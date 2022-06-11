«Отбор в школу биатлона я провалил — стал последним». Интервью с новичком сборной России

Евгений Емерхонов — один из самых талантливых юниоров в нашей стране. Теперь он будет тренироваться с Каминским и Латыповым.

Перед новым сезоном в сборной России произошли серьёзные перестановки: сформировались новые тренировочные группы. Вышло так, что у старшего тренера мужской команды Юрия Каминского из звёзд остался только Эдуард Латыпов, зато появилась целая россыпь талантливой молодёжи.

Один из представителей нового поколения российских биатлонистов – Евгений Емерхонов. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, как провалил отбор в школу биатлона, но всё равно начал им заниматься, как откатал призовые лыжи Латыпову за бандану, а также как выиграл первую международную медаль вместе со своей девушкой.

Будущее нашего биатлона – за такими парнями, как Емерхонов.

«В школу биатлона меня не взяли»

– Евгений, давайте начнём с самого простого вопроса – как вы начали заниматься биатлоном?

– С четырёх до 10 лет я занимался спортивной гимнастикой. Выиграл первенство России в упражнениях на перекладине и стал вторым в вольных упражнениях. Тогда я заработал свои первые деньги, три тысячи за первое место и две за второе.

Параллельно с этим я с отцом катался на лыжах. Мне всегда нравилось с ним просто кататься, повторять его технику. Помню, я всегда шёл горным ходом даже по равнине, а он – на каждый шаг, и я говорю: «Пап, как ты так красиво ходишь?» И он мне даже объяснять не стал, просто сказал повторять за ним. И только он пошёл на каждый шаг, у меня сразу же получилось повторить.

– А с гимнастикой-то почему не срослось?

– Начался переходный возраст, появилась не очень хорошая компания в школе, многие ребята начали завязывать с гимнастикой, и у меня уже не было большого желания заниматься. Да и вообще спорт ушёл на второй план. Но я держал в голове, что хочу заниматься биатлоном.

Перед восьмым классом я проходил отбор в группу круглосуточного пребывания школы биатлона, но меня не взяли – я был последним по всем критериям.

Евгений Емерхонов и Александр Корнев Фото: Из личного архива Евгения Емерхонова

– Серьёзно?

– Да, но отец договорился с Александром Николаевичем Кутыревым, моим первым тренером, который сейчас тренирует детей в школе №8, чтобы я мог из дома ездить и просто с ними тренироваться. И я целое лето на велосипеде ездил до биатлонного комплекса, делал там первую тренировку, на велосипеде возвращался домой, обедал, потом брал велосипед и снова ехал на вторую тренировку и возвращался обратно. От дома до биатлонного комплекса где-то 15 минут ехать на велосипеде, и я так целое лето катался.

Позже я всё-таки попал в класс биатлонистов в спортивной школе №69. И в первый год у меня появились какие-то незначительные результаты – я выиграл первый отбор на лыжах, и в конце сезона мы поехали на первенство России в Новосибирск. А теперь вот и до сборной России добрался.

– Продолжаете сейчас следить за спортивной гимнастикой?

– Интерес уже не такой, как раньше, но всё равно слежу. Подписан в социальных сетях на спортсменов. Когда наши парни выиграли золото в Токио, были яркие эмоции. Когда смотрю спортивную гимнастику, понимаю, за что отбирают баллы, знаю, на что обращать внимание.

«С Каминским результаты пойдут в гору»

– Вы впервые работали с Каминским на закатке после чемпионата России в Тюмени. Как вас тогда встретили в команде?

– Встретили дружно, всё было хорошо. Мы со многими уже общались, познакомились только с Эдиком Латыповым и Антохой Бабиковым. У нас заладилось хорошее общение. Они люди взрослые уже вроде как, но при этом ведут себя как дети (улыбается). И общаться с ними легко и прикольно.

А когда знакомились с тренерами, нас с Саньком Корневым по одному вызывали к ним в комнату. Каминский, Максимов и Истомин задавали нам вопросы, и я даже удивился, что тренеры таким интересуются. Казалось, что они узнали всё про мою жизнь – чем занимался, какие проблемы со здоровьем, о родителях, спросили, где, как и зачем живу, какие цели, какие тренировки люблю, какие не люблю. Был большой спектр разных вопросов, и это было круто. Мы сидели и просто общались, тренеры что-то записывали. Нас приняли очень дружелюбно, и меня приятно удивило, что тренерам небезразлично наше попадание в сборную.

