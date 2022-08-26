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Интервью с главой Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым – контакты с IBU и украинцами, призовые и календарь

«Иностранные коллеги хотят, чтобы Россия вернулась». Интервью с боссом нашего биатлона
Андрей Шитихин
Интервью с Виктором Майгуровым
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Виктор Майгуров называет отношения с IBU «прекрасными». В кавычках, разумеется. И не питает никаких иллюзий.

В конце августа в Сочи проходит первый этап Кубка Содружества по биатлону. По сути – первый серьёзный старт нового сезона, который для российских и белорусских биатлонистов будет проходить без мировых турниров.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров не пытается заразить всех излишним оптимизмом. Отношения с IBU он называет «прекрасными» и осторожно говорит, что за год, вероятно, ничего не изменится. Но для поддержки биатлонистов в такой трудный период сделано уже немало.

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«Наши слова не будут услышаны»

– Виктор Викторович, недавно IBU в очередной раз заявил, что россиян на международные старты не пустят. Да ещё и призвал наших биатлонистов к политическим действиям. Как отреагировали?
– То, что заявили в IBU, меня совершенно не удивило. Они ещё в феврале-марте чётко обозначили, как будут действовать в нашем отношении. Мы подали апелляцию в CAS по поводу решения об отстранении. Рассмотрение этого вопроса – дело ближайшего будущего. Сложа руки мы не сидим, предпринимаем действия.

У нас такая богатая история «прекрасных» отношений с IBU, что всё очевидно – нас лишали чемпионатов мира и этапов Кубка мира, лишили статуса полноценного члена IBU, хотя непонятно за что. Это та организация, которая принимает карательные меры в отношении России сразу и самая последняя от них отказывается. Наверное, мы первые в этом отношении или где-то совсем рядом с лёгкой атлетикой.

– Есть хоть малейший шанс на то, что нас услышат?
– Я оптимист по жизни, но объективно оцениваю ситуацию. Иллюзий в отношении того, что решение будет положительным, у меня нет. Мы можем сейчас говорить что угодно, объяснять – наши слова не будут услышаны.

В любом случае перед конгрессом IBU мы обязательно выразим свою позицию ещё раз. Нас пригласили поучаствовать в этом мероприятии, но с формулировкой, что опасаются за нашу безопасность. Это мы кому-то угрожаем? Или нам кто-то угрожает? Смешно. Пока не ясно, поедем мы туда или сделаем это по видеосвязи, но позицию свою до всех участников конгресса донесём.

Виктор Майгуров

Виктор Майгуров

Фото: РИА Новости

– Недавно Ричард Макларен призвал мировое сообщество пересмотреть своё отношение к российским спортсменам. Это хоть как-то может повлиять?
– К сожалению, сегодняшние решения в IBU и других спортивных федерациях явно принимаются не руководителями этих федераций. Решения эти, очевидно, политизированы, они следуют общей тенденции по отношению к России. Вряд ли слова Макларена могут на что-то повлиять. Но нужно отдать ему должное за то, что он не побоялся высказать свою объективную позицию. Здравомыслящие люди понимают, что от спортсменов в данной ситуации вообще ничего не зависит.

– Можете себе представить, что кто-то из российских спортсменов откликнется на призыв IBU, осудит действия руководства нашей страны и – вряд ли возможен другой вариант – уедет из России?
– В нашей жизни ничего исключать нельзя. Я абсолютно ровно отношусь к мнению любого гражданина любой страны. Что касается конкретно биатлона… Если бы кто-то хотел совершить какие-то действия, то уже совершил бы. Хотел бы высказаться – уже бы это сделал. Я общался с тренерами и спортсменами, они с пониманием относятся к ситуации. Хочется верить, что это не навсегда. Здравый смысл рано или поздно восторжествует.

