Российским биатлонистам предлагают продать родину. Но даже так на Кубок мира не пустят!

Международный союз биатлонистов ради допуска на мировые турниры предложил российским спортсменам выполнить политические требования: выступить против специальной военной операции на Украине и гарантировать, что никто из них никак не вовлечён в действия российской армии.
Эти требования заведомо невыполнимы. Но даже если представить, что кто-то из российских спортсменов всё же решится это сделать, никаких гарантий выступления на международных стартах им никто не даёт.
По большому счёту IBU предлагает российским биатлонистам продать родину.
А как ещё можно расценить подобные требования? В Международном союзе биатлонистов прекрасно знают, что практически все спортсмены сборной России являются либо военнослужащими, либо сотрудниками МВД.
Подобная ведомственная принадлежность характерна не только для России. В других сборных тоже так. Немцы, австрийцы, украинцы, итальянцы – да почти в любой команде либо полицейские, либо военнослужащие, либо пожарные.
А требования распространяются только на россиян и белорусов.
Да вы, господа из IBU, просто ополоумели! Это если без нецензурной лексики.
Буквально пару дней назад бывший глава комиссии ВАДА по расследованиям нарушений в Сочи-2014 Ричард Макларен, который добывал доказательства в том числе против российских биатлонистов, в телешоу Хайо Зеппельта заявил, что наши спортсмены отстранены несправедливо.
В России многие позитивно восприняли эти слова, рассчитывая, что за ними последуют действия. А мы предупреждали, что ничего хорошего после слов Макларена не будет. А если что-то будет, то только хуже — как требовала депутат Европарламента Виола фон Крамон: запретить, отстранить, вычеркнуть.
IBU чётко показал, что будет дальше. Ровно то, к чему призывала фон Крамон.
В такой ситуации, когда люди из мира спорта выдвигают политические требования, остаётся только послать их куда подальше.
Честно говоря, сложно представить, чтобы хоть кто-то из российских биатлонистов ради медалей и призовых на Кубке мира бросился писать заявления об увольнении из рядов Вооружённых сил России и начал призывать к немедленному прекращению специальной военной операции на Украине.
Ни одна спортивная карьера продажи родины не стоит.
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