«Раньше бегала с квадратными глазами». Интервью с неожиданным лидером российского биатлона

На втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах лучшей стала россиянка Наталья Гербулова, выигравшая золото в спринте и преследовании, а также серебро в масс-старте. До этого Наталья лишь раз стартовала на уровне Кубка мира – в 2021 году в Оберхофе. Но этим летом, после перехода в группу Артёма Истомина, кажется, вышла на новый уровень – в общем зачёте турнира она неожиданно для многих болельщиков занимает первое место.

Фанатам биатлона стоит поближе присмотреться к Гербуловой. Как к её работе на трассе, так и к фото в соцсетях. Лайка они точно заслуживают!

«Каждый раз думаю, как папа учил меня стрелять»

– Наталья, ваши родители – тренеры. У вас был хоть какой-то шанс связать свою жизнь не с биатлоном?

– Мне никто не говорил заниматься биатлоном или каким-то другим спортом. До 11 лет я занималась танцами, а потом просто пришла к маме на тренировку, какая-то девочка меня обогнала, и я для себя решила, что должна её обогнать, поэтому начала заниматься биатлоном. Огромное спасибо родителям за то, что они меня всегда поддерживали, даже когда у меня что-то не получалось; когда были болезни, они меня вытаскивали и всегда в меня верили. Я благодарна своей семье за то, какая сейчас у меня жизнь; за то, что сейчас происходит со мной в спорте. У меня лучшая семья, спасибо ей.

А по поводу того, был ли у меня выбор: мой младший брат, например, поступил в медицинский.

– Та девочка, которая вас обогнала, конечно же, ушла из спорта, как это и бывает в подобных историях?

– Да, она уже закончила. Поначалу в детстве она меня, конечно, обыгрывала.

Наталья Гербулова Фото: Из личного архива Натальи Гербуловой

– До скольких лет вас тренировали родители?

– Наверное, лет до 20. Были периоды, когда я попадала в юниорскую команду, тренировалась, но выпадала, и папа меня к себе подбирал. Сейчас уже четыре года тренируюсь в сборной, и, когда я просто приезжаю домой, папа может посмотреть, проверить, что со мной происходит. Но мне уже столько лет (смеётся), и всё, что нужно, мне папа заложил ещё в детстве, научил определённой технике в стрельбе, и я продолжаю придерживаться всех его рекомендаций. Каждый раз, когда заезжаю на рубеж, думаю о том, как папа учил меня стрелять, и вспоминаю каждое действие. Это не всегда получается реализовать, но папа всегда в моих мыслях и в голове.

– Сейчас родители как-то участвуют в тренировочном процессе? Могут вмешаться в работу вашего тренера в сборной?

– Мой папа – это очень профессиональный тренер с большим опытом и стажем. Но и он, и мама придерживаются тренерской этики и всегда говорят, что неважно, какой это тренер: если я к нему пришла, то должна полностью соблюдать его указания и верить ему, а уже к концу сезона подводить итоги, что мне дал этот тренер и как я с ним работала. Я тоже так считаю: если ты выбрал путь с конкретным тренером, иди с ним и верь только ему.

Конечно, я могу обратиться к папе, если у меня что-то не получается, но он никогда не скажет, что мои тренеры делают что-то не так. Он мне всегда говорит: «Выбрала – иди».

«Раньше выходила на старт с квадратными глазами»

– Ещё в сезоне-2018/2019 у вас была возможность выступить на Кубке мира, но вы отказались и связали это с тем, что психологически пока не готовы. Сейчас есть какие-то сожаления, что тогда не решились?

– У меня было много возможностей выступить на Кубке мира. В тот год я попала в команду и ездила за счёт своего региона – Красноярского края. Я очень благодарна ему, он меня всегда поддерживает. Даже когда у меня были падения, Красноярск всегда оставался со мной.

Тогда я готовилась с Андреем Викторовичем Падиным, и так получилось, что стала одной из лучших на Кубке IBU, поэтому перед Универсиадой-2019 меня позвали на Кубок мира. Все обсуждали, почему я выбрала Универсиаду, а не Кубок мира. Но Универсиада проходила в Красноярске, и я просто не могла поступить по-другому. Я должна была помочь Красноярску, поддержать свой регион и поэтому поехала на Универсиаду.

