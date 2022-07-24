«У Резцовой стоит поучиться». Интервью с одной из самых перспективных биатлонисток России

В биатлоне июль – это разгар межсезонья и тренировочных сборов, на которых спортсмены закладывают фундамент будущих зимних успехов. А ещё – возможность поближе пообщаться с яркими представителями сборной России.

Корреспондент «Чемпионата» поговорил с одной из самых перспективных молодых биатлонисток страны. Анастасия Гореева рассказала не только о летней подготовке, но и о своих кумирах, отношениях с иностранцами после 24 февраля, объяснила, почему неудачно выступила в прошлом сезоне и даже рассказала, почему положительно относится к Дмитрию Губерниеву.

«Мне нравится, что за нами идёт тотальный контроль»

– Анастасия, большая часть летних сборов позади. Какие впечатления от работы в группе Артёма Истомина?

– Мне очень нравится работать с ним и Виталием Викторовичем Норицыным. Они дополняют друг друга и составляют нам хороший тренировочный план. Я чувствую, что этот план мне подходит – получается полностью выполнять данную нагрузку, и я день изо дня расту как спортсмен.

– В прошлом году вы готовились к сезону с Михаилом Шашиловым. Поменять тренировочную группу этим летом – ваш выбор?

– К сожалению, я спортсмен не такого высокого уровня, чтобы выбирать того, с кем мне работать, но я была очень рада, когда весной мне позвонил Артём Евгеньевич и предложил работать с ним. Я с радостью согласилась.

– Вы рассказывали, что ни в одной гонке прошлого сезона вам не удалось показать результат, на который вы рассчитывали, и это было связано и с летней подготовкой. В этом году ошибки учли?

– Видимо, тот план мне не подходил, было много ударной работы. Сейчас всё по-другому, и мне нравится, что за нами идёт тотальный контроль – анализируется состояние спортсменов, часто биохимия, кардиограмма. И если чуть-чуть что-то не то – нам сразу дают восстановиться.

– Ирина Казакевич сейчас тренируется с лыжниками. Вам бы хотелось провести сбор с лыжной командой? Был ли такой опыт раньше?

– Нет, такого опыта не было. Но мне показалось, что наша подготовка в прошлом сезоне была практически такая же, как и у лыжников, и мне это не подошло.

Анастасия Гореева Фото: Фан-клуб «ИжВинтовка»

«У Резцовой есть чему поучиться»

– Вы ранее работали в смешанной группе? Есть отличия от тренировок в женской команде?

– Нет, это впервые. Особой разницы не замечаю, потому что мы с ребятами на тренировках никак не пересекаемся. Они часто говорят: «Девчонки, хватит отдыхать, давайте с нами поработаем». Но для них это равномерная работа, а для нас уже будет развивающая. Нам пока тяжело подстроиться под их темп, но, думаю, скоро получится.

– Сейчас в группе есть лидер, на которого вы равняетесь?

– Да, как раз на ребят (улыбается). Не скажу, что у нас из девушек кто-то выделяется. К сожалению, нет на сборе Кристины Резцовой – она смотрится заметно сильнее всех нас, как мне кажется. У неё есть чему поучиться. Но на этом сборе мы все примерно одинаковы и равняться можем только на мальчишек. У них приближённая к идеалу техника, за ними можно подсмотреть, что-то перенять. Тренеры нам объясняют технику, но, когда ты видишь наглядный пример, всё усваивается лучше.

– Вы с женской частью команды ходили в ресторан. Почему парней с собой не взяли?

– Мы их звали, но они у нас такие неженки (смеётся). Прошёл тренировочный день — девушки бодры как никогда, завтра выходной – решили поехать покушать, ещё куда-нибудь заскочить, а мальчики у нас выбрали отдохнуть.

Кстати, в выходной мы сыграли с ребятами в волейбол и проиграли им поход в ресторан (улыбается). Они поддавались как могли, но мы всё равно проиграли.

Анастасия Гореева и Лариса Куклина Фото: Из личного архива Ларисы Куклиной

– Кто у вас главный организатор таких командных выходов?

– Главный организатор и заводила – это Наталья Гербулова. Она всех подстрекает на такие движения. И это очень классно, что у нас такой сплочённый коллектив и мы можем все вот так собраться, никто не отделяется.

«Контакты с иностранцами оборвались»

– Как вы восприняли новость об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований?

– Об этом стало известно, когда мы были на сборе в Италии и готовились к Кубку IBU, готовились усердно, и было очень печально узнать, что мы возвращаемся домой и на этом международный сезон заканчивается.

– Как сейчас мотивируете себя, понимая, что в следующем сезоне Россию могут вновь не допустить к международным стартам?

