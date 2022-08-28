«В лыжах проще — вшпарил и терпи!» Как экс-лыжница сборной России осваивается в биатлоне

Весной 2022 года российская лыжница Наталия Мекрюкова поддержала заметный мировой тренд и перешла в биатлон. Во-первых, чтобы стать поближе к будущему мужу – сервисёру Алексею Шевченко. Во-вторых, чтобы попробовать нечто новое и добиться успехов в другом виде спорта.

Наталия вышла замуж, взяла фамилию супруга и теперь усердно готовится к своему дебюту в качестве биатлонистки. Тренер Шашилов не торопится бросать спортсменку в пекло, но у неё уже многое получается.

«Раз Вяльбе меня отпустила, значит, всё нормально»

– Наталия, почему всё-таки вы приняли решение о переходе в биатлон? Ладно бы никаких успехов в лыжах не было, но это же не так.

– Что скрывать, не хотелось долгое время проводить на расстоянии с мужем. Был в голове вариант с переходом Алексея в сервис лыжной сборной, но там тяжеловато было бы пробиться в состав сервис-бригады. Но мне и хотелось попробовать себя в биатлоне, жизнь спортивная короткая. Да и сезон предстоит в России, время подходящее. Не получится – ничего страшного.

– В таком случае вернётесь обратно в лыжи?

– Если почувствую, что биатлон – не моё, и если захочу вернуться, то почему нет? Никаких вариантов я не исключаю. Но пока не попробуешь – не узнаешь.

– С кем-то советовались, прежде чем принять окончательное решение?

– Сначала я спросила у Михаила Викторовича, не против ли он поработать со мной. Он ответил согласием, сказал, что ему было бы интересно. Алексей поддержал меня. Из тренеров лыжной сборной я советовалась только с Юрием Викторовичем Бородавко, так как он часто общается с Шашиловым. Но окончательное решение, естественно, было за мной.

Наталия Шевченко Фото: Из личного архива Наталии Мекрюковой

– А Елене Валерьевне сами сказали?

– Так получилось, что за все годы в юниорской и взрослой сборной России по лыжным гонкам я ни разу не общалась лично с Еленой Валерьевной. Но без её согласия переход не состоялся бы. Я так понимаю, что решение принималось на уровне президентов лыжной и биатлонной федераций.

– Не пытались вас удержать в лыжных гонках?

– Нет. По крайней мере, от Елены Валерьевны такого точно не было.

– Тем не менее после новости о вашем переходе она тут же сказала, что других спортсменов для биатлона у неё больше нет.

– Не знаю, как она относится лично ко мне, но для Елены Валерьевны все спортсмены национальной команды важны. Думаю, для неё это стало неожиданным. Но раз она меня отпустила, значит, всё нормально.

«Я готова биться за своё место в команде»

– Когда принимали решение, вспоминали о предыдущих случаях переходов из лыж в биатлон?

– Конечно. Да вот последний такой удачный пример – Стина Нильссон, которая уже и в новом виде спорта успехов добивается.

– У неё очень непростой путь получился. Её никто в основной состав сборной сразу брать и не думал. Ей пришлось биться за место под солнцем.

– У каждого своя дорога. Я тоже готова биться за своё место в команде. Да, в биатлоне есть фактор случайности, но его нужно минимизировать. Не нужно зацикливаться на том, что, возможно, что-то не получится. Работу свою нужно делать.

– Вам, наверное, проще, чем многим из тех, кто начинал в биатлоне. Муж-тренер всегда может подсказать.

– Алексей в мою стрельбу вообще не вмешивается. Он выполняет функции сервисёра и помощника Михаила Викторовича. Подсказать что-то может, но не по стрельбе.

Наталия Шевченко Фото: Из личного архива Наталии Мекрюковой

– Биатлонистка с лыжницами-юниорками проводила контрольные тренировки вместо гонок на Кубке Содружества. Почему?

– Всё просто. Моё участие в Кубке Содружества не планировалось изначально – я же стреляю только три месяца. А контрольные проводить нужно. Михаил Викторович Шашилов объяснил мне, что лучше не торопиться, так как возможное плохое выступление может привести к тому, что я буду зацикливаться на этом и прогресса не будет. Лучше планомерно работать, учиться стрелять и выходить на старт уже готовой к борьбе.

– А что вы можете сказать по поводу своей стрельбы?

– Довольно неплохо у меня получается, лёжка получше, чем стойка. Это объяснимо: нужно проводить очень много холостого тренажа, чтобы мышцы привыкли. Но в целом тяжёлая работа. Расстраиваюсь, когда не получается. В этом плане в лыжах попроще – вшпарил со старта и терпи!

«Девчонки ещё не поняли, что я — их соперница»

– Сильно отличается подготовка лыжников и биатлонистов?

– В большинстве случаев лыжники сильнее биатлонистов и в физическом плане, и в техническом. Я бы не сказала, что в сборной России слабые девчонки. Да, у меня больше плюсов в функциональной подготовке, но только этот фактор ничего же не решает. Всё должно быть в совокупности. Я бы сказала, что у лыжников больше времени свободного, чем у биатлонистов из-за отсутствия оружия. В биатлоне очень много времени уделяется стрелковой подготовке – работе с оружием, тренажу, собственно стрельбе. Это же важнейший компонент.

