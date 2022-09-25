Российский биатлонист-загадка вернулся и завоевал золото. Куда пропадал Матвей Елисеев?

В большой спорт вернулся Матвей Елисеев. Биатлонист, который когда-то мог стать лидером сборной России. И мог бы больше вообще не выйти не старт.

На летнем чемпионате России в Чайковском Елисеев умирал в спринте, но в эстафете великолепно провёл свой этап, а его команда – сборная Москвы и Рязани – стала чемпионом. Куда же пропадал загадочный Матвей?

«Сказать, что чувствовал себя ужасно — ничего не сказать»

«Первый старт после перерыва дался так, как я и предполагал. Но я надеялся, что сил в мышцах чуть-чуть больше, чтобы работать. Сказать, что чувствовал себя ужасно – это ничего не сказать, – рассказывал Елисеев после спринта. – Мне не понравилось. Наверное, после второго-третьего подъёма начинает заканчиваться то, что я наработал. А наработки никакой, поэтому всё логично.

Как здоровье? По крайней мере, до ноября мне дали полный допуск, а дальше посмотрим. Меня сейчас доктор-кардиолог тренирует, по-другому мне нельзя. Я старался изо всех сил, чтобы получить медицинский допуск и попасть на этот старт. А что будет дальше — посмотрим, что мне будет можно или ничего нельзя», — сказал Елисеев после первой гонки на чемпионате России.

А накануне старта Матвей признался, что получил допуск к этому старту только 7-8 сентября, то есть пару недель назад. До этого у него не было не только допуска к соревнованиям, но даже к тренировкам. И полноценно Елисеев до сих пор ещё не тренируется. Это всё – последствия событий, которые произошли летом 2021 года во время подготовки к олимпийскому сезону.

Матвей Елисеев Фото: РИА Новости

«У меня печень в полости на 10 см опустилась»

К Олимпиаде Елисеев готовился в группе Юрия Каминского. И вряд ли кто-то мог предположить, что не только в Пекин один из лидеров сборной России не поедет, но даже не сможет сезон добегать!

Потому что начиналось всё здорово. В болгарском Бельмекене Елисеев был просто лучшим, биохимия показала, что у него просто идеальное состояние. Что случилось дальше – врачи выясняют до сих пор. В Санкт-Петербурге Матвей уже не мог тренироваться в полном объёме, уходил с тренировок, а отношения с тренером ухудшались.

На следующий сбор Елисеева просто не взяли: Каминский сказал, чтобы он как можно плотнее занимался здоровьем. Матвей пытался найти причину того, почему же так резко состояние опустилось с максимума до нуля. Обратился к помощи остеопата, который утверждал, что знает ответ.

«На моё состояние повлияло употребление изотоника из шипучих таблеток. Обычно мы пользуемся порошком, но в Болгарию доктор взял шипучие таблетки. В порошке содержится 40 граммов изотоника на порцию, а в таблетке – восемь. Состав разный. Ну и какой-то из компонентов таблетки вызвал у меня пищевую аллергию, не острую, шёл накопительный эффект. В результате у меня даже опустились некоторые органы, печень в полости на 10 см опустилась. Ощущать это всё я начал в Питере, когда не мог тренироваться», — рассказывал Матвей.

Приостановка карьеры вместо Олимпиады

Елисеев немного отдохнул, пропустив сбор, но затем отправился в горы на Семинский перевал. Однако со сбора Каминский его выгнал.

Между спортсменом и тренером произошёл открытый конфликт. Поводом был сплав по реке, на который старший тренер то ли отпустил спортсмена, то ли нет. Но причины были гораздо глубже. Уход после Олимпиады из группы Каминского всех основных спортсменов, кроме Эдуарда Латыпова, подтвердил, что какие-то непонятки между тренером и подопечными были. Сами биатлонисты многое рассказали о причинах ухода, но не под запись.

Елисеев со сбора вернулся в нулевом состоянии, а затем попросился в группу Сергея Башкирова. Но набрать форму не смог. Да и не мог уже, видимо. Матвей, оказавшись неконкурентоспособным в гонках Кубка мира и Кубка IBU, объявил о приостановке карьеры.

И вот сейчас вернулся.

«После чемпионата поеду на обследование. Если в ФМБА мне скажут, что я не готов выступать, я не буду. Мне поставили диагноз «перетренированность». Ударный объём сердца уменьшился в большом количестве. Если стандартно для меня при нагрузке сердце может быть в объёме 200 мл, то сейчас оно 150 мл. Мне пришлось пойти на психотерапию», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Так вопрос о том, увидим ли мы Матвея Елисеева зимой, на данный момент остаётся открытым. Самый загадочный, самый, возможно, одарённый биатлонист России пытается вернуться. Пусть у него всё получится.