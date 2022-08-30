«Это не мы с Европой воюем, а она с нами». Мощное интервью с тренером сборной по биатлону

Тренера Юрия Каминского считают одним из самых заметных творцов успехов российских лыжников, а в прошлом сезоне – и биатлонистов. Спортсмены его группы собрали заметный медальный улов, а в межсезонье… разошлись. В группе Каминского остались молодёжь да Эдуард Латыпов.

Юрий Михайлович рассказал, как он относится к распаду мощной группы и объяснил, в чём были сложности работы с некоторыми спортсменами. Также специалист обозначил цели на будущее, прояснил, что нужно делать, чтобы менять третьи-четвёртые места на первые, и прямо сказал, когда же российских спортсменов вернут на международные турниры.

«Когда Европа и США навоюются, всё встанет на свои места»

– Юрий Михайлович, сейчас многие говорят о том, что одним годом наше отстранение не ограничится. Каково ваше мнение на этот счёт?

– Всё зависит от того, как будет развиваться конфликт на Украине. Это столкновение не России с Украиной, а России с Европой и США. Причём это не мы с ними конфликтуем, а они с нами. Когда они навоюются, тогда всё быстро встанет на свои места.

– Скажите, а после начала конфликта вы общались с украинскими коллегами? Свою позицию высказать, их позицию узнать?

– Мы с ними не общались и до этого, только здоровались. Да и никто из иностранных коллег особого желания общаться не выражал. Впрочем, и я тоже.

– Для вас, как для тренера сборной, что именно поменялось из-за того, что российских спортсменов никуда не выпускают?

– Самое главное – поменялась стратегия подготовки. Стало больше возможностей для экспериментов, больше возможностей для просмотра молодёжи. Правда, меня удивило, что на Кубке Содружества стартовали всего двое юниоров. Почему бы остальных не выпустить? В любом случае главная цель – Олимпиада-2026. Но раз есть возможность, нужно попробовать новые методики, новые сочетания нагрузок, что-то ещё.

Юрий Каминский Фото: РИА Новости

– У вас как раз молодёжь в группе, за исключением Эдуарда Латыпова. Кому как не вам пробовать?

– В отношении Латыпова у меня есть чёткое понимание, что и как делать. Мы с ним уже проговорили четырёхлетний цикл подготовки. А с молодыми ребятами нужно по ситуации работать, постараться их вывести к Олимпийским играм в таком состоянии, чтобы они могли конкурировать с основным составом. Вот и буду готовить резерв плюс Эдика.

«У Карима Халили возникало много всяких хотелок»

– Долго переживали распад тренировочной группы? Всё-таки был мощнейший состав, а теперь всё заново.

– Нет, почему я должен переживать? Я в таких случаях живу согласно пословице: баба с возу – кобыле легче (смеётся).

– Вряд ли Бабикова, Халили и Серохвостова можно бабами назвать. Вам с ними тяжело было?

– Пословицу я привёл лишь для описания ситуации. На самом деле, нет, мне нормально с ними работалось. Но давайте признаем, что современные спортсмены стали менее управляемы, чем предыдущие поколения. Одним из самых сложноуправляемых был Карим Халили, у него много всяких хотелок возникало. Перед Олимпиадой я старался всё это улаживать, но сейчас поступал бы более жёстко. Убеждён, что не нужно было отпускать его на сбор в Ливиньо перед Олимпиадой. На мой взгляд, это была ошибка. Если ты хочешь побеждать, то должен уметь каким-то своим желаниям говорить нет, когда очень хочется сказать да.

– А тренеру часто приходится себе говорить нет?

– Тренеры очень часто идут на компромисс, особенно в биатлоне. Уровень культуры спортсменов такой, что они пытаются заставлять наставников идти на поводу. Я не большой любитель это делать, хотя на компромисс идти порой нужно. Вижу, когда спортсмен совершает ошибку, но порой даже подталкиваю его к таким действиям, чтобы он убедился – сделал не так. Если он готов проанализировать это и больше не повторять такое, то прекрасно. Если не готов – пусть тренируется в другой группе.

– В лыжах проще было в этом плане?

– Скажу честно, в лыжах у спортсменов меньше вольницы. Нет такого, что сегодня хочу, а завтра не хочу. Согласен, что атлеты уровня Александра Большунова или Никиты Крюкова имеют право на то, чтобы приехать на какой-то сбор чуть позже или пропустить его, а то и с другой командой потренироваться, как делал Никита с норвежцами. Они всю работу в любом случае сделают. Хоть в лыжах, хоть в биатлоне должна быть одна концепция работы со спортсменами.

Давайте вспомним, разве наше знаменитое «золотое» поколение биатлонистов, к которым относятся Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко, тот же Максим Максимов, – они были капризными? У них никогда не было вопросов в плане того, что команда едет на сбор в одно место, а они хотят в другое. Никто из них и подумать об этом не мог. Всего восемь-десять лет прошло, и многое изменилось. Уверен, любой из них отрицательно относится к таким хотелкам.

Пожалуй, Антон Шипулин был первым, кто нажал на спусковой крючок в плане своих желаний, и до сих пор мы это остановить не можем, всё только раскручивается.

Юрий Каминский Фото: РИА Новости

– В ваших словах чувствуется обида.