– В мае вы провели первый полноценный тренировочный сбор в группе Каминского. Какие впечатления от работы во взрослой команде?

– Эмоции положительные. На первом сборе с Юрием Михайловичем Каминским всё было круто. В плане физической подготовки Юрий Михайлович – очень хороший тренер, который очень грамотно составляет план. Мне всё нравится. Он тщательно следит за спортсменами, если у тебя какие-то показатели чуть ниже нормы, то даёт меньше нагрузки, чем остальным.

С Максимом Геннадьевичем Максимовым мы тоже хорошо поработали над стрельбой. И после сбора мы созванивались по поводу стрелковой подготовки.

Работа с Каминским мне нравится. Думаю, с ним у нас результаты пойдут только в гору. Главное правильно работать и верить в успех.

«Латыпов скинул мне тысячи две на карту»

– Вы выкладывали фото в повязке, которую вам подарил Эдуард Латыпов. За что вы получили такой подарок?

– Я со всеми должен был бежать Югорский лыжный марафон в конце сезона, но немного приболел. Поэтому мы вдвоём с сервисом катали лыжи для нашей команды, и Эдик сказал, что если на этих лыжах заедет в тройку, то с него процент – там же деньги разыгрывались. И после того, как он заехал вторым, он пришёл и подарил эту повязку, сказал: «Спасибо, Женёк, за лыжи. Это эксклюзивная». Я таких повязок и правда почти не видел. Потом ещё Эдик мне тысячи две скинул на карту (улыбается).

Евгений Емерхонов в повязке Эдуарда Латыпова Фото: Из личного архива Евгения Емерхонова

– Латыпов — самый опытный в вашей группе. Он — лидер команды?

– Я считаю, что он – достойный ориентир. Мы будем за ним тянуться, и это точно пойдёт нам на пользу. На закатке он подсказывал что-то в силовых и координационных упражнениях, которые мы раньше не делали.

– Вы с Александром Корневым друзья, но при этом вы самые сильные юниоры России по итогам прошлого сезона. Конкурируете между собой?

– У нас с самого младшего возраста, ещё с юношей, с ним конкуренция. Когда-то я был лучше, чем он, последние два года у него более высокие результаты. А в этом сезоне, например, он убегал от меня уже не так сильно. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем с ним также конкурировать. Мы в одном регионе, и классно, что мы на тренировках всё время друг друга подстёгиваем.

Мы с ним всё время живём в одном номере, у нас, конечно, бывают разногласия в некоторых вопросах, но мы всё быстро решаем и продолжаем мирно и дружно жить, соревноваться и тренироваться. Сейчас ещё и Эдик с нами будет (улыбается).

Евгений Емерхонов и Александр Корнев Фото: Из личного архива Евгения Емерхонова

«Первая международная медаль — это незабываемо»

– В прошедшем сезоне вы впервые выступили на юниорском Кубке IBU?

– Да, но за год до этого я был на чемпионате мира по юношам, там, конечно, у меня ничего не сложилось. Я приболел, и всё пошло не так, как надо.

Эмоции от первого международного сезона офигенные. Классно соревноваться на таком уровне с иностранцами, это заряжает и даёт ещё больше мотивации.

– Вы дважды за сезон выигрывали медали в сингл-микстах на международных соревнованиях. Почему именно в этой дисциплине удалось попасть на подиум?

– Есть люди, которые личные гонки бегают лучше, чем эстафеты, а я немного другой. Мне никогда не передавали эстафету в группе лидеров, я всё время стартую с девятого-десятого места, поэтому груз ответственности меньше, и я выхожу на старт каким-то другим человеком.

– Первый сингл-микст вы бежали со своей девушкой — Любой Калининой. Как это — бежать гонку в команде с близким человеком, ещё и на Кубке IBU?

– До того, как мы пробежали с Любой в Италии, я никогда не бегал сингл-миксты. Проще всего мне было пробежать обычную смешанную эстафету: три круга пробежал, два рубежа отстрелял и больше не паришься.

