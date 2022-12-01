Серохвостов со злости швырнул лыжи, а судьбу золота решила секунда. Драма в нашем биатлоне

1 декабря в Увате стартовал второй этап Кубка России по биатлону. Вместо двух запланированных стартов – мужской и женской индивидуальных гонок — из-за холода была проведена только одна. Женский старт перенесли на 2 декабря. Мужская гонка состоялась при пограничной температуре, но из-за мороза дистанция была сокращена, и спортсмены пробежали 15 км вместо 20 км.

С холодом лидеры справиться должным образом не смогли.

Провальная стрельба лидеров

До финиша добрались не все – четыре биатлониста закончили гонку досрочно. Одним из тех, кто преждевременно завершил гонку, стал Матвей Елисеев, пропустивший прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. Он практически остановился на дистанции перед третьей стрельбой, после чего и вовсе сошёл. Вероятно, Матвей досрочно завершил гонку из-за обморожения.

Также старт пропустили Александр Логинов и Максим Цветков, которые ранее предупреждали, что побегут не все гонки на Кубке России.

В жёлтой майке лидера общего зачёта Кубка России на старт вышел Карим Халили. Однако он допустил по одному промаху на каждой из двух стоек и с двумя промахами финишировал четвёртым. Но даже этот результат позволил Кариму сохранить майку лидера. Дело в том, что со стрельбой в гонке не справились практически все сильнейшие биатлонисты.

Латыпов промахнулся пять раз и завершил гонку только 16-м, Антон Бабиков также с пятью промахами лишь 22-й, белорус Антон Смольский с такой же стрельбой — 21-й. Александр Поварницын с четырьмя штрафами – 25-й.

А Даниил Серохвостов был настолько недоволен гонкой, в которой стал десятым, что после финиша эмоционально отбросил лыжи в сторону.

Как позже объяснил сам биатлонист, дело не в пяти промахах и позиции на финише, а в том, что его лыжи получили глубокую царапину на участке с тонким слоем снега. Очевидно, Даниил недоволен работой организаторов.

Главная сенсация – Иван Колотов

Неудачной стрельбой лидеров смог воспользоваться Иван Колотов, ставший главной сенсацией мужской гонки. 25-летний Колотов из Пермского края неожиданно вырвался на первое место после второй стрельбы. Он стал одним из четырёх биатлонистов, кому удалось пройти три огневых рубежа без единого промаха, да и ходом Колотов держался достойно – после третьей стрельбы по скорости он выигрывал у Карима Халили около пяти секунд.

Однако Иван не смог справиться с заключительной стрельбой и допустил два промаха, из-за чего опустился на второе место, проигрывая Василию Томшину 12,8 секунды. Колотов пытался догнать лидера, но всё-таки на финише уступил Томшину, допустившему на один промах меньше, восемь секунд.

«Приходя на последний рубеж, думал, что идеально было бы, конечно, «ноль» стрелять, чтоб последний круг просто ехать в удовольствие. Понимал, что если стрельну «ноль», то можно будет просто сушить вёсла последний круг, с двумя думал, что даже в тройку не заеду, потому что я проезжал мимо табло и видел, что у Карима выигрываю две-три секунды. Зная, насколько сильный он лыжник, я понимал, что, наверное, придётся всего себя отдать на последнем круге, чтобы хотя бы с ним по нолям пройти», – рассказал Колотов в эфире «Матч ТВ».

Всё шло к тому, что Томшин и Колотов сохранят первое и второе места соответственно. Однако под 47-м номером стартовал и без штрафов мчал по дистанции Никита Поршнев. Он и стал единственным спортсменом, кто смог пройти все четыре огневых рубежа без единого промаха.

После последней успешной стрельбы Никита прибавил в скорости и за 800 метров до финиша выигрывал у Томшина более пяти секунд, однако не смог удержать скорость и драматично проиграл лидеру на финише 0,4 секунды.