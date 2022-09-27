Вот это драма! Биатлонист Гараничев лишился золота чемпионата России из-за «самострела»

Драматично завершилась индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин на летнем чемпионате России в Чайковском. Опытнейший Евгений Гараничев допустил единственный промах за все гонки, и из-за этого промаха упустил победу. Самое обидное, что промах этот случился из-за «самострела» — на последнем рубеже он зацепился элементом экипировки за оружие.

Победу с тремя промахами одержал Карим Халили, который продемонстрировал просто невероятную скорость.

Непроизвольный выстрел

В Чайковском Евгений Гараничев демонстрировал удивительную меткость. Он поразил все мишени в спринтерской гонке, но занял лишь восьмое место. Он не использовал ни одного дополнительного патрона в эстафете и помог своей команде взять бронзу. Наконец, он закрывал одну за другой все мишени в индивидуальной гонке, где каждый промах карается минутой.

35 точных выстрелов подряд. Но первым выстрелом на заключительной стрельбе Гараничев промахнулся. Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи затем мгновенно закрыл четыре других мишени и убежал на заключительный круг. Если бы Евгений попал, то в свои 34 года вновь стал бы чемпионом России. А в итоге взял серебро.

После гонки он рассказал пресс-службе СБР, что единственный промах допустил из-за «самострела».

«Поговорил сейчас с Евгением о причине его единственного промаха. Обидно, но у него случился самострел. Неудачно зацепился элементом экипировки, когда палец уже лежал на курке. Говорит, даже по месту, куда ушла пуля, это было видно. Очень обидно, такая серия не случилась», — написал в своём телеграм-канале руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Доказывать? Только самому себе»

34-летний Гараничев к чемпионату России подошёл в отличной форме. Для Евгения, возможно, это последний сезон в карьере.

В недавнем интервью «Чемпионату» Гараничев рассказывал, как пережил драму прошлого сезона, в который входил с надеждой на попадание в олимпийскую команду, а заканчивал с мыслями о том, что пора уходить. Но в итоге остался.

«Я чувствую, что могу ещё выступать на топ-уровне. И я хочу показать хорошие результаты зимой. Особенно с учётом того, что в гонках будут принимать участие все лучшие биатлонисты страны. Доказывать? Только самому себе, что не зря остался», — сказал Гараничев.

Пусть в Чайковском и летний чемпионат России, но Евгений уже доказал, что со счетов его списывать рановато.

«Немного не хватило собранности и концентрации»

Обыграть Гараничева в индивидуальной гонке смог только Карим Халили, который в межсезонье сменил группу Юрия Каминского на группу Артёма Истомина и Виталия Норицына.

Карим Халили Фото: РИА Новости

Халили начал гонку неудачно, допустив три промаха на двух рубежах. Но скорость при этом у него была самая высокая. Карим смог собраться и два следующих рубежа отработал чисто, а ногами ещё смог добавить и в итоге выиграл у Гараничева чуть менее минуты. Третьим стал Александр Поварницын.

«Что помогло собраться? Мотивация и желание порадовать тренера Елену Дмитриевну Огаркову, у которой вчера был день рождения. Хотя бы два рубежа я «на ноль» отработал, да и в целом ощущениями на стрельбе я доволен. Мне немного не хватило собранности и концентрации, желание поначалу немного захлестнуло. Эксперименты со стрельбой буду продолжать, на это целый сезон есть, который пройдёт в России», — сказал после гонки Халили.

Ранее в интервью «Чемпионату» он рассказывал, что постарается увеличить скорострельность, которой ему не хватало в прошлом. Не хватало из-за желания как можно меньше рисковать, чтобы не потерять место в составе сборной России и не остаться без Олимпиады. Теперь терять нечего.