Но в группе Михаила Викторовича к функциональной подготовке подход тоже серьёзный, да и силовые неслабые. Мне хватает нагрузки. Хотя с тем, что происходит в группе Юрия Викторовича, нельзя сравнивать. После года тренировок у него в группе у Егора Владимировича Сорина мне было гораздо легче, хотя и он потом давал такую нагрузку, чтобы я уставала.

– Нет «ломки» по лыжным нагрузкам?

– Нет, здесь тоже длительная работа. Можем выйти на тренировку в восемь утра, а вернуться только к 13 часам, как раз к обеду. Вторая тренировка начинается в 16.30, а возвращаемся мы в 20.00–20.30. Времени для отдыха действительно очень мало, но ничего, есть выходные. Да и тренировки на классике тоже есть, причём не заминки, как обычно принято в биатлоне, а отдельная двухчасовая работа на классических роллерах.

– А как приняла вас команда?

– Да девчонки отлично приняли. Но у меня нет никаких соревнований же, они до конца не поняли, кажется, что я – их соперница.

– В группе Шашилова теперь две биатлонистки по фамилии Шевченко. Как он на тренировках к вам обращается, чтобы не путать?

– Ну меня он всегда зовёт Натахой, так что никто не перепутает. А к остальным девочкам обращается либо по именам, либо по фамилиям. В зависимости от настроения (смеётся).

– Насколько винтовка за плечами ломает технику?

– Пока я этого не почувствовала. Если честно, самый первый раз, когда поехала с винтовкой, думала, что легче будет. А уже на следующий раз даже и не ощутила оружия. Я ведь только-только начала бегать с винтовкой за плечами по стадиону и подъезжать к рубежу. И не больше четырёх рубежей по продолжительности, то есть круг маленький проедешь – стреляешь, круг проедешь – стреляешь. До этого я просто в кроссовках приходила на стрельбище и стреляла. Получается, с винтовкой только по равнинке, подъёмы не забегала пока и не ускорялась.

– Когда планируется ваше участие в первых соревнованиях?

– Мой дебют в биатлоне только зимой состоится. Возможно, Михаил Викторович передумает и даст мне пробежать что-то на чемпионате России в Чайковском, но я сомневаюсь. Возможно, многим кажется, что всё проходит легко: месяц пострелял – и уже можешь выходить на старт и зарубаться с соперницами, которые в биатлоне с детства. Так не бывает. Чтобы бежать гонку со стрельбой, нужно быстро изготавливаться, быстро подъезжать к рубежу, знать, на каком пульсе работать на лёжке и стойке.

Наталия Шевченко Фото: Из личного архива Наталии Мекрюковой

«Я давно отписалась от Степановой в соцсетях»

– За жизнью лыжной сборной следите? Общаетесь с девчонками?

– Конечно, слежу. Общаюсь с Аней Грухвиной и Кристиной Кусковой, которые сейчас в группе Андрея Нутрихина, а также с Полиной Буравлёвой из сборной Тюменской области. Больше ни с кем.

– А с Вероникой Степановой? Всё же вы и в юниорской сборной вместе много времени провели, и в группе Сорина работали.

– Нет, не общаюсь. Мы и раньше с ней общались только на уровне сокомандниц, привет-привет, пока-пока. Подругами мы никогда не были. Да Веронике, как мне кажется, особо не нужно и неинтересно близкое общение с теми, кто с ней в команде.

– Вы на неё подписаны? Следите за тем, как она пытается совмещать лыжные гонки и блогерскую деятельность?

– Нет, я уже давно отписалась от Вероники в соцсетях. Слишком часто она мелькала в ленте новостей, мне это надоело. Мне неинтересно то, чем она занимается. Если ей нравится, я только рада, пусть занимается. Лишь бы это основной работе не мешало. Люди взрослеют, взгляды и мышление становятся другими.

– Вы сказали, что одним из факторов смены вида спорта стало отстранение российских спортсменов от международных турниров. В прошлом сезоне вы успели выступить на молодёжном чемпионате мира. Там были косые взгляды на россиян?

– Нет, косых взглядов и каких-то разговоров в нашу сторону не было. Мне показалось, что вся случившаяся до старта чемпионата мира ситуация нашим соперникам вообще по барабану. Никто из зрителей на арене наш флаг не освистывал. Юниоры ещё успели отбежать с флагом, и на награждении играл гимн, а на следующий день я стала третьей в спринте, но поднимался уже флаг FIS.

– Это вас как-то задело?

– Нет, не особо. Я восприняла это как неизбежность, мы же всё равно ничего не решаем. Это всё равно что на погоду обижаться. Раз такая ситуация в мире, мы должны просто принять её и подстроиться под условия.

– За лыжным и биатлонным Кубками мира без наших будете смотреть?

– Скорее всего. Просто без особого интереса, конечно. Особенно в биатлоне. Мы и раньше смотрели – как там наши, как отстреляли, как пробежали, ну то есть сплошные эмоции, шоу увидеть, крики Губерниева услышать. А теперь сама в биатлоне, что-то посмотрю с профессиональной точки зрения.