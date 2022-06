«Эта фамилия усложнит тебе жизнь». Взрослый сын Дмитрия Губерниева появился на телеэкране

Телекомментатор Дмитрий Губерниев – это одна из звёзд российского спорта. Кто-то его любит, кто-то его ненавидит, но ясно одно – равнодушно к нему никто не относится. «Голос биатлона» дебютировал на телеэкране 25 лет назад в возрасте 23 лет и построил сверхуспешную карьеру.

А на днях на телеэкране появился его взрослый сын. Да-да, у Дмитрия есть сын, которому уже 19 лет! И парень уже попробовал себя в роли телеведущего на «Матч ТВ». Неужели в будущем нас ждет Губерниев 2.0?

«Раньше я папу не слушал, обижался»

Михаил родился в 2002 году, когда Дмитрий Губерниев жил в счастливом браке с экс-легкоатлеткой и спортивным комментатором Ольгой Богословской.

По словам родителей, с первых дней ребёнку пришлось бороться за жизнь из-за проблем со здоровьем. «Когда Мишке было только семь дней, ему сделали серьезную операцию по поводу обнаруженного синдрома Ледда, – рассказывала Богословская. – Кроме того, у сына нашли внутриклеточную бактерию, из-за которой он много болел в детстве».

К счастью, всё обошлось, и ребёнок рос здоровым. Правда, появилась другая проблема – мальчику не было и пяти лет, когда его родители развелись. К счастью, Губерниев и Богословская остались в хороших отношениях, поэтому Дмитрий продолжил присутствовать в жизни Михаила, даже несмотря на то что Ольга вновь вышла замуж.

«Надо сказать, что мама и отчим Саша сыграли наибольшую роль в моём воспитании, – рассказывал сам Михаил. – Дело в том, что папа достаточно рано развёлся с мамой и не мог так часто принимать участие в моём воспитании, как могло бы быть. Но в этом абсолютно нет ничего страшного. Папа всегда в меня душу вкладывал, всегда интересовался моей жизнью. Он хотел, чтобы я знал языки, занимался спортом, читал книжки. Я же, честно сказать, вообще не книгочей. Раньше папу не слушал, обижался».

После развода родителей Михаил остался с фамилией отца. По словам Губерниева-младшего, осознание того, что его отец – настоящая звезда, пришло к нему лет в пять.

Михаил Губерниев и Валерий Карпин Фото: Из личного архива Михаила Губерниева

«В детстве у меня был период, когда я очень любил, что мою фамилию произносят, говорят, что я сын Дмитрия Губерниева. Но потом осознал, что это некультурно и надо добиваться чего-то самому. Как говорит папа: «Моя фамилия немножко усложнит тебе жизнь». Это правда. Начинаю понимать это сейчас», – объяснял Михаил.

За фамилию Михаилу даже прилетало. В футбольных лагерях, где все дети знали, кто его отец, ребята подкалывали Михаила, а порой и угрожали ему.

«Без хеви-метала встречи с отцом не проходят»

Тем не менее у Михаила и Дмитрия вообще особые отношения. В возрасте пяти лет Губерниев-старший начал тренировать своего сына, который увлёкся футболом. Правда, во что-то серьёзное это хобби не переросло, ведь мама была против того, чтобы её ребёнок становился футболистом.

«Миша – несчастный ребенок, потому что у него были великолепные задатки игровика, – рассказывал Дмитрий. – Ему было пять лет, я просто брал теннисные мячики или мандарины и кидал Мише с трех метров в лицо, а он все ловил, он был прирожденный вратарь. Но Ольга Михайловна на эту амбразуру, можно сказать, легла и не позволила ему. Между прочим, в нынешнем возрасте Миши (на момент интервью Михаилу было 17 лет. – Прим. «Чемпионата») Игорь Акинфеев уже был вратарем сборной».

Пускай сильной связи между отцом и сыном на фоне спорта не вышло, они сошлись в музыке. Михаил, как и Дмитрий, – фанат хеви-метала.

«Всё началось со Smoke on the water Deep Рurple. Мне было, по-моему, лет пять. Он к нам приехал в квартиру, где стояло караоке, – вспоминал Михаил. — Помню, какие-то песенки на нём пели. И тут папа включает Smoke on the water… Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Это произвело на меня такое впечатление. Я тогда понял, что вот она – моя музыка. С тех пор началось моё знакомство с хеви-метал, так и продолжается до сих пор. С папой можем часами общаться на эту тему. У нас без этого встречи не проходят. Всегда к хеви-метал возвращаемся».

Но исключительно на схожих музыкальных вкусах папа и сын не остановились. Губерниев-младший играет в группе отца Guber band на электрогитаре, а иногда вместе с ним поёт и известные хиты. Например, знакомый всем преданным поклонникам «Ветер биатлона гонит нас вперёд».

«Кому нужен второй такой, как мой папа?»

В 2020 году Михаил окончил школу и, вопреки всеобщим ожиданиям, не стал поступать на журфак. Сейчас Губерниев-младший учится на факультете международных отношений в Высшей школе экономики. Ещё год назад он признавался, что не до конца определился, кем хочет быть, надеясь, что ему в этом поможет университет, при этом подтверждал, что имеет тягу к камере.

«Сейчас у меня такое время, когда я не зацикливаюсь на чём-то одном. Стараюсь и в спорте, и в истории, и в языках, – пояснял Михаил. – Расчёт на то, что в будущем у меня уже будут какой-то багаж знаний и опыт, которые я смогу применить и найти себя. Пока не знаю, чем стану заниматься. Единственное, уверен, что мне интересно общение – на камеру, с людьми. Точно с этим будет связано, но в какой именно сфере – большой вопрос».

Михаил Губерниев в зале Фото: Из личного архива Михаила Губерниева

1 июня 2021 года в день защиты детей Михаил дебютировал на телевидении, проведя вместе с отцом прямой эфир. Несмотря на то что опыт ведения шоу у парня был ещё со школы, появление на телеэкране вышло совершенно иным.

С тех пор Губерниев-младший время от времени появляется в студии «Матч ТВ» в качестве ведущего, о чëм постоянно рассказывает своим поклонникам в социальных сетях. Кстати, социальные сети – ещё одна ниточка, объединяющая отца и сына. У обоих довольно колоритный и эмоциональный стиль ведения своих страниц – с большим количеством эмодзи и восклицательных знаков.

Интересно, что, несмотря на активную помощь папы и мамы в телевизионных делах, Михаил хочет двигаться самостоятельно. Для него важно быть самим собой, а не сыном Губерниева и Богословской.

«Раньше казалось, что надо как папа – эмоционально, что всем это нравится. Но кому нужен второй папа? Я слушаю папу и маму, вникаю, анализирую, но стараюсь выработать свой подход, найти свой стиль. Естественно, у меня в этом плане мало опыта, но надо каждый раз что-то пробовать, постепенно наращивать мускулатуру», – заявляет Михаил.

Михаил Губерниев и Мария Ласицкене Фото: Из личного архива Михаила Губерниева

Дмитрий же слегка подтрунивает над сыном и его стремлением быть в кадре, хотя и признаёт, что телевидение – стихия Михаила.

«Миш, с такой фамилией нужно точно заниматься по-серьёзному телевидением. Может, псевдоним возьмешь? Мамину фамилию? Михаил Богословский», – смеётся Дмитрий.

Кто знает, возможно, в скором будущем фамилия Губерниев станет ассоциироваться у зрителей совсем не с популярным сегодня Дмитрием.