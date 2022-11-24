Что творят биатлонисты сборной России! Эх, а могли бы разрывать соперников на Кубке мира

Российские турниры – не формальность

В четверг, 24 ноября, в Россию вернулся большой биатлон. Обычно наши поклонники этого вида спорта с нетерпением ждали первого этапа Кубка мира, но не в этот раз. По известным всем причинам наши биатлонисты, как и почти все остальные спортсмены, вынуждены выступать внутри страны.

Биатлонистам, впрочем, намного проще, чем многим другим. Уровень конкуренции в России очень высокий, а ещё её усиливают белорусы, входящие в число мировых лидеров. Да, Кубок мира, конечно, круче, чего лукавить, но и российские соревнования – это далеко не пустая формальность.

Основой нашего сезона этой зимой является Кубок России. И первый его этап начался в Ханты-Мансийске. Старт едва не сорвался из-за сильных морозов. Накануне столбик термометра падал до -26°С, но в день гонки погода смилостивилась над участниками – морозные, но приемлемые -18°С.

Логинов вырвался на первое место

В стартовом списке было аж 86 человек, включая и белорусов с Антоном Смольским во главе, и, конечно, лучших спортсменов сборной России. Даже те, у кого совсем недавно были проблемы со здоровьем, вроде Серохвостова, похоже, так соскучились по гонкам, что решили выйти на старт.

Александр Логинов и Ильмир Ахтямов Фото: РИА Новости

Смольский, стартовавший под восьмым номером, и был первым ориентиром для всех своих соперников. Правда, он тут же промахнулся на лёжке и позволил обойти себя не только соотечественнику Максиму Воробью, но и россиянам, не попадавшим в сборную – Андрею Вьюхину и Вадиму Истамгулову. Но лучше всех выглядел Роман Сурнев – и скорость держал, и стрелял на лёжке точно.

Впрочем, это всё был лишь разогрев. Смольский дважды промахнулся на стойке и оставил медальные разборки россиянам. Вместо белоруса в них включился Александр Логинов. На первом круге он «вкатывался» осторожно, однако после чистой лёжки показал всю свою привычную мощь. Чисто отработал стойку и вышел на первое место, опережая промахнувшегося Сурнева на полминуты.

Часть этого отрыва биатлонист из Ульяновской области в заочном сражении отыграл, но Логинов всё равно сохранил уверенное первое место. Не смог его подвинуть даже главный конкурент по сборной Эдуард Латыпов, который очень мощно выглядел на трассе, но на стрельбище показал неутешительные 1+1.

Идеальная гонка Карима Халили

Казалось, Логинов может удержаться на первой позиции до самого конца гонки, но накатила вторая волна преследователей. В шестом десятке стартовали сразу трое хорошо знакомых российскому болельщику возмутителей спокойствия: Поварницын, Пащенко и Халили. Вся троица безупречно прошла первый круг и ко второй стрельбе подходила вровень с Логиновым, а Халили – даже быстрее.

Карим Халили Фото: РИА Новости

Поварницын мог включиться в борьбу за золото, но промахнулся последним, десятым выстрелом. А вот Пащенко и Халили были точны. И если Петру немного не хватило скорости на третьем круге, чтобы тягаться за первое место, то Карим был просто великолепен: Логинова он опережал на 15 секунд, третий круг прошёл очень бодро и своё лидерство на финише сумел сохранить.

В поздних номерах стартовал и переболевший совсем недавно Серохвостов, однако у него гонка не сложилась – два промаха. А последним возмутителем спокойствия был вернувшийся из небытия Матвей Елисеев. Он чисто отработал на обоих рубежах и боролся с Пащенко за третью строчку, но сил на финише представителю Москвы не хватило – стал седьмым. Только и это неожиданность!

По первой гонке Кубка России рано делать глобальные выводы. Но понятно одно – очень жаль, что наши спортсмены не могут конкурировать с соперниками на уровне Кубка мира. Халили и Логинов провели отличные старты. На международном уровне такие спринты, скорее всего, позволили бы им отправить в нокаут многих соперников и, вероятно, побороться за медали.

Но этой зимой мы можем об этом лишь мечтать.