Российский биатлонист поразил всех шикарной стрельбой. Даже мировые лидеры так не могут!

На этапе Кубка России по биатлону в Тюмени 23-летний биатлонист Андрей Вьюхин удивил невероятно быстрой (и точной!) стрельбой из положения стоя в спринте. Так круто на рубеже не работают даже звёзды Кубка мира!

Йоханнес Бё сделал это хуже россиянина

В спринте на третьем этапе Кубка России Вьюхин стал третьим. С одним промахом на лёжке он проиграл победившему Эдуарду Латыпову 11,4 секунды. Несмотря на ошибку на первой стрельбе, стоя Вьюхин отработал блестяще! Судя по итоговому протоколу, на свой второй выстрел он потратил 2,3 секунды, на третий – 1,5 секунды, на четвёртый – 1,4, на пятый – 1,5. Во время его стрельбы казалось, что трансляцию гонки показывают в ускоренном режиме!

Для сравнения, в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти победитель гонки Йоханнес Бё, стреляя из положения стоя, тратил на выстрелы со второго по пятый 1,9, 1,8, 1,6 и 2,3 секунды. Норвежец стрелял медленнее Андрея Вьюхина и к тому же допустил один промах. В спринте на втором этапе в Хохфильцене Йоханнес стоя работал точнее, но медленнее. Второй и третий выстрел были быстрыми – 1,7 и 1,5 секунды. А дальше – 3,4 и 3,0.

Сделать скидку Йоханнесу из-за погоды не получится. По официальной информации, во время спринтов средняя скорость ветра в Контиолахти составляла примерно 1,1 м/с, в Хохфильцене – 0,3 м/с, в Тюмени – 3 м/с.

Стоит отметить, что по общему времени на огневом рубеже результат Вьюхина таким впечатляющим не выглядит. 24,1 секунды – это неплохой, но не выдающийся результат. Но стоит обратить внимание на то, что время, затраченное спортсменом на изготовку и первый выстрел, отсчитывается с того момента, как судья-оператор нажмёт на кнопку и передаст информацию о приходе спортсмена на огневой рубеж. Кто-то из судей делает это на секунду раньше, когда спортсмен едва-едва встаёт на коврик, кто-то на секунду позже. А выстрелы со второго по пятый считаются автоматикой, поэтому именно эти секунды показательны, если рассуждать о чистой скорострельности.

Интересно, что в спринте на этапе Кубке мира в Контиолахти сравняться по скорострельности с Вьюхиным смог только Дмитрий Шамаев, биатлонист из России, который с прошлого сезона представляет Румынию. Только ему удалось попадать в мишени, затрачивая на это по 1,675 секунды (2,0, 1,5, 1,5, 1,7).

А в спринте на втором этапе Кубка мира никто не смог повторить показатели Вьюхина и Шамаева. Французы Жаклен и Фийон Майе, а также итальянец Джакомель потратили на выстрелы со второго по пятый меньше времени, но никто из них не сумел закрыть все мишени – все промахнулись по разу.

«Это для случаев, когда нужно идти ва-банк»

Сам Вьюхин рассказал «Чемпионату», что так быстро стреляет не всегда.

«Нельзя сказать, что настолько быстрый темп для меня привычный, но в тренировочном процессе мы отрабатываем такую рискованную стрельбу для случаев, когда нужно идти ва-банк. Навык есть. Не скажу, что я делал это специально, но в процессе стрельбы почувствовал, что можно, и поэтому получилось так быстро.

Греет ли душу, что даже Йоханнес Бё не стреляет с такой скоростью? Если проследить за ним, тот норвежец ускоряет свою стрельбу, и на четвёртый и пятый выстрелы у него уходит менее двух секунд. Это рискованно, да и, в принципе, увеличивать темп – это не очень хорошо.

У меня нет цели стрелять столь быстро постоянно. Хорошо, что такой навык есть и его можно применить, когда это будет необходимо».

В предыдущих спринтерских гонках на этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и в Увате Вьюхин действительно стрелял стоя значительно медленнее. Но, как рассказал сам спортсмен, именно на домашней трассе в Тюмени он смог показать тот уровень, на который готов. Так что надеемся, что в дальнейшем молодой российский биатлонист будет чаще использовать свой супернавык и демонстрировать стрельбу круче, чем у мировых лидеров.