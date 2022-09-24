Экс-лыжница сборной России дебютировала в биатлоне. Похоже, у неё есть шансы стать звездой

Ещё год назад Наталия Шевченко (в девичестве Мекрюкова) считалась одной из молодых и перспективных лыжниц сборной России. Сейчас же спортсменка дебютировала в биатлоне, заняв 23-е место в гонке чемпионата России.

Почему же вообще крутая лыжница решила начать свой путь в биатлоне?

«Одна из лучших юниорок России»

Любовь Наталии к лыжам зародилась на уроках физкультуры в школе. Уже после шестого класса юная спортсменка поступила в ДЮСШ Вологодской области, где начала тренироваться под руководством Александра Фатиева. Шевченко выигрывала региональные соревнования, и в 15 лет Евгений Ванюков (первый тренер Дениса Спицова) пригласил её тренироваться в Тюмень.

Спустя три года Наталья уже входила в состав юниорской сборной России. В 2020 году она попала в группу к Юрию Бородавко, который высоко оценивал способности юной спортсменки. В то время Наталию Мекрюкову называли одной из самых перспективных молодых лыжниц.

«Мы много разговаривали с её личным тренером Евгением Сергеевичем. Он сказал, что девочка – заряженная, физически достаточно сильная. Может быть, есть определённые пробелы в подготовке, недостаточная база, но спринт и короткие дистанции бегает очень быстро. На сегодняшний день она совершенно точно одна из лучших лыжниц-юниорок в России. Становление спортсменов, которые приходят во взрослые команды, происходит не сразу. Всем даётся время. Наташа – физически крепкая, у неё высокие взрывные качества. Есть перспектива – увеличить её дистанционную скорость, поддержать и даже поднять спринтерские качества», – рассказывал Юрий Бородавко.

В сезоне-2020/2021 лучшим личным результатом Наталии было попадание в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Давосе. В прошлом сезоне спортсменка завоевала бронзу в коньковом спринте на молодёжном чемпионате мира – 2022, а на чемпионате России взяла золото в составе Тюменской области в эстафете и серебро в командном спринте. В апреле лыжница сыграла свадьбу, а мае… решила перейти в биатлон.

Наталия Мекрюкова Фото: Из личного архива

Семейная работа

Во многом такое решение спортсменка приняла из-за супруга Алексея Шевченко, который работает в тренерском штабе сборной России по биатлону у Михаила Шашилова. Девушка призналась, что хотела быть рядом с мужем.

«Что скрывать, не хотелось долгое время проводить на расстоянии с мужем, – поясняла Наталия. – Был в голове вариант с переходом Алексея в сервис лыжной сборной, но там тяжеловато было бы пробиться в состав сервис-бригады. Но мне и хотелось попробовать себя в биатлоне, жизнь спортивная короткая. Да и сезон предстоит в России, время подходящее. Не получится – ничего страшного. Сначала я спросила у Михаила Викторовича, не против ли он поработать со мной. Он ответил согласием, сказал, что ему было бы интересно. Алексей поддержал меня. Из тренеров лыжной сборной я советовалась только с Юрием Викторовичем Бородавко, так как он часто общается с Шашиловым. Но окончательное решение, естественно, было за мной».

По словам новоиспечённой биатлонистки, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе спокойно дала согласие на переход.

В биатлонной команде Наталия, конечно, попала в группу Шашилова. Наставник со спортсменкой начали планомерную работу. В августе было объявлено, что выступать на Кубке Содружества Шевченко пока не будет – дело в том, что спортсменка стреляет всего лишь три месяца. Тогда же Наталия рассказывала, что у неё уже неплохо получается лёжка, хотя этого явно пока недостаточно.

«Мой дебют в биатлоне только зимой состоится. Возможно, Михаил Викторович передумает и даст мне пробежать что-то на чемпионате России в Чайковском, но я сомневаюсь, – говорила в августе Шевченко. – Возможно, многим кажется, что всё проходит легко: месяц пострелял – и уже можешь выходить на старт и зарубаться с соперницами, которые в биатлоне с детства. Так не бывает. Чтобы бежать гонку со стрельбой, нужно быстро изготавливаться, быстро подъезжать к рубежу, знать, на каком пульсе работать на лёжке и стойке».

«Цель — просто попробовать»

Тем не менее дебют на летнем чемпионате России в Чайковском, вопреки предположениям Наталии, состоялся. Об этом 23 сентября, за сутки до старта турнира, сообщил старший тренер женской сборной Михаил Шашилов.

«Наталия Шевченко тоже выйдет на старт — дебют. Посмотрим. Она переживает и волнуется. Конечно, сильно волнуется. Как бороться? Только старты, через старты. Мы будем смотреть, как она ведёт себя до, во время и после старта, как соревнуется. Если она выступит плохо, буду ли её ругать? Нет, ничего страшного. Всё будет хорошо, потому что плохо нас не устраивает», — заявил Шашилов «Матч ТВ».

Дебютная гонка для Шевченко прошла неплохо. На первом круге спортсменка стабильно была в десятке, лишь к рубежу чуть сбросила скорость, но осталась в топ-15. На лёжке Наталия допустила два промаха, что отбросило её далеко назад, биатлонистка шла вне тридцатки сильнейших. На стойке Шевечнко снова допустила два промаха, опустившись на 37-ю позицию с отставанием в две минуты 46,5 секунды. Однако последний круг бывшая лыжница провела мощно: отыграла 14 позиций и практически не проиграла лидерам. Итог – 23-е место и 2.49,2 минуты отставания. Не самый плохой итог первой гонки.

«Изначально рассчитывали, что стартовать буду только зимой, но по тренировкам и по стрельбе Михаил Викторович решил дать шанс, – поделилась Шевченко эмоциями после гонки. – Целью было не бежать на какой-то результат, а просто попробовать, что это такое, и почувствовать стрельбу в гонке. Тренировки – это не то, это всё далеко от гонки.

Я не закрываюсь, со всеми общаюсь. Больше всего общаюсь с Настей Шевченко, она мне всё рассказывает, начиная от пристрелки, заканчивая стартом. Она мне помогает. Последствия болезни? Мне было тяжеловато, у меня после болезни не было стартов, только одна контрольная тренировка. Я не чувствовала себя на дистанции сильнее биатлонисток, а вообще, думаю, что если набрать хорошую форму и иметь хорошее состояние, то я буду сильнее».

Наталия Мекрюкова Фото: Из личного архива

Наталия определённо провела первую гонку хорошо. Потенциал по скорости виден невооружённым глазом, да и стрельбу спортсменка не провалила – для первого-то раза на чемпионате России! Да, с большим авансом, но хочется сказать, что у Наталии есть шанс стать настоящей звездой биатлона.

Чемпионат России в Чайковском продлится до 28 сентября, поэтому у Шевченко на этом турнире явно будет ещё не один шанс проверить себя.