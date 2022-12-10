Российские биатлонисты устроили мощную разборку на финише. Всё решили доли секунды!

Кубок России по биатлону затмил Кубок мира. Не навсегда, конечно, но на один день точно. О том, что мужская гонка преследования будет интересной, говорили плотные результаты спринта. Вот только вряд ли кто-то ожидал, насколько напряжённой на самом деле окажется борьба за золото. Все три призёра провели потрясающую схватку за золото в финишном створе, а разрыв между первым и третьим местом составил всего 0,8 секунды!

Победу отпраздновал лидер общего зачёта Кубка России Карим Халили, вторым стал Александр Поварницын, а тройку призёров замкнул Даниил Серохвостов.

Давно мы не видели такой красоты!

Поразительная скорость Серохвостова

В топ-8 по итогам спринта находились пять членов сборной России и лидер белорусов Антон Смольский, причём располагались они относительно плотно – между первым и последним было чуть больше 40 секунд.

Белорус гонку преследования в итоге не бежал, но и без него борьба между российскими сборниками вышла классной. Уже после первого рубежа из числа претендентов на медаль выпал призёр прошлой гонки Андрей Вьюхин. В лидерах же шёл Эдуард Латыпов, преимущество которого над ближайшим преследователем Даниилом Серохвостовым было больше 16 секунд. В топ-6, проигрывая более 30 секунд, боролись Роман Ерёмин, Карим Халили, Александр Поварницын и Максим Цветков. При этом и дальше результаты были довольно плотными – в минуте находились 11 человек.

После второй лёжки ситуация кардинально поменялась. Латыпов допустил два промаха и откатился на второе место. Лидерство захватил Серохвостов, создав себе 47-секундное преимущество от Эдуарда. Третьим неожиданно оказался Алексей Вагин. Сразу за ним в паре секунд расположился Халили. Поварницын же, допустивший промах, переместился на восьмое место с отставанием в минуту. Максим Цветков тем временем «застрелился» и свою борьбу за медали завершил: с тремя промахами он стал лишь 19-м.

Серохвостов был неумолим и в лучших традициях Йоханнеса Бё с каждым километром накидывал преследователям по несколько секунд. В итоге к первой стойке преимущество Даниила составило уже 53,2 секунды. Вот только на рубеже барнаульский спортсмен допустил два промаха. К счастью для Серохвостова, остальные соперники тоже допустили ошибки, но, несмотря на это, отрыв Даниила почти испарился. В 8,9 секунды был Александр Поварницын. А с отставанием почти в полминуты вместе шли Карим Халили и Эдуард Латыпов.

«Заруба» на финишной прямой

Как и полагается, почти всё решила последняя стойка. Серохвостов, который опять оторвался от преследователей, промазал дважды, Поварницын допустил один промах, Латыпов ошибся два раза, а вот Халили оказался точен. В итоге Карим ушёл лидером, в секунде от него был Александр, а Даниил расположился в 10,5 секунды. Остальные преследователи проигрывали уже больше 42 секунд, тот же Эдуард был лишь пятым с минутным отставанием. Стало ясно, что тройка лидеров и разделит между собой медали – их никто не догонит.

А дальше зрители увидели борьбу на уровне Кубка мира. Серохвостов с каждым метром отыгрывался и за 600 метров до финиша догнал Поварницына с Халили, по-прежнему шедших вместе. Разобраться на трассе соперники не успели, поэтому всё решилось в финишном створе. На повороте перед ним Александр удачно обошёл соперников по внутреннему радиусу, заняв более выгодную позицию, Карим бежал вторым, Даниил – третьим. В такой последовательности спортсмены и оказались на прямой. Победителем из этой битвы вышел Халили, он оказался быстрее соперников. Вторым стал Поварницын, проиграв 0,2 секунды. А Серохвостов остался третьим с отставанием в 0,8 секунды. Видимо, сил у Даниила после такого рывка на финиш просто не хватило.

«Гонка была тяжёлая, все боролись до последнего. Сегодня были некоторые ошибки, но я рад, что смог победить в такой борьбе. Были моменты, где кайфовал от гонки, но иногда было и тяжело. В такой борьбе не получается всегда кайфовать, – с улыбкой рассказал выигравший гонку Халили.

Сегодня наконец-то получилось зарубиться с Серохвостовым. На третьем круге он много отыграл, и мне нужно было оттянуть момент, когда он совсем меня догонит. Это случилось на последнем подъёме, и я понял, что ему уже не хватит времени от меня убежать. Жёлтая майка лидера, конечно, мотивирует. Но ребята наступают на пятки, так что приходится от них отбиваться».

В «цветах» финишировали: Ильназ Мухамедзянов с тремя промахами (+51,8), Эдуард Латыпов с пятью промахами (+1:05,4) и Евгений Сидоров с двумя промахами (1:11,8). Александр Логинов с четырьмя штрафными кругами стал лишь 19-м, а Максим Цветков с пятью – 24-м.