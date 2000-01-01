Чем занимаются звёзды биатлона после спорта? Нойнер вяжет, Соукалова погрязла в скандалах

Мякяряйнен попробовала фигурное катание

Кайса завершила карьеру два года назад и с тех пор стала лицом множества брендов в Финляндии — в том числе и тех, что не связаны со спортом. Биатлонистка постоянно пробует что-то новое: недавно она встала на коньки под руководством Лауры Лепистё.