– Ни в коем случае. Обида – смертный грех. Я могу обижаться, но недолго. В данном случае я просто констатирую факты. Где-то читал, что являюсь пострадавшим в этой ситуации, хотя сам себя таковым не считаю. Страдают всегда спортсмены, их результат, а в итоге и спортивная биатлонная держава.

«Нам нужны изменения. Не кардинальные, но важные»

– По отношению к Артёму Истомину вы тоже готовы применить вышеназванную поговорку?

– У нас с Артёмом никаких конфликтов не было. Другое дело, что его уход расстроил меня больше всего. Он пошёл не туда, куда нужно, по моему мнению. Пока других мыслей на эту тему высказывать не буду, хотя они крутятся на языке. Человек сам выбрал свой путь. Пусть пытается, доказывает. Если у него и ребят всё получится, я буду только рад. Артём ведь один из моих любимчиков.

– Юрий Бородавко выразил мнение, что иностранные спортсмены только порадуются отсутствию россиян. Меньше соперников – больше призовые.

– С одной стороны, это так, конечно. В отсутствие сильнейших конкурентов заработать призовые будет намного проще. С другой стороны, призовые ведь зависят от уровня развития вида спорта. Чем выше конкуренция – тем выше уровень, тем больше рекламы, популярности, спонсоров. Так ведь до сих пор и происходило. В предстоящем сезоне уровень конкуренции, особенно в лыжах, упадёт. Лично я не буду смотреть дистанционные гонки Кубка мира – какой смысл, если там в топ-6 будут шесть норвежцев? Чемпионат Норвегии смотреть неинтересно. Спринты, наверное, посмотрю, но не все.

Кубок мира по биатлону смотреть буду обязательно. Там и конкуренция выше, и с профессиональной точки зрения нужно за соперниками смотреть. Хотя всё же не так интересно это будет. Люди в любой стране смотрят спорт с точки зрения наши против не наших. А сейчас этой доминанты не будет. Но в биатлоне всё равно присутствует элемент неожиданности за счёт стрельбы, интрига до последнего сохраняется.

– Кроме смены стратегии, как ещё санкции и отстранение сказались на жизни группы?

– Ну много вроде бы мелочей, которые сказываются на работе. Например, у нас Ильназ Мухамедзянов упал перед первой гонкой, разбил часы. И я знаю, что это проблема, поскольку мы уже сталкивались с подобным. Это реально мелочь, но неприятная очень.

Не знаю, зависит ли это от санкций, но я бы расширил штат команды. Например, в нашей группе работает великолепный кинезиотерапевт Евгений Яковлев, который отлично помогает спортсменам в плане мышечного восстановления и развития координации движений. Он у нас один такой, а на него претендуют уже другие виды спорта. А Женя у нас даже не оформлен, пока благодаря частной поддержке работает. Я написал заявку в СБР, чтобы его оформили, и жду, что вопрос решится положительно. Главное, чтобы его у нас не перехватили. У Яковлева есть предложения из плавания и волейбола.

Юрий Каминский Фото: РИА Новости

Есть и другие вещи, о которых я говорю Виктору Викторовичу Майгурову. Если мы хотим двигаться вперёд, а не оставаться на уже облюбованных третьих-четвёртых местах, нужны изменения. Не кардинальные, но важные, которые позволят опередить трёх-четырёх сильнейших спортсменов мира.

Тот же психолог необходим. Хороший психолог, от работы с которым реально будет результат, стоит хороших денег. Андрей Вьюхин, например, занимался с психологом, у него улучшилась стрельба. Один сеанс – от € 80. И если кто-то думает, что спортсмены не тратят на себя личные средства, а только за государственный счёт живут – ошибается. Тратят.

Но хорошо, что тренер уже не физиотерапевт и не врач. В какие-то периоды своей тренерской деятельности я был один во всех лицах.

– Несмотря на все замечания, вы, кажется, полны оптимизма?

– Конечно. Никакого пессимизма даже быть не может. У нас есть возможность тренироваться и выезжать в любые точки страны. У нас однозначно одни из лучших, если не лучшие, тренировочные базы в мире. Единственное, не хватает только хорошей горной базы на высоте, а так всё есть. Если бы на Семинском перевале было стрельбище нормальное, вообще всё было бы замечательно. Мне кажется, ситуация тянется уже больше 10 лет.

Юрий Каминский Фото: РИА Новости

– Как вы относитесь к тому, что Антон Бабиков назвал Эдуарда Латыпова самым талантливым биатлонистом России?

– Каждый человек в чём-то талантлив. В стрельбе я не видел спортсменов лучше Бабикова. У него только одна психологическая проблема – справиться с собой во время соревнований. Когда Антон с этим справляется, то может творить чудеса в стрельбе. Что касается функционала, то у Бабикова он даже выше. В плане силы Эдик, конечно, превосходит Антона. Любой спортсмен должен научиться пользоваться своими сильными сторонами и маскировать слабые.

Если говорить о самом талантливом, то я уже называл его в нашем разговоре. Что вы знаете про Андрея Вьюхина? Думаю, ничего. А его потенциал огромен. Но он не может справиться со своими нервами и своей психикой.

Молодые биатлонисты точно составят конкуренцию лидерам, но вопрос – кто из них? У нас есть ребята, будем работать. Нам нужно биться с французами, норвежцами и шведами. Когда нас выпустят, нужно сразу быть на высоком уровне. Верю, что мы поборемся.