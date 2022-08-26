«Иностранные коллеги хотят, чтобы Россия вернулась». Интервью с боссом нашего биатлона

В конце августа в Сочи проходит первый этап Кубка Содружества по биатлону. По сути – первый серьёзный старт нового сезона, который для российских и белорусских биатлонистов будет проходить без мировых турниров.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров не пытается заразить всех излишним оптимизмом. Отношения с IBU он называет «прекрасными» и осторожно говорит, что за год, вероятно, ничего не изменится. Но для поддержки биатлонистов в такой трудный период сделано уже немало.

«Наши слова не будут услышаны»

– Виктор Викторович, недавно IBU в очередной раз заявил, что россиян на международные старты не пустят. Да ещё и призвал наших биатлонистов к политическим действиям. Как отреагировали?

– То, что заявили в IBU, меня совершенно не удивило. Они ещё в феврале-марте чётко обозначили, как будут действовать в нашем отношении. Мы подали апелляцию в CAS по поводу решения об отстранении. Рассмотрение этого вопроса – дело ближайшего будущего. Сложа руки мы не сидим, предпринимаем действия.

У нас такая богатая история «прекрасных» отношений с IBU, что всё очевидно – нас лишали чемпионатов мира и этапов Кубка мира, лишили статуса полноценного члена IBU, хотя непонятно за что. Это та организация, которая принимает карательные меры в отношении России сразу и самая последняя от них отказывается. Наверное, мы первые в этом отношении или где-то совсем рядом с лёгкой атлетикой.

– Есть хоть малейший шанс на то, что нас услышат?

– Я оптимист по жизни, но объективно оцениваю ситуацию. Иллюзий в отношении того, что решение будет положительным, у меня нет. Мы можем сейчас говорить что угодно, объяснять – наши слова не будут услышаны.

В любом случае перед конгрессом IBU мы обязательно выразим свою позицию ещё раз. Нас пригласили поучаствовать в этом мероприятии, но с формулировкой, что опасаются за нашу безопасность. Это мы кому-то угрожаем? Или нам кто-то угрожает? Смешно. Пока не ясно, поедем мы туда или сделаем это по видеосвязи, но позицию свою до всех участников конгресса донесём.

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

– Недавно Ричард Макларен призвал мировое сообщество пересмотреть своё отношение к российским спортсменам. Это хоть как-то может повлиять?

– К сожалению, сегодняшние решения в IBU и других спортивных федерациях явно принимаются не руководителями этих федераций. Решения эти, очевидно, политизированы, они следуют общей тенденции по отношению к России. Вряд ли слова Макларена могут на что-то повлиять. Но нужно отдать ему должное за то, что он не побоялся высказать свою объективную позицию. Здравомыслящие люди понимают, что от спортсменов в данной ситуации вообще ничего не зависит.

– Можете себе представить, что кто-то из российских спортсменов откликнется на призыв IBU, осудит действия руководства нашей страны и – вряд ли возможен другой вариант – уедет из России?

– В нашей жизни ничего исключать нельзя. Я абсолютно ровно отношусь к мнению любого гражданина любой страны. Что касается конкретно биатлона… Если бы кто-то хотел совершить какие-то действия, то уже совершил бы. Хотел бы высказаться – уже бы это сделал. Я общался с тренерами и спортсменами, они с пониманием относятся к ситуации. Хочется верить, что это не навсегда. Здравый смысл рано или поздно восторжествует.

«Иностранцы боятся возможной реакции IBU»

– Спортсмены отводят себе год на то, чтобы провести сезон только в России, а вот на больший срок не загадывают. Вы верите, что через год всё будет нормально?

– Год – это очень оптимистично, но СБР старается поддерживать в спортсменах этот оптимизм. Мы сделали всё, чтобы сохранить и даже увеличить финансовую мотивацию атлетов. У всех же есть семьи, это их основная работа. Благодаря подписанным недавно соглашениям с партнёрами как минимум на ближайший сезон мотивационная часть для спортсменов будет сохранена. Финансовая ситуация в СБР сейчас стабильна. Мы оптимистично смотрим в будущее, готовы поддерживать региональные федерации.

– Вы можете сказать точные цифры по призовым за Кубок России?

– Точные данные будут после утверждения бюджета СБР и решения правления. Как только это будет сделано, мы объявим информацию. Но речь идёт о хороших суммах. Кстати, наши турниры – и чемпионат России, и Кубок России – будут открытыми, так что спортсмены из Беларуси, например, в случае попадания в число спортсменов, получающих призовые, будут получать их точно так же.

А вот по Кубку Содружества я могу назвать цифры. Призовой фонд – 40 млн рублей. Бонусы будут получать по шесть лучших спортсменов по итогам каждой гонки. За летние гонки чуть меньше, за зимние – чуть больше, как и на всех международных стартах.

– А по итогам общего зачёта предусмотрено отдельное награждение?

– Конечно. Сейчас этот вопрос на стадии финального утверждения с нашими белорусскими коллегами. Мы планируем награждать победителей Хрустальными глобусами, как на Кубке мира. Помимо финансовых бонусов.

– Кубок Содружества – тоже открытый турнир? Представители других стран не выражали желания поучаствовать? Уровень высокий, призовые солидные.

– Да мы открыты ко всем предложениям, но пока интереса со стороны представителей других стран не было. Думаю, они боятся, что если будут участвовать в соревнованиях на территории России и Беларуси, то автоматически их запишут в число тех, кто поддерживает специальную военную операцию на Украине. Их пугает возможная реакция IBU. Ведь они-то остаются полноценными членами международной федерации и нацелены на международный календарь. Но если к нам обратятся – мы только за их участие.