– Мотивация никуда не пропала, потому что и у нас в России есть достойные соперники, на фоне которых ещё нужно постараться выглядеть хорошо. И у нас всё равно есть маленькая надежда, маленький шанс, что нас допустят.

– Какой результат на российских соревнованиях в следующем сезоне будете считать успешным для себя?

– Конечно, в идеале всегда быть в тройке, но считаю, что хорошим результатом будет не выходить из десятки сильнейших.

– Вы раньше активно занимались английским языком. Сейчас продолжаете его изучать?

– К сожалению, сейчас такой сильной мотивации учить английский нет. Я практически не занимаюсь этим, за что себя очень ругаю.

Я окончила институт (МГАФК) и была вынуждена прекратить уроки английского, потому что полностью погрузилась в учёбу. Сама писала диплом, и на английский просто не было времени. Я думала, что пройдёт защита диплома и я вернусь к занятиям, но так и не смогла, хотя прошёл уже год (смеётся).

– На какую тему писали диплом?

– Использование физкультурно-оздоровительных технологий кроссфит в подготовке биатлонисток-юниорок. Писала работу весь первый сбор в Сочи в прошлом сезоне. Было сложно.

Анастасия Гореева Фото: РИА Новости

– Знаний английского хватало на то, чтобы общаться с иностранцами на Кубке IBU?

– Да, общение было. Но это, скорее, не выстроенный диалог, а какие-то поздравления. Но могу похвастаться тем, что однажды давала интервью на английском. Ещё в позапрошлом сезоне была очень интересная гонка – я стартовала под первым стартовым номером, показала первый ход по дистанции и заняла первое место. Эта гонка, наверное, самая лучшая в моей карьере. И тогда я дала интервью на английском.

– С кем-то из спортсменов из других стран дружите?

– Не то чтобы дружим, но лёгкую переписку можем вести.

– Они писали что-то после отстранения россиян? Поддерживали?

– Нет, оборвались все контакты. А наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств.

«Плакала, когда наши взяли медаль на Олимпиаде»

– Когда вы только начинали заниматься, кто был вашим кумиром в биатлоне?

– Уле-Эйнар Бьорндален. Из женщин — Магдалена Нойнер и Тура Бергер. Из лыжников — Александр Легков.

– Раньше вы снимали влоги на YouTube. Почему сейчас не ведёте канал?

– Я вела этот блог, когда была в юниорской команде. Там всё не так серьёзно, везде смех, есть забавные моменты. Сейчас, конечно, тоже весело, но мы все больше сконцентрированы на работе, и даже нет лишней минутки, чтобы этот блог смонтировать.

Многие до сих пор пишут: «Настя, когда влог?», хотя уже три года прошло с последнего выпуска (смеётся).

Анастасия Гореева Фото: Из личного архива Анастасии Гореевой

– Вы стреляете из немецкой винтовки «Аншутц». В текущих условиях какие-то проблемы с её обслуживанием возникают?

– Пока нет, у меня ствол не такой старый, и у нас есть оружейники в команде, которые ухаживают за ним, полностью чистят. И сейчас никакие запчасти не требуются.

– В чём для вас отличие немецкой винтовки от российской?

– Я всю жизнь стреляла из ижевской винтовки, но в прошлом сезоне поменяла на немецкую. Особой разницы в попадании не заметила, потому что я начала стрелять даже хуже, чем стреляла до этого. Не знаю, это из-за винтовки или из-за подготовки. Может, всё в совокупности. Но все опытные спортсмены говорят, что немецкая винтовка бьёт кучнее и перезарядка быстрее.

– Если возникнет такая необходимость, сможете вновь перейти на ижевскую винтовку?

– Это не так просто, потому что для ижевской винтовки и немецкой нужны разные приклады. У меня сейчас новый приклад, который мне изготовили в прошлом году по заказу в Беларуси, и вернуться к своему старому прикладу я уже не смогу.

– За какими видами спорта, кроме биатлона, следите?

– Я люблю смотреть лыжные гонки – очень интересно смотреть за техникой, и как идёт раскладка по гонке. Ещё мне нравится фигурное катание, но я не разбираюсь в правилах, просто это красиво, и мне нравится.

Когда шла зимняя Олимпиада, смотрела всё, что успевала. Не пропустила ни одной лыжной и биатлонной гонки. Не смогла сдержать эмоции, начала плакать, когда наши взяли первую медаль в смешанной эстафете – вспоминаю, и мурашки бегут.

– Иногда Дмитрия Губерниева называют лицом российского биатлона. Как вы к нему относитесь?

– Мне он очень нравится, и то, как он общается, умеет задавать каверзные вопросы. Он против меня ничего не имеет (улыбается), и мы с ним хорошо общаемся. К тому же он с Дрезны, я с Павловского Посада – это рядом.