Наталья Гербулова Фото: Из личного архива Натальи Гербуловой

По поводу психологии – да, я за последние два года очень сильно изменилась, стала совсем по-другому относиться к тренировочному процессу, к соревнованиям. Если раньше выходила на старт с квадратными глазами, переживала и волновалась, то сейчас перед стартом в постоянном фокусе, пытаюсь мобилизоваться и показать тот результат, на который реально готова. Раньше мне было очень сложно перенести то, что я делаю на тренировках, на соревнования, потому что переживала. И это большая проблема для спортсменов, но этот рубеж просто нужно пройти.

– Сейчас вы создаёте впечатление по-хорошему уверенного в себе человека. Что помогло вам вырасти с психологической точки зрения? Вы работали с психологами?

– Я никогда не работала с психологами и как-то сама к этому пришла. Раньше была совсем не уверена в себе. Не знаю, что сейчас со мной произошло (улыбается), наверное, это возраст, опыт. Хочешь жить – умей вертеться, поэтому нужно искать свои недостатки и пытаться их исправлять. Считаю, на данный момент у меня это получается.

«С этим тренером могу вырасти как спортсмен»

– Вы говорили, что так, как с Артёмом Истоминым, ещё никогда раньше не тренировались. В чём особенность работы с ним и Виталием Норицыным?

– Прежде всего их особенность в том, что они полностью контролируют весь тренировочный процесс — и не только тренировки, но и восстановление. Некоторые думают, что восстановление – это просто лечь на кровать, но нет, это не так. Восстановление для нас — как тренировка. То есть, чтобы восстановиться, ты должен сделать определённую работу, например, на мобильность или какие-то статические упражнения. С нами работают хорошие специалисты, у нас есть реабилитолог. Бывает такое, что какая-то мышца не работает, и ты даже об этом не знаешь, но тебе проводят диагностику и дают упражнение, чтобы у тебя эта мышца включилась, это переносится на технику, и она также меняется.

У нас очень много технической работы, например, разминка перед стартом. Если раньше я заканчивала пристрелку, потом делала какие-то свои дела, просто приходила в городок, ногу на ногу закинула — и всё. Сейчас у нас есть чёткий план: прихожу в городок по времени, надеваю чипы, и у меня остаётся две-три минуты, чтобы я вышла на старт. Каждый вечер тренеры говорят нам писать план гонки, план разминки, даже до смешного доходит – нужно расписывать, в какое время ты должен сходить в уборную. Ты начинаешь полностью отдаваться тренировкам, восстановлению, и это очень здорово. Тренеры постоянно с нами на связи, даже когда мы уезжаем домой на межсборье, там у нас есть один выходной, а потом снова тренировки.

– Получается, у них очень научный подход?

– Да, это так. У Виталия Викторовича очень хороший опыт работы, в том числе и с иностранцами, иногда он рассказывает нам, как они работают. А Артём Евгеньевич – максималист, Виталий Викторович его иногда даже немного успокаивает. Даже когда у нас игровые тренировки и мы играем в волейбол, Артём Евгеньевич бегает по всей площадке и нам что-то говорит (улыбается).

Наталья Гербулова Фото: Из личного архива Натальи Гербуловой

Артём Евгеньевич у нас больше по функционалу, а Виталий Викторович по стрельбе, хотя оба подсказывают и там, и там. Это классно, что есть такая тренерская связь, и один — более сдержанный, уравновешенный, а другой — заряженный максималист. Они между собой очень хорошо срабатываются, постоянно ведут дискуссии по поводу тренировок, общаются с нами. Я ими восхищаюсь и благодарна возможности поработать с этими людьми.

– А как вы попали именно в эту группу? Вас позвал Артём Евгеньевич?

– Я попала по результатам. Как я поняла, у Михаила Викторовича Шашилова сейчас более молодой состав, в основном девчонки, которые с ним работали в прошлом сезоне и до этого, а я-то уже женщина, повидавшая жизнь (смеётся). Я с Михаилом Викторовичем никогда не работала, но он тоже мне очень нравится как специалист, потому что тоже заряжает на результат, мотивирует. Моя подружка Алина Кудисова сейчас в его команде, я с ней постоянно общаюсь, и у них тоже очень хорошая обстановка, и нам приятно, что мы можем сравнивать себя с ними, как и они себя с нами.

