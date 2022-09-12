Российскую биатлонистку сватают в сборную Финляндии. Но это точно не повод для скандала

О Дарье Виролайнен в России не вспоминали больше двух лет. А теперь переполошились.

Смена гражданства российскими спортсменами сейчас воспринимается крайне остро. Некоторые особо громкие депутаты могут сразу же записать меняющих паспорт атлетов в предатели и потребовать разбирательства. Но в случае с биатлонисткой Дарьей Виролайнен это будет выглядеть даже комично.

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Всё началось с протокола летнего чемпионата Финляндии, в котором значилась Виролайнен, ранее выступавшая за нашу сборную. 33-летняя россиянка стала второй в индивидуальной гонке, уступив победительнице Хейди Кууттинен более трёх минут. Кууттинен, если что, ноунейм в мировом биатлоне.

И началось. Раз она участвовала в чемпионате Финляндии, значит, за сборную этой страны будет выступать. Значит, надо развить тему и обзвонить её маму Анфису Анатольевну Резцову, тренера (интересно, когда Даша последний раз общалась с Леонидом Мякишевым, ведь планы ей пишет муж) и даже запросить у СБР информацию о том, подавала ли Виролайнен документы на смену гражданства. Вроде всё есть, кроме слов самой спортсменки.

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Шум из ничего, просто на пустом месте. Журналисты сами придумали, сами развили тему, сами ужаснулись. А ведь ситуация ровно та же, что была два года назад. Только тогда про биатлонистку мало кто вспоминал.

Дарья Виролайнен Фото: РИА Новости

Дарья Виролайнен давно уже живёт в Финляндии, имеет гражданство этой страны, а в текущем году в третий раз стала мамой. На официальных соревнованиях в составе сборной России не бегала очень давно, больше четырёх лет. В 2018-м она ушла в декрет, в марте 2019-го родила второго ребёнка и хотела вернуться, но возвращение не состоялось.

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Виролайнен готовилась к сезону-2020/2021, хотела приехать на летний чемпионат России в Тюмень, но вместо этого выступила на летнем чемпионате Эстонии. Странно, что тогда никто не интересовался, намерена ли Дарья сменить спортивное гражданство. Наверное, политическая ситуация не располагала. В том сезоне Виролайнен провела несколько гонок на Кубке России, но потом совсем исчезла из медиапространства.

Сейчас, после огромного перерыва, Дарья вновь провела гонку, но это ровным счётом ничего не значит. При этом стоит отметить, что в Финляндии всего одна сильная биатлонистка – Мари Эдер, которая даже старше Виролайнен. В состав этой сборной россиянка попадёт в любом состоянии. Если захочет.

Дарья Виролайнен Фото: РИА Новости

Главное, что сейчас Дарья живёт как хочет. Где она будет выступать, за какую страну и будет ли вообще – её личное дело. Никаких препятствий в виде обязательного карантина у неё точно нет. И разрешения спрашивать она ни у кого не должна. Сборной России Виролайнен отдала всё, что могла.