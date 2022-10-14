«Давайте вопросы решать, а не быть шоуменами». Как выбирали босса российского биатлона

Действующий глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров со второй попытки переизбран на свой пост на внеочередной конференции. В результате тайного голосования он победил своего соперника Алексея Нуждова, набрав 31 голос при необходимых 29.

Вбросы, направленные против Майгурова за несколько дней до выборов, не сказались на итоговой победе босса российского биатлона. Алексей Нуждов после поражения покинет пост вице-президента СБР и не останется работать в организации.

Первая внеочередная конференция состоялась 23 июня. Тогда выборы проходили согласно прежнему уставу СБР, для победы нужно было набрать 2/3 голосов. Майгурову в результате открытого голосования не хватило всего одного голоса для чистой победы, а предложение двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой сразу провести второй тур выборов не прошло.

Алексей Нуждов и Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

По закону выборы должны были пройти на следующей конференции, которая и состоялась 14 октября. После первой конференции кандидаты на пост главы СБР договорились о «режиме тишины».

Что случилось с российским биатлоном за почти четыре месяца?

Прежде всего, конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от всех международных соревнований. Ничего другого, впрочем, и не ожидалось.

Но, кроме единственного минуса, было несколько жирных плюсов.

СБР подписал спонсорские контракты на крупную сумму с разными партнёрами и раскрыл бюджет. Денег достаточно, чтобы намеченные в календаре старты провести на самом высоком уровне и с отличными призовыми.

Фрагмент гонки Кубка Содружества Фото: РИА Новости

Было проведено два этапа Кубка Содружества – в Сочи и в Раубичах. Организация на высшем уровне, борьба была в каждой гонке, а это самое главное.

Состоялся летний чемпионат России в Чайковском – тоже с хорошими призовыми. Это помимо юниорских и юношеских первенств.

Все группы сборной России провели абсолютно все запланированные сборы в тех местах, на которые и оформляли заявки.

Практически не было скандалов, за исключением странных соревнований в Удмуртии, на которые не нашлось патронов. Глава местной федерации биатлона Иван Черезов дал невнятное объяснение этому факту.

Скандалы начались за несколько дней до выборов президента СБР, «режим тишины» был нарушен. В СМИ начались вбросы против действующего президента. И нецелевое расходование средств якобы было, и давление на региональные федерации биатлона. Инициаторами были те же люди, что и перед первой конференцией. Кажется, они перестарались с попытками очернить одного из кандидатов.

Но выдуманные скандалы не помогли. Майгуров победил, а исполком СБР теперь целиком состоит из его единомышленников. Это очень важно.

«Насколько доволен результатом выборов? Этому предшествовало много негативных моментов со стороны некоторых членов СБР, но если чьи-то права нарушены, давайте это решать в цивилизованном порядке, а не выступать в качестве шоуменов на различных телевизионных программах и первых страницах газет. Про биатлон должны говорить только положительное, а не обсуждать скандалы», — сказал Майгуров после выборов.

Алексей Нуждов Фото: РИА Новости

Его соперник Алексей Нуждов объявил об уходе из СБР. Он подчеркнул, что сосредоточится на работе во главе Федерации биатлона Московской области и на деле постарается доказать, что она лучшая в России.

А также пообещал, что через четыре года вновь будет баллотироваться на пост главы российского биатлона. Если доживёт. На самом деле, Нуждов за годы работы в СБР многое сделал для того, чтобы федерация как минимум финансово чувствовала себя надёжно и спокойно.