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«Иностранцы боятся возможной реакции IBU»

– Спортсмены отводят себе год на то, чтобы провести сезон только в России, а вот на больший срок не загадывают. Вы верите, что через год всё будет нормально?
– Год – это очень оптимистично, но СБР старается поддерживать в спортсменах этот оптимизм. Мы сделали всё, чтобы сохранить и даже увеличить финансовую мотивацию атлетов. У всех же есть семьи, это их основная работа. Благодаря подписанным недавно соглашениям с партнёрами как минимум на ближайший сезон мотивационная часть для спортсменов будет сохранена. Финансовая ситуация в СБР сейчас стабильна. Мы оптимистично смотрим в будущее, готовы поддерживать региональные федерации.

– Вы можете сказать точные цифры по призовым за Кубок России?
– Точные данные будут после утверждения бюджета СБР и решения правления. Как только это будет сделано, мы объявим информацию. Но речь идёт о хороших суммах. Кстати, наши турниры – и чемпионат России, и Кубок России – будут открытыми, так что спортсмены из Беларуси, например, в случае попадания в число спортсменов, получающих призовые, будут получать их точно так же.

А вот по Кубку Содружества я могу назвать цифры. Призовой фонд – 40 млн рублей. Бонусы будут получать по шесть лучших спортсменов по итогам каждой гонки. За летние гонки чуть меньше, за зимние – чуть больше, как и на всех международных стартах.

– А по итогам общего зачёта предусмотрено отдельное награждение?
– Конечно. Сейчас этот вопрос на стадии финального утверждения с нашими белорусскими коллегами. Мы планируем награждать победителей Хрустальными глобусами, как на Кубке мира. Помимо финансовых бонусов.

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– Кубок Содружества – тоже открытый турнир? Представители других стран не выражали желания поучаствовать? Уровень высокий, призовые солидные.
– Да мы открыты ко всем предложениям, но пока интереса со стороны представителей других стран не было. Думаю, они боятся, что если будут участвовать в соревнованиях на территории России и Беларуси, то автоматически их запишут в число тех, кто поддерживает специальную военную операцию на Украине. Их пугает возможная реакция IBU. Ведь они-то остаются полноценными членами международной федерации и нацелены на международный календарь. Но если к нам обратятся – мы только за их участие.

«Люди вынуждены подчиняться не здравому смыслу»

– С финансами всё понятно. Но сейчас сложно купить необходимый инвентарь, патроны. Есть в этом плане вопросы?
– С экипировкой у нас всё в порядке. Недавно подписали контракт с новым поставщиком, который бесплатно обеспечивает нас всем необходимым. Что касается инвентаря, то мы ведём переговоры с нашим основным техническим партнёром. Скажу так, нам многое готовы предложить бесплатно, а если что-то и придётся покупать, то нам готовы сделать большие скидки. Всё-таки бизнес есть бизнес, никому не интересно просто так давать свою продукцию, если нет выступлений на международных стартах. Но самое главное, технический партнёр не отказывается от сотрудничества, а предлагает те или иные варианты. Хотел бы отметить, что наши спортсмены, по моему мнению, уже сейчас обеспечены инвентарём на два сезона вперёд.

Основная проблема – патроны. Тут скрывать нечего. Наша потребность с учётом всех региональных федераций – 5 млн штук в год, а мощности компании ЦНИИ «Точмаш», выпускающей патроны «Олимп», – всего 600 тысяч в год. Мы проводили встречи с руководством компании, нам обещали, что будет проведена модернизация оборудования, но вы же понимаете, что это сложный технологический процесс, который просто невозможно быстро запустить.

Россия осталась вне международных соревнований

Россия осталась вне международных соревнований

Фото: РИА Новости

– У вас есть личное общение с зарубежными коллегами?
– Да, я регулярно общаюсь с некоторыми членами исполкома IBU, но их имена называть не буду. Постоянно общаюсь и с представителями BIU в плане реализации нашей антидопинговой программы, последнее зум-совещание я проводил 16 августа. Мы не закрываемся от всего мира.

– В личных беседах то же настроение, что и в официальных пресс-релизах?
– Нет, конечно. Люди понимают, что сейчас вынуждены подчиняться не здравому смыслу, а объективным реалиям. Все за то, чтобы мы вернулись в международный календарь, международное сообщество. Это и спорт, и бизнес. Я скажу так, что они нашей жизнью интересуются гораздо больше, чем мы – их. Переводят абсолютно все новости. Вот мы сейчас общаемся – а через день в Норвегии или Германии будут читать это интервью.

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– Раньше у СБР были дружеские отношения с украинскими коллегами. Сейчас какой-то контакт есть?
– Да, мы сохраняем контакты на уровне президент – президент. Равно как и с другими руководителями национальными федераций. Периодически мы обмениваемся рабочей информацией и в таких разговорах вообще не касаемся политической ситуации. На уровне обычных человеческих отношений не стоит этого делать.

– Вы сказали, что вряд ли отстранение продлится всего год. Уже планируете будущий календарь без международных стартов и дальше?
– Я лишь предположил это. Но мы все прекрасно понимаем, что всё может измениться в любой момент, хоть завтра. Политики договорятся, и мы вернёмся. Это касается не только спорта, но и всех сфер нашей жизни.

«Я стараюсь про выборы вообще не думать»

– Не планируете какие-то совместные соревнования с лыжниками проводить? Может, на городскую гонку позовёте?
– Спасибо за идею, обсудим с Еленой Валерьевной Вяльбе. Это легко организовать, особенно в формате шоу-гонки. У нас же была практика такая в Тюмени, когда лыжники бежали без стрельбы, но у них в паре был биатлонист. Для нас с учётом добрых отношений с ФЛГР нет ничего невозможного. В формате шоу вообще что угодно можно рассмотреть. Из пневматики может стрелять кто угодно.

– Ирина Казакевич только что прошла сборы вместе с лыжниками. Может сделать что-то подобное регулярным?
– Во времена СССР у нас было очень много если не совместных, то параллельных сборов с лыжниками, вместе проводили контрольные тренировки. Я только за подобный формат. Раз уж мы про лыжи заговорили, хотел бы сказать огромное спасибо Елене Валерьевне за согласование перехода в биатлон Наталии Шевченко, одной из самых перспективных молодых лыжниц России. Конечно, мы хотели бы продолжить подобную практику (улыбается).

Виктор Майгуров

Виктор Майгуров

Фото: РИА Новости

– Елена Валерьевна постоянно говорит о том, что лыжникам и биатлонистам не хватает высокогорной базы. Но подвижек так и нет.
– Конечно, это огромный пробел! Она уже 12 лет об этом говорит, я недавно присоединился. Недавно дело сдвинулось с мёртвой точки. Комиссия Минспорта побывала в Терсколе в Кабардино-Балкарии, рассмотрели возможность строительства базы. Мы предлагаем реконструировать базу на Семинском перевале, которая раньше принадлежала Минспорту. Во времена СССР мы тренировались в Цахкадзоре и Бакуриани, но сейчас это сделать невозможно. Сейчас у нас есть только великолепный комплекс «Лаура», но он на 1400 м, а нам порой необходимо тренироваться на 1800-2000 м. Я скажу так, что мы уже прописываем для Минспорта техническое задание по высокогорной базе.

– Сейчас в российском биатлоне – спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, чёткая работа. Не говорили с Алексеем Викторовичем Нуждовым о том, чтобы на выборах остался только один кандидат?
– Сначала скажу про сами выборы. Скорее всего, они состоятся в октябре, связано это с юридическими вопросами, а именно с регистрацией устава СБР в Минюсте. Со дня на день это должно произойти. Я планирую работать дальше и не буду снимать свою кандидатуру. У меня есть поддержка региональных федераций, все решения будут принимать они. Вообще, я стараюсь про выборы не думать, а делаю то, что должен.

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