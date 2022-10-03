«Начинается новая глава моей жизни». Знаменитая биатлонная пара наконец-то сыграла свадьбу

В биатлоне на одну семью стало больше. 1 октября известные белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский сыграли свадьбу. За отношениями, в прямом смысле слова развивавшимися на наших глазах, следили многочисленные фанаты биатлона. Как же прошла церемония бракосочетания сильнейших биатлонистов Беларуси?

Сила любви

Отношения Динары и Антона начались после их совместного участия в Рождественской гонке – 2020. Правда, возлюбленные долго скрывали тот факт, что они стали парой. Лишь летом, в межсезонье, в СМИ стала появляться информация об отношениях сильнейших биатлонистов Беларуси.

Сами спортсмены косвенно подтвердили догадки болельщиков лишь на этапах Кубка мира. В декабре женская сборная Беларуси завоевала серебро в эстафете, при этом сама Динара отстреляла «на ноль». Тогда биатлонистка призналась, что особой мотивацией для неё стал выступавший накануне Антон.

«Была мотивирована субботней безупречной стрельбой Антона Смольского. Даже сказала ему: «В воскресенье буду стрелять как ты!»

Позднее пара перестала скрывать отношения: были и совместные фото, и интервью, в которых биатлонисты рассказывали, как мотивируют друг друга.

По-особому Смольский и Алимбекова поддерживали друг друга на Олимпиаде в Пекине. В индивидуальной гонке Динара заняла пятое место, лишившись золотой медали после промахов на последнем рубеже. После финиша девушка плакала в объятиях своего возлюбленного, который в качестве поддержки пообещал ей завоевать медаль в следующей гонке. Обещание Смольский сдержал, став вторым в индивидуалке. Теперь уже Динара встречала и обнимала Антона после финиша со слезами счастья в глазах.

8 июля 2022 года Алимбекова в своих социальных сетях поделилась радостным событием – Смольский сделал ей предложение. Спортсменка призналась, что случилось всё немного раньше, однако она очень хотела рассказать всем об этом именно в праздник – в День семьи, любви и верности.

«Я сказала «да». Не сегодня, немного раньше. Но в этот праздничный день мы решили поделиться радостным событием», – подписала Динара фото с кольцом.

Кольцо Динары Алимбековой Фото: Из личного архива

Трогательная церемония для близких

Естественно, в перерыве между летними стартами и надвигающейся зимой тема свадьбы Антона и Динары стала самой интересной. Возлюбленных нередко расспрашивали о предстоящей церемонии во время Кубка Содружества.

«Что касается свадьбы с Антоном Смольским, то мы пока не определились с датой, но планируем красиво погулять, позвать всех наших родных и близких и нашу команду, поэтому организовать это надо в свободное от тренировок время», – говорил Алимбекова на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Дату торжества пара держала в секрете до последнего. Лишь 1 октября Динара в своих социальных сетях поделилась кадрами с девичника, а чуть позднее – свежими эффектными фотографиями и видео со свадьбы.

Алимбекова на девичнике Фото: Из личного архива

Сперва Динара и Антон провели трогательную выездную регистрацию. В окружении самых близких людей отец провёл девушку к красиво украшенной цветами арке, передав свою дочку в руки Антона. Возлюбленные произнесли свои клятвы и обменялись кольцами.

Первый танец молодожёны станцевали под нежную композицию ARTIK & ASTI «Мы будем вместе». Празднование завершилось грандиозным салютом и файер-шоу, за которым Антон и Динара, уже переодевшаяся в стильный брючный костюм, наблюдали в обнимку.

Свадьба Фото: из личного архива Динары Алимбековой

«Я бы хотела, чтобы он и дальше оставался тем человек, каким является сейчас. Потому что я чувствую опору, заботу, мужскую доброту, силу», – сказала Динара во время свадьбы со слезами на глазах.

«Изнутри идёт душевный подъём, приятные чувства. Спорт сегодня часть моей жизни, но я прекрасно понимаю и осознаю, что это не вечно и когда-то спорт закончится. Сегодня начинается новая глава моей жизни», – сказал Антон.

Пока не ясно, взяла ли Алимбекова фамилию мужа или нет. Об этом спортсменка обещала сказать во вторник, 4 октября. С большой долей вероятности теперь мы будем следить за выступлениями Динары Смольской. На это намекают и пирожные с девичника с подписью «Смольская», и хештег «Смолики», которым молодожёны сопровождали все свои снимки со свадьбы.

«На мой взгляд, никакой интриги нет: в протоколах появится Динара Смольская. По крайней мере, на этом настаивает мой опыт общения с ней, моё понимание её как личности», – рассказал белорусский журналист Руслан Васильев.