У них тоже научный подход, с ними также работают серьёзные специалисты — что массажисты, что аналитики. Михаил Викторович разбирается в новом, а также за счёт опыта смотрит на спортсмена и видит, что ему нужно, а что нет.

– Когда шли в группу к Артёму Истомину, у вас были какие-то сомнения? Всё-таки он молодой специалист и раньше работал с мужской командой.

– Я знаю Артёма Евгеньевича не первый год, знаю, как он работает, и в прошлом году видела, как он работал с ребятами. У меня не было ни капли сомнения, потому что он, действительно, очень разбирается и в техническом плане, и в физиологии. Сомнений не было, я понимала, что с этим тренером могу вырасти как спортсмен. Я очень рада, что сейчас с ним в команде.

Наталья Гербулова Фото: Из личного архива Натальи Гербуловой

«Восхищаюсь Халили и Серохвостовым»

– Сейчас вы работаете в смешанной группе. Раньше доводилось работать с парнями?

– Когда была в Красноярске, в региональной команде, мальчики тоже были рядом, но и тогда, и сейчас какие-то функциональные интенсивные тренировки ребята делают отдельно. Понятно, если будем с ними тренироваться, то будем расти, а они-то с нами нет. Но бывает, что на определённых стрелковых тренировках, в эстафетках мы с ними зарубаемся, на масс-стартах они могут с нами пострелять.

Ребята — большие молодцы, я восхищаюсь, что Каримом Халили, что Даней Серохвостовым. Они заряжают на тренировку и сами отдаются как в последний раз. Например, Даня болел, и его не было, а недавно его выпустили на кросс, и там было что-то вроде «Выпускайте Кракена» – его просто надо было тормозить (улыбается). Даже на стрельбе они постоянно друг друга заводят: «Я должен быть лучше», «Нет, я должен быть лучше», и они вот так тренируются. Даже когда межсборье, я спрашиваю: «Ребята, отдохнёте сейчас?» — а они: «Нет, мы будем тренироваться». Так что их иногда даже хочется притормозить. Это очень круто, что ребята с нами, и я надеюсь и верю в то, что они будут продолжать расти и всех победят.

– Вы с другими девушками из сборной ведёте телеграм-канал «GERGONOSKUDISKA». Кто предложил его создать?

– Это была наша общая идея. В Сочи у нас была половинка дня отдыха, и нам захотелось как-то нашими шутками и моментами из жизни делиться с людьми. Ну, а что здесь такого? Я считаю, что людям надо передавать положительные эмоции, особенно тем, кто болеет за наш спорт. Да, мы постоянно в тренировках, загружены, но так же, как и обычные люди, мы любим жить, получаем удовольствие от каждого момента. Спорт – это такая романтичная сфера, мы каждый день встаём и видим рассвет, видим закаты, звёздное небо, то есть мы с этим миром в контакте, и нам хочется делиться этим с людьми и напоминать, что надо жить и получать удовольствие от каждого момента.

– Анастасия Гореева говорила о вас как о главном организаторе в команде. Как вы получили эту роль?

– Мне кажется, в этом я в маму. Наверное, так и есть. Например, если мы хотим командой где-нибудь поужинать, начинается: «Наташа, бронируй, Наташа, звони» (улыбается). Возможно, так происходит ещё и из-за возраста, девчонки помоложе меня, и я пытаюсь всё брать в свои руки, чтобы они сильно не напрягались и не уставали. Это же ответственность, и тоже отнимает силы, а я всё-таки, повторюсь, женщина, повидавшая всё (смеётся).

Но девчонки у нас молодцы, они ответственные, всегда поддержат, и командный дух у нас, конечно, многое решает. Я каждый раз радуюсь, что у девчонок всё складывается хорошо, и каждый раз расстраиваюсь и пытаюсь помочь, когда у них что-то не получается.

– В ваших соцсетях много красивых фотографий с различных фотосессий. Как находите время на это?

– После последней фотосессии, конечно, это все начали обсуждать (улыбается), но я до неё сделала тренировку, даже не обедала, сходила на час на фотосессию, поела и пошла на вторую тренировку.

Наталья Гербулова Фото: Из личного архива Натальи Гербуловой

Я такой человек, что не могу сидеть на месте. Даже когда приезжаю домой, у меня постоянный движ, вся жизнь в движении, и, мне кажется, меня может остановить только то, что я хочу есть или спать. Моя подруга даже называет меня Генератором.

