Пока Латыпов и Логинов готовятся к зимним стартам, их уже подпирает молодое поколение.

Чемпионат России по биатлону показал всем новых героев. Кто из них станет звездой сборной?

Чемпионат России, который прошёл в Чайковском, пропустили лидеры сборной страны – Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Антон Бабиков вышел на старт только в эстафете. Зато высокие результаты на чемпионате показали Карим Халили, выигравший две золотые награды – в эстафете и индивидуальной гонке, Александр Поварницын, дважды финишировавший третьим, и Евгений Гараничев, который уехал из Чайковского с серебром и бронзой.

Блистал в Чайковском Пётр Пащенко, выигравший золото в спринте и серебро в эстафете, а ещё внимание болельщиков к себе привлекали Михаил Бурундуков, Кирилл Бажин, Кирилл Стрельцов и Роман Сурнев.

Главной звездой женских стартов однозначно стала Тамара Дербушева.

Рассказываем о новых героях отечественного биатлона.

«На этот сезон я очень сильно заряжен»

29-летний Роман Сурнев, представляющий Ульяновскую область, стал, наверное, главным открытием двух первых гонок турнира. Он выиграл серебро в спринте, где был вторым по скорости, и первым прошёл свой первый этап в мужской эстафете, хотя в итоге его команда ПФО-1 финишировала только четвёртой, упустив лидерство на заключительном этапе.

Также во время первого этапа эстафеты Роман стал участником неприятного инцидента – Павел Кудряшов, выступающий за Новосибирскую область, в результате контакта с Сурневым упал на спуске, повредил подбородок и локоть и смог передать эстафету только седьмым. После передачи эстафеты Роман Сурнев извинился перед Кудряшовым за столкновение.

«На повороте на спуске парень вклинился немного не в свой ряд и выбил меня с трассы. Не думаю, что это было специально. Просто так сложилось. Ничего страшного, всякое бывает. Жив‑здоров, а царапины — не страшно. Обидно, что передал команде такое отставание. Мы думали, что сегодня будем бороться», – рассказал о произошедшем Кудряшов «Матч ТВ».

Роман Сурнев Фото: РИА Новости

Менее удачно с точки зрения результата для Сурнева сложилась индивидуальная гонка, где с семью промахами он стал только 26-м.

Ранее Сурнев принимал участие в двух летних чемпионатах мира – в 2014 и 2021 годах. Лучший результат он показал на своём втором чемпионате, где занял шестое место в финале суперспринта. Сурнев принимал участие в первом этапе Кубка Содружества в Сочи, где стал седьмым в спринте и пятым в масс-старте.

По итогам прошлого сезона Сурнев занял девятое место в рейтинге Кубка России и 21-е в рейтинге СБР. В этом сезоне, как рассказал сам спортсмен, его подготовка изменилась, кроме того, есть и дополнительная мотивация:

«В это межсезонье я поменял подготовку. Добавил больше объёмов, больше темповых тренировок с более длительными интервалами, и стало гораздо меньше отдыха. Призовые на всероссийских соревнованиях меня очень мотивируют и стимулируют, поэтому я очень сильно заряжен».

Сорванный международный дебют

Стоит также обратить внимание и на результаты 24-летнего Кирилла Бажина, финишировавшего третьим в спринте и пятым в индивидуальной гонке. По итогам прошлого сезона Кирилл занял первое место в Кубке России и десятое в рейтинге СБР. Бажин показывал неплохие результаты на юниорском уровне, а в сезоне-2019/2020 на юниорском чемпионате мира вместе с Даниилом Серохвостовым и Каримом Халили выиграл золото в эстафете.

Кирилл Бажин Фото: РИА Новости

Сейчас Бажин готовится в группе Сергея Башкирова. В шести гонках двух летних этапов Кубка Содружества Кирилл ни разу не выпадал из топ-10 сильнейших, и посмотреть на то, как он покажет себя зимой, будет особенно интересно.

Высокие результаты показал ещё один 24-летний биатлонист Михаил Бурундуков. Он финишировал пятым и шестым в спринте и индивидуальной гонке и выиграл серебро в составе команды ХМАО-Югра в эстафете. Ещё в прошлом сезоне по результатам «Ижевской винтовки» Михаил должен был отправиться на Кубок IBU, но не смог сделать это сначала из-за проблем с документами, а позже из-за отстранения россиян от соревнований.

Кстати, стоит отметить, что первый тренер Бурундукова – Иван Брагин, который также работал с лыжником Сергеем Устюговым.

«Приятно выигрывать у всех»

В женских гонках, которые прошли в Чайковском, результаты были более предсказуемыми. Вполне ожидаемо с медалями завершили чемпионат страны Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Однако нельзя не отметить Тамару Дербушеву, ставшую главной звездой турнира. Подопечная Михаила Шашилова выигрывала медали в каждой гонке: золото в спринте и индивидуальной гонке, а также серебро в эстафете. На закрытии чемпионата именно она участвовала в церемонии спуска флага.

«Две победы подряд у меня ещё никогда не было. Приятно выигрывать у всех. Трудным был последний рубеж. Мы видели гонку парней и понимали, что там у многих не получилось отработать чисто. В то же время без ошибок здесь я не обошлась, поэтому есть куда стремиться.

Мы в этом сезоне немного поменяли работу, много работали над техникой хода и стрельбой, над физическими качествами. Теперь важно сохранить технику и физическое состояние на зиму. Думаю, что отдохну пару дней, а дальше буду снова тренироваться», – рассказала Тамара Дербушева.

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

Хороший результат показала и Наталья Гербулова, которая великолепно выступила на этапе Кубка Содружества в Раубичах. В Чайковском она выиграла серебро в спринте и прекрасно показала себя в эстафете, подняв свою команду с девятого места на второе, хотя в итоге её команда финишировала только шестой. В индивидуальной гонке Наталья не выступила.

Достойно показала себя ещё одна подопечная Артёма Истомина – Елизавета Каплина. Она выиграла золото в эстафете и финишировала шестой и пятой в спринте и в индивидуальной гонке соответственно.

Ясно, что специфика летнего биатлона немного отличается от специфики зимнего. Однако появление новых имён на верхних строчках протоколов не может не радовать. Возможно, кому-то из них вскоре удастся стать звездой сборной России.