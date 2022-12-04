Колоссальный прорыв француженки на Кубке мира по биатлону. С 16-го места — к золоту!

На первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти прошли гонки преследования. Жулии Симон благодаря безупречной стрельбе удалось поразительно улучшить свой результат в спринте и подняться с 16-го места на первое, а вот Йоханнес с блеском повторил результат, показанный накануне, и, несмотря на три промаха, завоевал второе золото подряд.

Бё первый. Даже с тремя промахами

Под первым номером в мужской гонке преследования стартовал Йоханнес Бё. Его преимущество в 10 секунд сохранялось на протяжении всей гонки, а после третьей стрельбы и вовсе увеличилось до 35 секунд. Даже три промаха, два из которых Йоханнес допустил на последнем огневом рубеже, не помешали норвежцу выиграть третье золото на первом этапе Кубка мира подряд. К победе Йоханнеса в мужской эстафете и спринте добавилось золото пасьюта.

Йоханнес Бё Фото: Kevin Voigt/Getty Images

«Побеждать становится всё приятнее и приятнее. В гонке я старался немного сдерживаться, потому что помню, что четыре раза промазал на последней стрельбе здесь несколько лет назад. Я хорошо это помню, поэтому постарался действовать разумнее. Но всё закончилось двумя промахами, что очень раздражает. Сегодня с двумя промахами получилось, а в следующий раз уже не получится. Мне немного повезло», – приводит слова Бё TV 2.

Повторил свой результат спринта и Стурла Легрейд. Стартовав за Йоханнесом, на протяжении всей гонки Стурла сохранял свою вторую позицию и в итоге финишировал вторым. Стабильный результат показал и Себастиан Самуэльссон, который в пасьюте, как и в спринте, финишировал четвёртым.

Таким образом, первая пятёрка спринта в гонке преследования практически не изменилась, лишь немец Роман Рес, выигравший бронзу в спринте, поменялся местами с Эмильеном Жакленом, который накануне стал пятым.

По результатам гонки преследования Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, а Стурла Легрейд поднялся с третьего на второе место.

Жулия Симон Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Потрясающий прорыв Симон

Куда более непредсказуемо складывалась женская гонка преследования.

По итогам спринта сразу 23 спортсменки стартовали в пределах одной минуты от лидера – Лизы Терезы Хаузер. Плотная борьба сохранялась вплоть до третьего огневого рубежа, 19 биатлонисток были в минуте от лидера. К предпоследней стрельбе в топ-5 оказалась француженка Жулия Симон, и чистая стрельба позволила ей подняться с 16-й стартовой позиции до первого места.

На четвёртом огневом рубеже справиться со стрельбой удалось только Симон и Доротее Вирер, и вдвоём они продолжили борьбу за первое место. На заключительном круге француженка Симон была заметно быстрее итальянки и не позволила ей сократить шестисекундное отставание. Жулия Симон финишировала первой с преимуществом в 11,9 секунды и поднялась с девятого на второе место в общем зачёте Кубка мира.

Неожиданно сохранила место в шестёрке лидеров 31-летняя канадка Эмма Ландер, которая в пасьюте стартовала под четвёртым номером. Более того, у Ландер были все шансы побороться за медаль. К последней стрельбе она подходила в числе лидеров, вместе с Виттоцци, Симон и Вирер. Однако один промах на заключительной стрельбе позволил ей сражаться лишь за третье место с Эльвирой Эберг и Лизой Виттоцци. Но на последнем круге Ландер всё-таки не смогла удержаться за соперницами и финишировала пятой. Третьей стала Эльвира Эберг, через пять секунд после неё финишировала серебряный призёр спринта Виттоцци. Заняв четвёртое место в гонке преследования, итальянка сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира.