Чем занимаются звёзды биатлона после спорта? Нойнер вяжет, Соукалова погрязла в скандалах

Чем занимаются топ-биатлонистки после завершения карьеры?
Мириам Гёсснер неожиданно раскрылась как любящая мама, а Андреа Хенкель вообще сменила страну!
Нойнер родила троих и погрузилась в вязание
К биатлону легендарная Магдалена имеет только косвенное отношение — в качестве ТВ-эксперта. У Магдалены и её мужа трое детей, а в свободное время экс-биатлонистка любит вязать.
Бергер решила стать педагогом
После завершения карьеры норвежка увлеклась рыбалкой и охотой вместе с мужем, а также родила двоих сыновей. Чтобы быть поближе к детям, Тура даже начала получать педагогическое образование!
Мякяряйнен попробовала фигурное катание
Кайса завершила карьеру два года назад и с тех пор стала лицом множества брендов в Финляндии — в том числе и тех, что не связаны со спортом. Биатлонистка постоянно пробует что-то новое: недавно она встала на коньки под руководством Лауры Лепистё.
Хенкель переехала в США и стала фитнес-тренером
Известная немка переехала в США, в Лейк-Плэсид, уже много лет она замужем за американским биатлонистом Тимом Бурком. После побед в большом спорте Хенкель начала строить карьеру персонального фитнес-тренера.
Соукалова погрязла в скандалах
Завершив карьеру, Габи поучаствовала в танцевальном проекте, который разрушил её семью: девушка изменила мужу Петру. Сначала супруги расстались без претензий, но потом Габи подала на Петра в суд: заявила, что он якобы годами обворовывал её.
Гёсснер нашла себя в материнстве
Жизнь у Мири Гёсснер более спокойная: двукратная чемпионка мира вышла замуж за горнолыжника Феликса Нойройтера и посвятила себя воспитанию троих детей. В соцсетях она называет себя в первую очередь счастливой мамой.
Гаспарин вышла замуж за русского лыжника и стала пограничницей
Селина Гаспарин вышла замуж за Илью Черноусова ещё в 2014 году, у пары растут двое дочерей. После спорта Гаспарин пошла работать пограничницей: она патрулирует улицы швейцарских городков.
Дорен-Абер управляет гостиницей в Альпах
После завершения карьеры олимпийская чемпионка вместе с мужем реализовала проект гостиницы Zecamp во французских Альпах. Рядом с отелем расположены тренировочный центр и поле для гольфа.
Дальмайер: лучше гор могут быть только горы
Ещё во время спортивной карьеры Дальмайер увлекалась альпинизмом, а после завершения смогла больше времени посвящать любимому делу. В 2020-м экс-биатлонистке удалось покорить Монблан.
Чем занимаются звёзды биатлона после спорта? Нойнер вяжет, Соукалова погрязла в скандалах
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