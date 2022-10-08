«Сказали — патронов нет. Стрельбу мы имитируем». Удивительный казус в российском биатлоне

На соревнованиях в Удмуртии биатлонисты не могли стрелять. Бежали просто как лыжники. Куда это годится?

Российский биатлон порой преподносит удивительные сюжеты.

В Ижевске республиканские соревнования по биатлону «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России М.В. Ткаченко» прошли без стрельбы.

Юноши и девушки 15–18 лет пробежали две гонки – на роллерах и кросс-пасьют, оба старта прошли без огневых рубежей из-за отсутствия патронов.

«Чемпионат» разобрался, как биатлон в Удмуртии превратился в лыжи.

«Не успели приобрести патроны вовремя»

Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов объяснил, что соревнования прошли без стрельбы из-за отсутствия патронов, которые просто не успели купить, и ничего страшного в проведении таких соревнований нет:

«Этот турнир прошёл у нас без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из‑за определённых процедур. Процедура приобретения патронов непростая. Сроки уже поджимали, и, чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части. В этом ничего страшного нет. Можно было и не проводить ничего, но соревнования всё равно нужны», – рассказал руководитель «Матч ТВ».

Значительно менее оптимистично о проведении биатлонных соревнований без стрельбы высказался глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров:

«Иван Черезов объяснил, почему это произошло. Потому что они поздно этим занялись. Значит, надо раньше заниматься, готовиться к соревнованиям. Страшно то, что они не подготовились. Вот это страшно.

Это первый такой случай. Ивану Юрьевичу как президенту региональной федерации надо и себе лично адресовать вопросы, и руководителям организации, которые развивают биатлон», – сказал Майгуров «Матч ТВ».

«Соревнования прошли как скоростная тренировка»

Спортсмены и тренеры, разумеется, также не были довольны тем, что ежегодные республиканские соревнования прошли без стрельбы:

«Мы с девочками мельком услышали от другого тренера, что, возможно, соревнования пройдут без стрельбы, на тот момент до конца не было известно, будем ли мы стрелять. А через несколько дней тренер уже лично нам сообщил, что соревнования пройдут без стрельбы. Я была очень расстроена, так как на первенстве России я выступила очень плохо, там в большей степени меня подвела именно стрельба. И я надеялась, что как раз на этих соревнованиях я пойму, от волнения ли я стреляла плохо в Рыбинске.

Но ничего не поделаешь, я смирилась, что придётся бежать гладкую гонку, всё-таки я бывшая лыжница, так что будто вернулась в прошлое.

Я считаю, что эти соревнования прошли просто как скоростная тренировка, не больше. Всё-таки биатлон – это умение правильно разложиться на дистанции и подойти к рубежу спокойно, а лыжные гонки – это навык бежать почти с самого начала и не сбавлять скорость. Для меня было немного странно бежать мимо рубежа и не стрелять.

Сейчас мы тренируемся как лыжники и просто периодически берëм винтовки в руки и имитируем стрельбу. Но по личному опыту, если много тренажить и не стрелять, то стрельба станет только хуже», – рассказала Злата Болотова, которая на турнире без стрельбы смогла выиграть обе гонки.

Соревнования по биатлону прошли без стрельбы Фото: РИА Новости

«Даже если нет патронов, надо соревноваться»

Тренер АУ УР ССШОР по биатлону им. А.М. Демидова, заслуженный тренер России и первый наставник Ивана Черезова отметил, что даже в таких соревнованиях без стрельбы есть смысл:

«Нам сказали, что нет патронов. Спортсмены уже взрослые и должны бежать со стрельбой, поэтому отнёсся к этой новости негативно. Но даже если нет патронов, всё равно надо соревноваться, смысл в этом есть. Соревнования в любом виде нужны: и легкоатлетические, и просто роллеры.

Вариант стрельбы из пневматической винтовки даже не рассматривался. А смысл? Это совсем другая стрельба, другие стрелковые ощущения. Пневматика и мелкашка значительно отличаются в тактильных ощущениях. Это как прицеливание на 50 метров и 10 метров. На 50 метрах даже малейшие ошибки серьёзно влияют на стрельбу, а на 10 метрах – практически нет.

Сейчас на тренировках ребята не стреляют. Такое нечасто, но бывало и раньше. Теперь, похоже, так будет всё чаще», – рассказал Владимир Новиков.

«Можно сказать, что я привыкла к такому»

Спортсмены из Удмуртии также рассказали, что эта ситуация не вызвала у них сильного удивления – случаи нехватки патронов были и раньше.

«О том, что соревнования пройдут без стрельбы, мне сказал личный тренер. Он объяснил, что у школы биатлона нет патронов. Я отнеслась к этой новости негативно, потому что мы всё-таки занимаемся биатлоном, а не лыжами, и они должны были заранее приготовиться к этим соревнованиям.

Но и в таких соревнованиях есть смысл, так как можно оценить, насколько и как ты готов, над чем нужно работать, какие ошибки нужно исправлять, чтобы на следующих соревнованиях показать более хороший ход. Бежалось, конечно, тяжело, но я была довольна своим результатом.

В целом можно сказать, что я привыкла к такому. Бывает, что даже на тренировках мы не стреляем из-за нехватки патронов», – рассказала «Чемпионату» призёр Кубка Ткаченко Екатерина Петрова.

«На новый сезон команда будет обеспечена»

Директор школы биатлона Удмуртии Ростислав Мусалимов рассказал, что в подготовительный период, а также на отборочных и всероссийских соревнованиях команда региона была обеспечена патронами в полном объёме. Также команда будет обеспечена ими на новый зимний сезон.

«Что касается республиканских соревнований «Кубок памяти ЗТ СССР и России М.В. Ткаченко», в этом году они прошли позже обычных сроков. Раньше они проводились в сентябре. В этом году в сентябре спортсмены сборной Удмуртии всех возрастов выезжали на первенство России, поэтому этот турнир перенесли на начало октября, и старты проводились скорее как контрольная тренировка.

На первенстве России команды Удмуртии были полностью обеспечены патронами, об этом говорят и результаты выступлений наших ребят.

На весь новый зимний биатлонный сезон команда Удмуртии также будет обеспечена патронами. Сейчас деньги на патроны в полном объёме доведены до нашей школы Ведётся процедура торгов, патроны будут закуплены в полном объёме ко вкатке, она начнётся примерно 15 ноября», – рассказал директор АУ УР «ССШОР по биатлону им. А.М. Демидова» Ростислав Мусалимов.

Несмотря на нестандартные гонки без стрельбы, участие в соревнованиях приняли около 90 спортсменов в возрасте 15–18 лет. Также стоит отметить, что в третий день соревнований стартовали ещё 190 участников в возрасте с 11 до 14 лет. Самым юным участникам турнира повезло больше – в этом возрасте биатлонисты стреляют из пневматических винтовок, для которых дорогие патроны не нужны, поэтому они на соревнованиях всё-таки стреляли.