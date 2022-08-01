Свадьбы, экстрим и кубик Рубика. Как звёзды мирового биатлона проводят лето

До конца лета остался всего месяц, поэтому многие стараются успеть максимально насладиться последними тёплыми днями. У биатлонистов проблема та же, учитывая, что осенью у них начнётся усиленная подготовка к зимнему сезону. Как же известные спортсмены проводят это лето?

Сёрфинг, гребля и автогонки

Кажется, самые крутые отпуска были у лидеров сезона – Марте Рёйселанд и Кентена Фийона Майе. Но что тут говорить, они действительно это заслужили.

Норвежка решила, что в её жизни не хватает экстрима, поэтому в июне опробовала несколько опасных развлечений. Так, она вместе с подругами сходила на каньонинг – преодоление каньонов без использования плавательных средств, только с помощью скалолазания, плавания, прыжков в воду и спуска по верёвке. А затем с мужем Марте поплавала на каяке.

Марте Рёйселанд Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

В начале июля Рёйселанд оторвалась с друзьями на фестивале электронной музыки «Палмесус», а также поуправляла огромным кораблём. Разумеется, под присмотром опытного капитана.

Марте Рёйселанд Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

Не менее круто и опасно отдохнул и Фийон Майе. Кентен, как и Марте, покатался на каяке, только по родной Франции.

Фийон Майе Фото: из личного архива Фийона Майе

Кроме того, Кентен провёл несколько дней в компании команды Формулы-1 Alpine Team. Биатлонист не только посмотрел на заезды спортсменов, пообщался с гонщиками и увидел внутреннюю кухню, но и сам поучаствовал в одном из заездов, правда, не на болиде, а на обычной машине.

Фийон Майе Фото: из личного архива Фийона Майе

Примеру своих коллег с точки зрения экстрима последовал и Стурла Легрейд. Спортсмен тоже решил заняться греблей. В начале лета же норвежец встал на сёрф, заявив, что никогда не перестаёт учиться чему-то новому.

Доротея Вирер, которая, похоже, всё-таки продолжит карьеру в большом биатлоне, наслаждается более спокойным отдыхом – гуляет в горах.

Доротея Вирер Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Рыбалка, девичник и свадьба

Другие спортсмены же решили отдохнуть более спокойно, чаще всего в компании своих возлюбленных. Ханна Эберг и Мартин Понсилуома, несмотря на то что и так находятся постоянно вместе в сборной, решили провести совместный отдых.

«Надеюсь, у вас хорошее лето», – написала Ханна, поделившись совместным фото с прогулки с Мартином.

Ханна Эберг Фото: из личного архива Ханны Эберг

Недавно шведы отправились на выходные в поход в горы, где полетали на вертолёте, посмотрели на природные красоты и сходили на рыбалку. Кажется, подобный отдых немало впечатлил возлюбленных.

Пока Эберг и Понсилуома просто наслаждаются компанией друг друга, другие биатлонные парочки постепенно перерастают в семьи. 8 июля, в День семьи, любви и верности, Динара Алимбекова поделилась радостью – Антон Смольский сделал ей предложение. Естественно, белоруска сказала «да».

Свадьба в скором времени планируется и у Денизе Херрман. На днях спортсменка отгуляла девичник, на котором присутствовала почти вся женская сборная Германии по биатлону. Под конец вечеринки Денизе в странном костюме с фатой пробежала на лыжах и с деревянной винтовкой по траве, пересекая импровизированную финишную черту с подписью «Лучшая жена». Олимпийская чемпионка призналась, что праздник удался на славу и теперь она точно готова стать женой.

Денизе Херрман Фото: из личного архива Денизе Херрман

Госэкзамены, вертолёты и кубик Рубика

Наши спортсмены менее активно делятся своей жизнью вне биатлона в соцсетях. Так, наиболее ярко, кажется, отдохнула Екатерина Юрлова-Перхт, которая пока не определилась с продолжением карьеры.

Биатлонистка в Австрии полетала на вертолёте, наслаждаясь красивыми видами на горы, а также отметила первый день рождения младшей дочери Арины.

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: из личного архива Екатерины Юрловой-Перхт

Светлана Миронова, пускай и не опробовала необычных развлечений, за два месяца лета успела пережить многое. За первый месяц лета биатлонистка неудачно сходила к косметологу, потом на отлично сдала «госы» и затем съездила в Москву, посетив Третьяковскую галерею. После Светлана делилась уже кадрами с тренировок и прогулок с друзьями.

Светлана Миронова Фото: из личного архива Светланы Мироновой

Совмещал сборы и отдых и Даниил Серохвостов. Спортсмен, как и зарубежные коллеги, опробовал греблю, устроил в своём телеграм-канале конкурс на скоростную сборку кубика Рубика, а также сходил в поход (после которого не забыл пошутить про спонсоров). После стандартных тренировок Даниил тоже не забывал пошутить, постоянно подстёбывая своего друга Карима Халили.

Даниил Серохвостов Фото: из личного архива Даниила Серохвостова

Конечно, отдых отдыхом, но все спортсмены, и российские, и зарубежные, в основном посвятили большую часть лета тренировкам. Об этом наиболее хлёстко «высказался» главный борец с допингом Себастиан Самуэльссон. Швед опубликовал два фото с подписью: «Лето. Ожидание vs. Реальность». И, кажется, какие-то комментарии тут действительно излишни.