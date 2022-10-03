«Начинается новая глава моей жизни». Знаменитая биатлонная пара наконец-то сыграла свадьбу

В биатлоне на одну семью стало больше. 1 октября известные белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский сыграли свадьбу. За отношениями, в прямом смысле слова развивавшимися на наших глазах, следили многочисленные фанаты биатлона. Как же прошла церемония бракосочетания сильнейших биатлонистов Беларуси?
Сила любви
Отношения Динары и Антона начались после их совместного участия в Рождественской гонке – 2020. Правда, возлюбленные долго скрывали тот факт, что они стали парой. Лишь летом, в межсезонье, в СМИ стала появляться информация об отношениях сильнейших биатлонистов Беларуси.
Сами спортсмены косвенно подтвердили догадки болельщиков лишь на этапах Кубка мира. В декабре женская сборная Беларуси завоевала серебро в эстафете, при этом сама Динара отстреляла «на ноль». Тогда биатлонистка призналась, что особой мотивацией для неё стал выступавший накануне Антон.
«Была мотивирована субботней безупречной стрельбой Антона Смольского. Даже сказала ему: «В воскресенье буду стрелять как ты!»
Позднее пара перестала скрывать отношения: были и совместные фото, и интервью, в которых биатлонисты рассказывали, как мотивируют друг друга.
По-особому Смольский и Алимбекова поддерживали друг друга на Олимпиаде в Пекине. В индивидуальной гонке Динара заняла пятое место, лишившись золотой медали после промахов на последнем рубеже. После финиша девушка плакала в объятиях своего возлюбленного, который в качестве поддержки пообещал ей завоевать медаль в следующей гонке. Обещание Смольский сдержал, став вторым в индивидуалке. Теперь уже Динара встречала и обнимала Антона после финиша со слезами счастья в глазах.
8 июля 2022 года Алимбекова в своих социальных сетях поделилась радостным событием – Смольский сделал ей предложение. Спортсменка призналась, что случилось всё немного раньше, однако она очень хотела рассказать всем об этом именно в праздник – в День семьи, любви и верности.
«Я сказала «да». Не сегодня, немного раньше. Но в этот праздничный день мы решили поделиться радостным событием», – подписала Динара фото с кольцом.
Кольцо Динары Алимбековой
Фото: Из личного архива
Трогательная церемония для близких
Естественно, в перерыве между летними стартами и надвигающейся зимой тема свадьбы Антона и Динары стала самой интересной. Возлюбленных нередко расспрашивали о предстоящей церемонии во время Кубка Содружества.
«Что касается свадьбы с Антоном Смольским, то мы пока не определились с датой, но планируем красиво погулять, позвать всех наших родных и близких и нашу команду, поэтому организовать это надо в свободное от тренировок время», – говорил Алимбекова на этапе Кубка Содружества в Раубичах.
Дату торжества пара держала в секрете до последнего. Лишь 1 октября Динара в своих социальных сетях поделилась кадрами с девичника, а чуть позднее – свежими эффектными фотографиями и видео со свадьбы.
Алимбекова на девичнике
Фото: Из личного архива
Сперва Динара и Антон провели трогательную выездную регистрацию. В окружении самых близких людей отец провёл девушку к красиво украшенной цветами арке, передав свою дочку в руки Антона. Возлюбленные произнесли свои клятвы и обменялись кольцами.
Первый танец молодожёны станцевали под нежную композицию ARTIK & ASTI «Мы будем вместе». Празднование завершилось грандиозным салютом и файер-шоу, за которым Антон и Динара, уже переодевшаяся в стильный брючный костюм, наблюдали в обнимку.
Свадьба
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
«Я бы хотела, чтобы он и дальше оставался тем человек, каким является сейчас. Потому что я чувствую опору, заботу, мужскую доброту, силу», – сказала Динара во время свадьбы со слезами на глазах.
«Изнутри идёт душевный подъём, приятные чувства. Спорт сегодня часть моей жизни, но я прекрасно понимаю и осознаю, что это не вечно и когда-то спорт закончится. Сегодня начинается новая глава моей жизни», – сказал Антон.
Пока не ясно, взяла ли Алимбекова фамилию мужа или нет. Об этом спортсменка обещала сказать во вторник, 4 октября. С большой долей вероятности теперь мы будем следить за выступлениями Динары Смольской. На это намекают и пирожные с девичника с подписью «Смольская», и хештег «Смолики», которым молодожёны сопровождали все свои снимки со свадьбы.
«На мой взгляд, никакой интриги нет: в протоколах появится Динара Смольская. По крайней мере, на этом настаивает мой опыт общения с ней, моё понимание её как личности», – рассказал белорусский журналист Руслан Васильев.
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