Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Драматичная развязка мужского пасьюта на Кубке России — 2022/2023: роскошная битва биатлонистов на финишной прямой!

Российские биатлонисты устроили мощную разборку на финише. Всё решили доли секунды!
Татьяна Постникова
Драматичная развязка пасьюта на Кубке России
Комментарии
На Кубке мира такой борьбы в мужских гонках нет.

Кубок России по биатлону затмил Кубок мира. Не навсегда, конечно, но на один день точно. О том, что мужская гонка преследования будет интересной, говорили плотные результаты спринта. Вот только вряд ли кто-то ожидал, насколько напряжённой на самом деле окажется борьба за золото. Все три призёра провели потрясающую схватку за золото в финишном створе, а разрыв между первым и третьим местом составил всего 0,8 секунды!

Победу отпраздновал лидер общего зачёта Кубка России Карим Халили, вторым стал Александр Поварницын, а тройку призёров замкнул Даниил Серохвостов.

Давно мы не видели такой красоты!

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 3, Тюмень
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
10 декабря 2022, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
34:21.5
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+0.2
3
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
+0.8

Поразительная скорость Серохвостова

В топ-8 по итогам спринта находились пять членов сборной России и лидер белорусов Антон Смольский, причём располагались они относительно плотно – между первым и последним было чуть больше 40 секунд.

Белорус гонку преследования в итоге не бежал, но и без него борьба между российскими сборниками вышла классной. Уже после первого рубежа из числа претендентов на медаль выпал призёр прошлой гонки Андрей Вьюхин. В лидерах же шёл Эдуард Латыпов, преимущество которого над ближайшим преследователем Даниилом Серохвостовым было больше 16 секунд. В топ-6, проигрывая более 30 секунд, боролись Роман Ерёмин, Карим Халили, Александр Поварницын и Максим Цветков. При этом и дальше результаты были довольно плотными – в минуте находились 11 человек.

Малоизвестная россиянка не оставила шансов Алимбековой. Шикарная заруба на Кубке России Малоизвестная россиянка не оставила шансов Алимбековой. Шикарная заруба на Кубке России

После второй лёжки ситуация кардинально поменялась. Латыпов допустил два промаха и откатился на второе место. Лидерство захватил Серохвостов, создав себе 47-секундное преимущество от Эдуарда. Третьим неожиданно оказался Алексей Вагин. Сразу за ним в паре секунд расположился Халили. Поварницын же, допустивший промах, переместился на восьмое место с отставанием в минуту. Максим Цветков тем временем «застрелился» и свою борьбу за медали завершил: с тремя промахами он стал лишь 19-м.

Серохвостов был неумолим и в лучших традициях Йоханнеса Бё с каждым километром накидывал преследователям по несколько секунд. В итоге к первой стойке преимущество Даниила составило уже 53,2 секунды. Вот только на рубеже барнаульский спортсмен допустил два промаха. К счастью для Серохвостова, остальные соперники тоже допустили ошибки, но, несмотря на это, отрыв Даниила почти испарился. В 8,9 секунды был Александр Поварницын. А с отставанием почти в полминуты вместе шли Карим Халили и Эдуард Латыпов.

«Заруба» на финишной прямой

Как и полагается, почти всё решила последняя стойка. Серохвостов, который опять оторвался от преследователей, промазал дважды, Поварницын допустил один промах, Латыпов ошибся два раза, а вот Халили оказался точен. В итоге Карим ушёл лидером, в секунде от него был Александр, а Даниил расположился в 10,5 секунды. Остальные преследователи проигрывали уже больше 42 секунд, тот же Эдуард был лишь пятым с минутным отставанием. Стало ясно, что тройка лидеров и разделит между собой медали – их никто не догонит.

Серохвостов со злости швырнул лыжи, а судьбу золота решила секунда. Драма в нашем биатлоне Серохвостов со злости швырнул лыжи, а судьбу золота решила секунда. Драма в нашем биатлоне

А дальше зрители увидели борьбу на уровне Кубка мира. Серохвостов с каждым метром отыгрывался и за 600 метров до финиша догнал Поварницына с Халили, по-прежнему шедших вместе. Разобраться на трассе соперники не успели, поэтому всё решилось в финишном створе. На повороте перед ним Александр удачно обошёл соперников по внутреннему радиусу, заняв более выгодную позицию, Карим бежал вторым, Даниил – третьим. В такой последовательности спортсмены и оказались на прямой. Победителем из этой битвы вышел Халили, он оказался быстрее соперников. Вторым стал Поварницын, проиграв 0,2 секунды. А Серохвостов остался третьим с отставанием в 0,8 секунды. Видимо, сил у Даниила после такого рывка на финиш просто не хватило.

«Гонка была тяжёлая, все боролись до последнего. Сегодня были некоторые ошибки, но я рад, что смог победить в такой борьбе. Были моменты, где кайфовал от гонки, но иногда было и тяжело. В такой борьбе не получается всегда кайфовать, – с улыбкой рассказал выигравший гонку Халили.

Сегодня наконец-то получилось зарубиться с Серохвостовым. На третьем круге он много отыграл, и мне нужно было оттянуть момент, когда он совсем меня догонит. Это случилось на последнем подъёме, и я понял, что ему уже не хватит времени от меня убежать. Жёлтая майка лидера, конечно, мотивирует. Но ребята наступают на пятки, так что приходится от них отбиваться».

Российский биатлонист поразил всех шикарной стрельбой. Даже мировые лидеры так не могут! Российский биатлонист поразил всех шикарной стрельбой. Даже мировые лидеры так не могут!

В «цветах» финишировали: Ильназ Мухамедзянов с тремя промахами (+51,8), Эдуард Латыпов с пятью промахами (+1:05,4) и Евгений Сидоров с двумя промахами (1:11,8). Александр Логинов с четырьмя штрафными кругами стал лишь 19-м, а Максим Цветков с пятью – 24-м.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022