А в сингл-миксте ты уже сделал два рубежа и тебе надо ещё два. И в сингле большую роль играет хорошая стрельба, но, по моей статистике в этом сезоне, я не очень хороший и не самый быстрый стрелок. За день до гонки мне сказали, что я бегу сингл-микст, а не смешанную, как я хотел, и у меня началось небольшое волнение.

Мы должны были бежать сингл после смешанной эстафеты, где кто-то из нашей команды накосячил, и им добавили две минуты. Поэтому я понимал, что мне ошибаться уже нельзя, и это ещё больше давило.

– И не всё пошло гладко.

– Ну да, Любаня стартовала и сразу же на лёжке зашла на штрафной круг. Но мне в такой ситуации гораздо проще справляться с нервами – ты идёшь где-то в серединке, спокойно стреляешь и идёшь дальше. Она мне передаёт, и я лёжа и стоя стреляю на ноль без дополнительных. Думаю, ни фига себе, и выхожу с 10-го места на четвёртое.

Любаня потом также стреляет два рубежа и выводит на второе место. И тут я понимаю, что я на Кубке IBU и иду вторым! Меня это начинает напрягать, я прихожу на лёжку и промахиваюсь тремя выстрелами. И в голове уже начинаю смеяться, как бы сейчас на круг не зайти. Но всё нормально, и я закрываю тремя доппатронами.

Евгений Емерхонов и Любовь Калинина Фото: Из личного архива Евгения Емерхонова

На последний рубеж я пришёл пятым, за мной был итальянец, а второй, третий и четвёртый ещё стреляли. И мне наш оружейник сказал: «Давай, Женёк, соберись, они сейчас тебе всё подарят». Я стреляю из пяти и ухожу вторым. У меня пошли мурашки по коже, когда я ушёл с рубежа. Были просто незабываемые эмоции – это была первая международная медаль, это было с Любой, в Италии. Это было очень круто и незабываемо.

– От второй победы эмоции уже не такие яркие?

– Когда я бежал с Настей Гришиной на первенстве Европы, снова не думал, что меня поставят на сингл. И этот второй сингл-микст был уже не такой эмоциональный, хотя уровень соревнований у первенства Европы выше. Тоже было круто, когда я на последний рубеж прихожу третьим, снова стреляю из пяти и ухожу вторым. Когда я финишировал, даже не понял, что я заехал вторым на первенстве Европы, выиграл медаль на международном и практически главном старте сезона. Но больше эмоций было всё-таки в Италии.

«Не поехал на чемпионат мира из-за прививки»

– Почему вы не поехали на юниорский чемпионат мира в США в прошедшем сезоне?

– Потому что я не поставил прививку Pfizer. В конце июня – начале июля прошлого года я поставил первый компонент российской прививки, и мне было тяжеловато. Поэтому решил не рисковать с Pfizer. Впереди у нас был Кубок IBU и чемпионат Европы, а Америка была под большим вопросом из-за виз. И я решил, что ради трёх стартов на чемпионате мира не стоит рисковать всем сезоном.

– Кажется, что сейчас из-за санкций и отстранения российских спортсменов больше всего страдают биатлонисты вашего возраста, так как именно сейчас должна была появиться возможность соревноваться с сильнейшими взрослыми спортсменами на международном уровне.

– Да, это сложная ситуация. Всё-таки выступать на международных соревнованиях – это другой уровень, другой опыт, другие соперники и атмосфера, но что делать? Наверное, доля обиды есть. Конечно, хочется выступать на самом высоком уровне.

– Вы активно ведёте соцсети. Много времени тратите на это?

– Это как хобби. Делаю видео, когда лечу в самолёте, например. Чтобы я специально сел и начал обрабатывать видео – такое бывает редко.

Мне интересно общаться с подписчиками. Хотя я и не такой титулованный спортсмен, который может раздавать автографы, как Даня Серохвостов (улыбается). Но приятно, когда люди подходят, просят сфотографироваться.

– Перед интервью у вас прошла предзащита диплома, какая тема работы?

– Тема – «Метод стрелковой подготовки квалифицированного биатлониста с техническими средствами». Учусь я не очень хорошо, были долги, но сейчас я почти всё закрыл (улыбается). Перед предзащитой было небольшое волнение, но мне сказали, что главное не молчать и хоть как-то отвечать на вопросы. В итоге получилось нормально ответить. Защита будет в конце июня.