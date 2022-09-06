«Тебя засмеют на Олимпиаде». Ссора с тренером помогла Йоханнесу Бё выиграть четыре золота

Звёздам спорта, покоряющим и Олимпиады, и чемпионаты мира, порой здорово достаётся от тренеров, стремящихся сделать спортсмена сильнее.

Многократный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё рассказал о конфликте с тренером мужской сборной Норвегии по стрельбе, французским специалистом Зигфридом Мазе, перед стартом Олимпиады-2022. Судя по результатам Йоханнеса в Пекине, жёсткие слова тренера ему помогли.

«Могу вытерпеть небольшую нервотрёпку»

За месяц до начала Олимпийских игр младший Бё провалил спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, допустив сразу пять промахов. По словам норвежца, после гонки тренер жёстко раскритиковал спортсмена:

«Я думал, он найдёт какие-нибудь воодушевляющие слова. Но всё было ровно наоборот. Когда он вышел из комнаты, я был озадачен.

Зигфрид Мазе Фото: Из личного архива Зигфрида Мазе

К критике я отношусь нормально. Сценарий такой: либо я слушаю и воспринимаю, потому что она оправдана, либо просто пропускаю мимо ушей. Я не ощутил, что его слова соответствовали моим ощущениям.

Вообще, я могу вытерпеть небольшую нервотрёпку. У меня был сложный период, и меня справедливо критиковали, хотя я в каком-то смысле в себя верил. Я не пугался и не нервничал, хотя вновь встретиться с Зигфридом за обедом уже не так хотелось», – приводит слова младшего Бё TV2.

«Я был очень зол»

О сложном разговоре с сильнейшим норвежским биатлонистом перед Олимпиадой рассказал и сам тренер Мазе:

«Йоханнес долго боролся со своим состоянием. И в Оберхофе мы выяснили кое-что важное. Я чувствовал, что он возвращается к уровню, на котором должен быть. Но, возможно, это предчувствие было чересчур оптимистичным, так как после трёх его промахов я был крайне разочарован. Он стрелял слишком быстро, чего не стоило делать в тех ветровых условиях.

Зигфрид Мазе Фото: Из личного архива Зигфрида Мазе

Сам Йоханнес заявил, что ему «не хватило немного удачи и всё могло бы сложиться по-другому». Тогда я ответил ему: «Если на Олимпиаде ты скажешь журналистам, что мог бы стать олимпийским чемпионом, будь у тебя немного удачи, тебя засмеют». Я сказал Йоханнесу, что в данный момент это не смешно. И что вся наша подготовка с того момента до первой олимпийской гонки должна быть идеальной. Мы должны работать лучше. Я был очень зол.

Хотелось предупредить его и заставить осознать всю серьёзность ситуации. Правда заключалась в том, что до Олимпиады оставалось лишь четыре гонки. И я понимал, что если в Антхольце (на последнем этапе Кубка мира перед Олимпиадой-2022) дела пойдут плохо, то он прибудет на Олимпиаду не с тем настроением, с которым нужно. Но он вовремя собрался. И приехал в Пекин с хорошим послужным списком», – приводит слова Мазе TV2.

«Когда Йоханнесу становится скучно, он теряет мотивацию»

Какой бы жёсткой ни была критика Зигфрида Мазе, норвежцу она точно не навредила, а, похоже, и вовсе пошла на пользу. Напомним, в течение олимпийского сезона Бё показывал свои худшие результаты за последние годы и несколько раз занимал места за пределами топ-15, чего со спортсменом не происходило уже около пяти лет. Однако в Пекине Йоханнесу удалось сделать настоящий прорыв, и он стал самым титулованным биатлонистом Олимпийских игр – 2022, завоевав четыре золотых и одну бронзовую награду.

Судя по публикациям в соцсетях, отношения Зигфрида и Йоханнеса наладились уже на Олимпиаде. И сейчас их сложно называть проблемными.

Зигфрид Мазе Фото: Из личного архива Зигфрида Мазе

Тем не менее Мазе отметил, что трудности в работе с Бё всё-таки есть:

«Когда Йоханнесу становится скучно, он теряет мотивацию. Возможно, со стороны кажется, что мы могли бы повлиять на него в большей степени, но это может привести к неприятным последствиям как для нас, так и для него.

Всегда нужно находить правильный баланс. Мне бы хотелось, чтобы он был похож на Ветле Шоста Кристиансена. Ветле очень хорошо находит мотивацию от тренировки к тренировке. В этом смысле он мечта для тренера. Но все разные. И в том числе эти отличия делают нашу команду столь интересной».