«Люди вынуждены подчиняться не здравому смыслу»

– С финансами всё понятно. Но сейчас сложно купить необходимый инвентарь, патроны. Есть в этом плане вопросы?

– С экипировкой у нас всё в порядке. Недавно подписали контракт с новым поставщиком, который бесплатно обеспечивает нас всем необходимым. Что касается инвентаря, то мы ведём переговоры с нашим основным техническим партнёром. Скажу так, нам многое готовы предложить бесплатно, а если что-то и придётся покупать, то нам готовы сделать большие скидки. Всё-таки бизнес есть бизнес, никому не интересно просто так давать свою продукцию, если нет выступлений на международных стартах. Но самое главное, технический партнёр не отказывается от сотрудничества, а предлагает те или иные варианты. Хотел бы отметить, что наши спортсмены, по моему мнению, уже сейчас обеспечены инвентарём на два сезона вперёд.

Основная проблема – патроны. Тут скрывать нечего. Наша потребность с учётом всех региональных федераций – 5 млн штук в год, а мощности компании ЦНИИ «Точмаш», выпускающей патроны «Олимп», – всего 600 тысяч в год. Мы проводили встречи с руководством компании, нам обещали, что будет проведена модернизация оборудования, но вы же понимаете, что это сложный технологический процесс, который просто невозможно быстро запустить.

Россия осталась вне международных соревнований Фото: РИА Новости

– У вас есть личное общение с зарубежными коллегами?

– Да, я регулярно общаюсь с некоторыми членами исполкома IBU, но их имена называть не буду. Постоянно общаюсь и с представителями BIU в плане реализации нашей антидопинговой программы, последнее зум-совещание я проводил 16 августа. Мы не закрываемся от всего мира.

– В личных беседах то же настроение, что и в официальных пресс-релизах?

– Нет, конечно. Люди понимают, что сейчас вынуждены подчиняться не здравому смыслу, а объективным реалиям. Все за то, чтобы мы вернулись в международный календарь, международное сообщество. Это и спорт, и бизнес. Я скажу так, что они нашей жизнью интересуются гораздо больше, чем мы – их. Переводят абсолютно все новости. Вот мы сейчас общаемся – а через день в Норвегии или Германии будут читать это интервью.

– Раньше у СБР были дружеские отношения с украинскими коллегами. Сейчас какой-то контакт есть?

– Да, мы сохраняем контакты на уровне президент – президент. Равно как и с другими руководителями национальными федераций. Периодически мы обмениваемся рабочей информацией и в таких разговорах вообще не касаемся политической ситуации. На уровне обычных человеческих отношений не стоит этого делать.

– Вы сказали, что вряд ли отстранение продлится всего год. Уже планируете будущий календарь без международных стартов и дальше?

– Я лишь предположил это. Но мы все прекрасно понимаем, что всё может измениться в любой момент, хоть завтра. Политики договорятся, и мы вернёмся. Это касается не только спорта, но и всех сфер нашей жизни.

«Я стараюсь про выборы вообще не думать»

– Не планируете какие-то совместные соревнования с лыжниками проводить? Может, на городскую гонку позовёте?

– Спасибо за идею, обсудим с Еленой Валерьевной Вяльбе. Это легко организовать, особенно в формате шоу-гонки. У нас же была практика такая в Тюмени, когда лыжники бежали без стрельбы, но у них в паре был биатлонист. Для нас с учётом добрых отношений с ФЛГР нет ничего невозможного. В формате шоу вообще что угодно можно рассмотреть. Из пневматики может стрелять кто угодно.

– Ирина Казакевич только что прошла сборы вместе с лыжниками. Может сделать что-то подобное регулярным?

– Во времена СССР у нас было очень много если не совместных, то параллельных сборов с лыжниками, вместе проводили контрольные тренировки. Я только за подобный формат. Раз уж мы про лыжи заговорили, хотел бы сказать огромное спасибо Елене Валерьевне за согласование перехода в биатлон Наталии Шевченко, одной из самых перспективных молодых лыжниц России. Конечно, мы хотели бы продолжить подобную практику (улыбается).

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

– Елена Валерьевна постоянно говорит о том, что лыжникам и биатлонистам не хватает высокогорной базы. Но подвижек так и нет.

– Конечно, это огромный пробел! Она уже 12 лет об этом говорит, я недавно присоединился. Недавно дело сдвинулось с мёртвой точки. Комиссия Минспорта побывала в Терсколе в Кабардино-Балкарии, рассмотрели возможность строительства базы. Мы предлагаем реконструировать базу на Семинском перевале, которая раньше принадлежала Минспорту. Во времена СССР мы тренировались в Цахкадзоре и Бакуриани, но сейчас это сделать невозможно. Сейчас у нас есть только великолепный комплекс «Лаура», но он на 1400 м, а нам порой необходимо тренироваться на 1800-2000 м. Я скажу так, что мы уже прописываем для Минспорта техническое задание по высокогорной базе.

– Сейчас в российском биатлоне – спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, чёткая работа. Не говорили с Алексеем Викторовичем Нуждовым о том, чтобы на выборах остался только один кандидат?

– Сначала скажу про сами выборы. Скорее всего, они состоятся в октябре, связано это с юридическими вопросами, а именно с регистрацией устава СБР в Минюсте. Со дня на день это должно произойти. Я планирую работать дальше и не буду снимать свою кандидатуру. У меня есть поддержка региональных федераций, все решения будут принимать они. Вообще, я стараюсь про выборы не думать, а делаю то, что должен.