«Заключительной гонки у меня не было». Погиб главный талант российского биатлона

Биатлонист Игорь Малиновский считался главным талантом своего поколения. Он «разматывал» всех соперников на юниорских чемпионатах мира и выиграл столько золота, сколько не выигрывал никто. Карьера на взрослом уровне по разным причинам не складывалась, и Игорь сосредоточился на том, чтобы воплотить в жизнь свою детскую мечту – стать пилотом вертолёта, как отец.
В отцовском вертолёте он и погиб. Малиновскому было всего 25 лет.
В назначенное время на связь не вышел
Малиновский, который отучился в Омском лётно-техническом колледже и прошёл переподготовку во Владивостоке, был дипломированным пилотом и имел лётную лицензию. Вертолёт «Робинсон» RA-07350, за штурвалом которого находился Игорь, а на борту были также два пассажира, вылетел по маршруту Мильково – Долина гейзеров – кальдера вулкана Узон на Камчатке примерно в полдень по местному времени 16 июля.
Вертолёт принадлежал компании «Взлёт» Владимира Малиновского, отца Игоря. В назначенное время пилот на связь не вышел. Утром 17 июля два вертолёта МЧС вылетели на поиски пропавшего воздушного судна и обнаружили его сгоревшим.
«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт, который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолёта наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полётов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолёта», — написал в своём телеграм-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.
Выживших в катастрофе не было.
Игорь Малиновский
Фото: Из личного архива
«Одна сплошная романтика»
В конце мая нынешнего года Игорь, в то время проходивший переподготовку во Владивостоке, дал большое интервью изданию KamchatMedia, в котором в том числе сравнил биатлонные гонки и полёты на вертолёте, а также сказал, что совсем спорт не бросил, хотя профессиональную карьеру завершил.
«Это совершенно разные ощущения. Они у меня, скажем так, дополняли друг друга. Гонки — это какой-то адреналин, а если это чемпионат мира и ты его выигрываешь, то после этого выхолощен в эмоциональном плане и восстанавливаешься потом в течение недели. А полёты — это в основном спокойствие, умиротворение, счастье, радость, в общем, одна сплошная романтика.
У меня ещё не было заключительной гонки. Я не собираюсь полностью завязывать со спортом, буду продолжать выступать на местных краевых соревнованиях. Конечно, это уже не будет большой спорт, но совсем со спортом я не завязал», — говорил Игорь.
К сожалению, полёты – не только романтика и умиротворение. Это ещё и огромный риск. Жизнь молодого парня, полного сил, надежд и желания жить, оборвалась практически на взлёте.
Биатлон — только в небе
В октябре прошлого года, общаясь с подписчиками в социальных сетях, в ответ на вопрос о том, увидят ли его ещё в биатлоне, Малиновский сказал: «Только в небе».
Кажется, последний раз, когда Игорь действительно получал наслаждение от биатлона, был почти два года назад. Тогда в Тюмени на летнем чемпионате страны он сенсационно стал третьим в индивидуальной гонке на 20 км, а после финиша готов был общаться с журналистами столько времени, сколько нужно. Никуда не торопился, смеялся и просто кайфовал от того, что происходит.
Игорь Малиновский
Фото: Из личного архива
Всего через год Малиновский объявил о завершении оказавшейся такой короткой спортивной карьеры. Он успел ярко блеснуть и тихо погаснуть в спорте. И столь же короткой оказалась его лётная карьера и вообще вся жизнь…
«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Игоря Малиновского.
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