Не всё так плохо, как в России. Самуэльссон наконец-то заметил допинг-скандал в Швеции

Главный борец с допингом в российском спорте шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон после долгого молчания высказался о положительной пробе своей соотечественницы биатлонистки Корделии Мелен Олссон.

Конечно же, он упомянул и Россию, причём отметил, что допинговый скандал в Швеции – это другое. Интересно, он знает, что такое двойные стандарты?

Попалась и не раскаялась

Олссон сдала положительную допинг-пробу после спринта на мартовском чемпионате Швеции. Интересно, что там она заняла только 14-е место, однако допинг-офицеры решили её проверить, и, как оказалось, не зря. Шведка была дисквалифицирована на два года за препарат тербуталин, на которое требуется терапевтическое исключение. Его у 24-летней спортсменки не было.

Корделии грозила четырёхлетняя дисквалификация, но её сократили в два раза, несмотря на то что сама спортсменка свою вину не признала:

«Моя цель в биатлоне – соревноваться на национальном уровне и получать удовольствие. Я не знаю, как запрещенное вещество попало в мой организм, и это самое ужасное. Я никогда не собиралась принимать допинг, и я невероятно сожалею о том, что случилось», – говорила Олссон.

Себастиан Самуэльссон Фото: РИА Новости

«Теперь в Швеции есть дело о допинге»

В России ждали комментария Самуэльссона по этому поводу, потому что именно он постоянно и жёстко высказывается о допинге в российском биатлоне и необходимости введения более серьёзных санкций в отношении российских спортсменов. Например, на чемпионате мира – 2020, после победы Александра Логинова в спринте, он и вовсе сказал, что россиян там быть не должно. Также он писал письмо главе ВАДА по поводу допинга в российском спорте.

Однако допинговый скандал в своей стране Себастиан прокомментировал не слишком оперативно и очень осторожно: назвал его печальным и отметил, что сравнивать этот случай с тем, что происходит в России, конечно, нельзя:

«Очень грустное событие. Оно в какой-то степени показывает, что нужно больше работать с просвещением в делах такого рода. Для меня очевидно, что эта спортсменка не выступала на элитном уровне и пыталась прибавить. Но понятно, что это очень печальное событие.

Допинг в России? Я видел комментарии от российской стороны и прекрасно понимал, что так и будет. Но надо уметь отличать яблоню от груши. Хотя понятно, это нехорошо, что теперь появилось дело о допинге в Швеции, в шведском биатлоне. Такого не должно быть. Но лично я не думаю, что это как-то влияет на доверие. Я по-прежнему считаю, что ЭПО ужасен, что таким нельзя заниматься. Даже при том, что у нас в Швеции теперь есть дело о допинге», – приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Также Самуэльссон отметил, что не комментировал инцидент только потому, что его о ситуации с Олссон никто не спрашивал.

Конечно, нельзя сказать, что Самуэльссон закрывает глаза на допинг в своей стране. Два года назад он жёстко высказался о допинг-скандалах чемпионки мира по вольной борьбе Йенни Франссон и легкоатлетки Робел Фсих. Но почему инциденты в шведском спорте и российском он считает совершенно разными ситуациями, которые не поддаются сравнению, – непонятно.