– Вы росли в тренерской семье и учились на тренера. Есть мысли связать свою будущую карьеру с тренерской деятельностью?

– Конечно, это очень сложный выбор, когда ты заканчиваешь со спортом, садишься и думаешь: «А что же я буду делать?». Но думаю, что спорт в моей жизни будет всегда. Даже во время межсезонья, в апреле, когда неделю не тренируешься и уже понимаешь, что не можешь так больше. Даже с точки зрения здоровья, у спортсменов очень большое сердце, и, если мы резко закончим и сбросим нагрузку, могут начаться проблемы. Поддерживающие тренировки даже после завершения карьеры мы обязаны делать.

Спортсмены резко не заканчивают, например, наш президент СБР Виктор Майгуров до сих пор участвует в марафонах, катается на велосипеде. Если ты спортсмен, то спортсмен на всю жизнь, иначе никак.

Что касается тренерской карьеры, мне очень нравится работать с детьми. Даже когда приезжаю к маме на тренировки, я с интересом смотрю на детей, как они с каждым разом становятся лучше, как они друг с другом борются.

Хочется, чтобы спорт сейчас не пропадал. Это, конечно, грустно, но, если продолжится эта ситуация с отстранением, ради чего детям заниматься спортом? Ладно мы, биатлонисты и лыжники, мы можем участвовать в трёх циклах Олимпиады, а как быть гимнасткам, фигуристкам? У них одна Олимпиада, чтобы показать хороший результат. Наши юноши и юниоры не смогут увидеть то, что видели мы – юниорские первенства мира, зимние и летние юношеские Олимпийские игры. Это очень печально, очень обидно и неприятно. Я считаю, что спорт должен быть всегда, вне зависимости от того, что происходит в мире. Я надеюсь и верю, что всё-таки это ненадолго.

«Жду, что болельщики будут петь наш гимн»

– На этапе Кубка Содружества в Раубичах вы выиграли два золото и серебро. Ожидали, что будет такой результат?

– Каждый спортсмен ожидает лучшего результата, он постоянно к этому готовится, отдаёт все силы и всегда старается быть лучшим. И это скорее не ожидаемый результат, а плоды того, что мы сделали за лето. Было очень тяжело, и теперь нужно продолжать в том же духе и верить нашему тренерскому составу.

– Что получилось и что не получилось в Раубичах?

– Получилось в каждой гонке собрать медали. И я очень довольна тем, как отработала стоя в масс-старте, учитывая тот факт, что мы пришли на последнюю стрельбу с Ириной Казакевич вместе, и, конечно, в такие моменты хочется позарубаться, но ты собираешься, отрабатываешь каждый выстрел с концентрацией и идёшь к финишу.

Из того, что не получилось: мне очень не понравилась гонка преследования. Я, конечно, её выиграла (улыбается), но с ветром надо бороться, и его нужно побеждать. С другой стороны, хорошо, что это случилось сейчас, и мы понимаем, что это может произойти ещё раз, и над этим нужно работать.

Наталья Гербулова Фото: РИА Новости

– На масс-старте с какими мыслями уходили с рубежа? Думали о том, чтобы догнать Динару Алимбекову?

– Я видела спину Динары и, конечно, хотела к ней приблизиться, но её отрыв от меня был достаточно большой. Я пыталась её догнать, но круг очень маленький.

И я очень рада, что Динара на своей белорусской земле стала победительницей, что она финишировала с флагом. Это очень трогательно. Когда после масс-старта играл гимн Беларуси и его пели все болельщики, даже я прослезилась. И жду, что на чемпионате России в Чайковском тоже будет играть гимн и наши болельщики тоже его будут петь, потому что, учитывая текущую ситуацию в стране, это прямо до дрожи.

– В масс-старте вы стартовали в жёлтой майке лидера. Это мотивирует или, наоборот, напрягает?

– Очень прикольно, что это ввели. Меня это не напрягает, это такой же номер, как и все, просто цвет красивый (улыбается).

– Сейчас летом проходят два этапа Кубка содружества и чемпионат России. Не слишком ли много стартов для лета?

– Раньше у нас были отборы на чемпионат мира, также состоявшие из трёх гонок, были летний чемпионат мира и чемпионат России. Получается, всё то же самое. Единственное, сейчас у нас не очень большой перерыв, но мы же тренируемся каждый день. В принципе, старт – это то же самое.