.

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Календарь Кубка мира по биатлону — 2022/2023

Все этапы Кубка мира сезона-2022/2023, а также чемпионат мира по биатлону пройдут в Европе. Сезон стартует в конце ноября в финском Контиолахти. Первая гонка сезона непривычно состоится во вторник. Это связано с желанием IBU максимально развести по времени биатлонные гонки и матчи футбольного чемпионата мира, который будет проходить в это время в Катаре.

Расписание этапов Кубка мира по биатлону — 2022/2023

1. Контиолахти, Финляндия (29 ноября – 4 декабря)
2. Хохфильцен, Австрия (8–11 декабря)
3. Анси, Франция (15–18 декабря)
4. Поклюка, Словения (5–8 января)
5. Рупольдинг, Германия (11–15 января)
6. Антхольц, Италия (19–22 января)
ЧМ-2023. Оберхоф, Германия (8–19 февраля)
7. Нове-Место, Чехия (2–5 марта)
8. Эстерсунд, Швеция (9–12 марта)
9. Хольменколлен, Норвегия (16–19 марта)

В декабре спортсмены также будут соревноваться в Хохфильцене и Анси – лишь бы погода там не подвела, как это бывает. Сразу после рождественских каникул биатлонисты отправятся в Поклюку, куда этап Кубка мира вернётся спустя два сезона. Также в январе этапы пройдут в Рупольдинге и Антхольце. После чемпионата мира в немецком Оберхофе Кубок мира переедет в Нове-Место и Эстерсунд. А завершится мировой сезон этапом в Хольменколлене.

Как выглядит календарь Кубка мира — 2022/2023

Как выглядит календарь Кубка мира — 2022/2023

Фото: Getty Images

Где пройдёт чемпионат мира — 2023

В сезоне-2022/2023 чемпионат мира по биатлону пройдёт в немецком Оберхофе. В рамках этого мирового первенства, как и на трёх последних чемпионатах мира, будет разыграно 12 комплектов медалей.

По информации зарубежных СМИ, в реконструкцию стадиона в Тюрингии вложили около € 35 млн. Мировое первенство пройдёт в Оберхофе во второй раз, город не принимал чемпионат мира с 2004 года. При этом Германия проведёт чемпионат мира уже в восьмой раз!

Расписание этапов Кубка IBU по биатлону — 2022/2023
1. Шушен, Норвегия (24–27 ноября)
2. Идре, Швеция (30 ноября – 3 декабря)
3. Риднау, Италия (15–18 декабря)
4. Брезно-Осрблье, Словакия (5–8 января)
5. Арбер, Германия (12–14 января)
ЧЕ-2023. Ленцерхайде, Швейцария (25–29 января)
6. Обертиллиах, Австрия (2–4 февраля)
7. Кэнмор, Канада (23–26 февраля)
8. Кэнмор, Канада (1–4 марта)

Также планируется, что в конце 2022 года традиционная «Рождественская гонка» вернётся в немецкий Гельзенкирхен на футбольную арену «Ауф Шальке». В 2020 и 2021 году ежегодные коммерческие соревнования были перенесены в Рупольдинг и проходили без зрителей из-за пандемии COVID-19.

Возвращение болельщиков и отстранение России

Приятным бонусом в предстоящем сезоне станет возвращение болельщиков на трибуны международных соревнований. Впервые с сезона-2019/2020 и начала пандемии IBU планирует заполнить стадионы фанатами биатлона. Продажа билетов практически на все этапы Кубка мира открылась в начале лета.

Что касается неприятных новостей, судя по всему, в ближайшее время Кубок мира и другие международные соревнования будут проходить без российских биатлонистов. Ещё в марте 2022 года IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой на неопределённый срок, позже Международный союз биатлонистов сообщил о приостановке членства Союза биатлонистов России в организации.

Понятно, что в такой ситуации о проведении крупных соревнований в России не может быть и речи. Ну что ж, организаторы будут молиться, чтобы в Европе была морозная и снежная зима. Это, конечно, намного лучше, чем провести этап Кубка мира, например, в Тюмени, где со снегом никаких проблем нет.

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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