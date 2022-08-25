«Некоторые считают меня капризной спортсменкой». Интервью с биатлонисткой Викторией Сливко

Болельщики сборной России по биатлону за последнее время как-то позабыли о Виктории Сливко. Чемпионка Европы, победительница Кубка IBU всегда была где-то рядом с основной командой, а потом внезапно провалилась на уровень всероссийских соревнований. Всё — её время безвозвратно ушло?
Совсем нет. Виктория зажгла на Кубке и чемпионате России и показала, что всё ещё в обойме. Она старательно готовится к новому сезону и хочет продолжать показывать результат. При этом точно не хочет никому ничего доказывать.
Виктория Сливко
Фото: РИА Новости
«Никто мне палки в колёса не вставляет»
– Виктория, прошлый сезон сложно назвать для вас удачным. В этом готовитесь с командой родной Тюменской области, но по планам личного тренера. Вас это устраивает?
– Да, вот решила так, что нужно поработать именно в таком формате. Посмотрим, что из этого получится.
Сразу хочу сказать, что у меня нет никаких претензий к Михаилу Викторовичу Шашилову и к его методам подготовки. С ним, если помните, я выиграла летний чемпионат России. Но так получилось, что в первый год в его группе я заболела ковидом, и весь сезон насмарку. По итогам того сезона я не отобралась в команду, выступала в основном на этапах Кубка России.
К чемпионату России в Тюмени меня готовил Андрей Викторович Падин. И выступила я там очень достойно, считаю. Удалось даже спринт выиграть, что раньше я считала невозможным – тут ведь нужны быстрая и точная стрельба и быстрые ноги. На данный момент я продолжаю готовиться именно с ним.
– Можно сказать, что тренер и спортсмен в данном случае нашли друг друга?
– Конечно. Я помню, когда должна была попасть в сборную ещё к Виталию Викторовичу Норицыну, но в итоге взяли в основной состав другую спортсменку, а меня отправили в резервную сборную к Андрею Викторовичу Падину. Все говорили – куда ты идёшь, он очень жёсткий тренер, ты не выдержишь его нагрузок. А с его нагрузками я выиграла общий зачёт Кубка IBU и взяла два «Малых хрустальных глобуса». У меня были лучшие ноги в тот сезон. Меня всё устраивало с ним. Так что да, можно утверждать, что в данном случае мы нашли друг друга. И я никогда не забуду, что Андрей Викторович всегда находил на меня время, даже когда работал в сборной Беларуси.
– Он визуально за вами следит или всё в дистанционном формате?
– Пока дистанционно, Андрей Викторович не присутствует на сборах. Мне и дистанционно нормально. Он постоянно следит за моим состоянием, пульсом, по каким кругам я бегаю, по какому рельефу. Нет такого, чтобы я делала что-то отличное от написанного плана. Всё на его контроле.
– А как к такому формату работы относятся в региональной команде?
–Во всём помогают. Смотрят и за техникой, и за стрельбой. Нет такого, чтобы я вообще была одна – за мной следят и региональные тренеры. Никто не сказал: «А, ты с Падиным работаешь, вот и работай дальше!». Все же видят, что у нас с ним есть результат. Никто палки в колёса не ставит. Я бесконечно благодарна своему родному региону за помощь со сборами, тренировками, патронами, логистикой. Все поддерживают. Я даже не представляю, что могу тренироваться с кем-то ещё, кроме Андрея Викторовича.
Виктория Сливко
Фото: РИА Новости
«Я никогда в гонке не думала о деньгах»
– Раскроете планы на предстоящий сезон, который полностью пройдёт в России? Ну и частично в Беларуси.
– Я точно знаю, что есть люди, которые считают, что я ушла на самоподготовку, чтобы доказать что-то кому-то в сборной, обыграть девочек. Эти же люди считают меня капризной спортсменкой. Да нет у меня такого! Никому я ничего доказывать не собираюсь. Я тренируюсь сейчас в комфортных условиях, несмотря на отсутствие напарника или напарницы, с которыми можно позарубаться. Но мне очень круто в психологическом плане. На данный момент мне не хотелось бы возвращаться в основной состав и вновь работать в группе. Понятно, моя цель – выступить минимум на том же уровне, на котором я завершала прошлый сезон, быть высоко во всех гонках, в которых я буду участвовать. Ясно, что это будет сложнее, ведь все девочки, которые бегали на Кубке мира и Кубке IBU, тоже теперь станут участвовать в тех же гонках. Но планку опускать нельзя. На чемпионате России мы бежали вместе, и я убедилась, что могу выступать на том же уровне, что и девочки, завоевавшие медали на Олимпиаде.
– Я правильно понимаю, что на вас не так сильно действует отстранение российского биатлона от международных стартов как на тех, кто бегал на Кубке мира?
– За других не могу отвечать, а про себя скажу так – у меня мотивации более чем достаточно. Я уже проводила сезоны в России, а ведь сейчас уровень конкуренции будет значительно выше.
– А призовые на внутренних стартах придают дополнительную мотивацию?
– Я никогда не бегала за деньги, у меня никогда во время гонок не было мыслей, что вот, мол, сейчас я заработаю тысячу евро или 250 тысяч рублей. Главное – результат. Призовые же только приятный бонус и больше ничего. Насчёт того, придают ли они дополнительную мотивацию… Так на Кубке России вообще не было призовых. Совершенно. Я точно знаю, о чём говорю. Пожалуй, впервые призовые за внутренний старт мы получили на чемпионате России в Тюмени. Наличие или отсутствие бонусов на моём настрое не скажется никак. Мы ведь зарплаты получаем за свою работу.
– Кубок Содружества в Сочи и Раубичах – только этап подготовки?
– Конечно, в гонках я буду выкладываться изо всех сил, но вы правы, это всего лишь этап подготовки. Я даже не считаю его каким-то контрольным срезом и грандиозных планов не строю. Да и лыжероллеры, если честно, не моё. Планирую бежать все гонки в Сочи, потом перееду в Раубичи – на сбор и на следующий этап Кубка Содружества. Вот летний чемпионат России в Чайковском – да, там будет видна работа по итогам определённого цикла подготовки. Но самое главное – зимой выступить хорошо.
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