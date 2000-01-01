Кто из биатлонистов встретил любовь на работе? Домрачева и Бьорндален — ярчайший пример

Любовь на рубеже: кто из биатлонистов встретил пару в спорте?
Когда-то образцом были Лив-Грете Шелбрейд и Рафаэль Пуаре, а сейчас это Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален.
Динара Алимбекова и Антон Смольский (Беларусь)
Биатлонисты вместе уже два года и этим летом обручились. Друг для друга они не только опора и поддержка, но ещё и спарринг-партнёры.
Альбина Ахатова и Максим Максимов (Россия)
Для обоих биатлонистов этот брак стал не первым. Пара воспитывает троих детей – сына Максима Максима, сына Альбины Леонида, а также общую дочь Анастасию.
Франциска Пройс и Симон Шемпп (Германия)
Симон и Франциска вместе уже несколько лет и продолжили встречаться даже после завершения карьеры партнёра. До Пройс Шемпп встречался с другой немецкой биатлонисткой – Мириам Гёсснер.
Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
О своих отношениях Дарья и Уле-Эйнар рассказали публике в 2016 году: тогда они готовились стать родителями. Сейчас звёзды биатлона воспитывают дочь Ксению.
Евгения Павлова и Максим Буртасов (Россия)
Биатлонисты поженились весной 2021 года. После этого Евгения начала выступать под фамилией мужа – Буртасова.
Анастасия Поршнева и Никита Поршнев (Россия)
В 2019 году Никита Поршнев и Анастасия Морозова поженились, супруга взяла фамилию мужа. В 2022-м пара объявила, что ждёт первенца.
Ханна Эберг и Мартин Понсилуома (Швеция)
Раньше Эберг-старшая встречалась с Йеспером Нелином, но затем сердце выбрало другого биатлониста сборной Швеции. Нелин же начал встречаться с бывшей девушкой Понсилуомы – биатлонисткой Фанни Юханссон.
Андреа Хенкель (Германия) и Тим Бурк (США)
Завершив карьеру, Андреа перебралась к Тиму в США, в 2014 году пара поженилась. Сейчас Хенкель работает персональным тренером.
Лив-Грете Шелбрейд (Норвегия) и Рафаэль Пуаре (Франция)
Эта прекрасная пара просуществовала больше 13 лет: красивая история любви, трое детей и, увы, развод.
Александр Логинов (Россия) и Мария Кручова (Украина)
В 2019 году лидер сборной России женился на биатлонистке из Украины, в том же году в их семье появилась дочь. Семья – главная поддержка и опора Александра.
Тимофей Лапшин (Южная Корея) и Ольга Абрамова (Украина)
Ранее эти биатлонисты выступали за Россию, но затем поменяли сборные. Впрочем, это не помешало им быть вместе и стать родителями дочки.
Кто из биатлонистов встретил любовь на работе? Домрачева и Бьорндален — ярчайший пример
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