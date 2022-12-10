Норвежцы чуть не повторили российскую катастрофу на Олимпиаде. Вот это нервы в эстафете!

В субботу, 10 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоялась мужская эстафета, вторая в сезоне. Если смотреть итоговые результаты, то можно заметить, что Норвегия выиграла уверенно, с большим отрывом от конкурентов. Всё так, вот только на последнем огневом рубеже Ветле Шоста Кристиансен заставил норвежцев изрядно поволноваться.

Он чуть не повторил эстафетную катастрофу Латыпова на Играх-2022.

Вообще, до последнего рубежа на трассе всё было максимально предсказуемо. Интересно, что норвежцы дали шанс проявить себя 23-летнему Филипу Фьельду Андерсену на втором этапе. Всё закономерно: он сейчас третий среди норвежцев в Кубке мира и в эстафете тоже не стушевался. Да, стрелял неидеально, и 10 секунд отрыва, подаренные ему Стурлой Легрейдом, растерял, но на передаче эстафеты был прямо за спиной у итальянца и шведа.

Дальше за дело взялся Йоханнес Бё. Стрелял идеально, бежал – ещё лучше. Эстафету он передал с минутным преимуществом. За второе и третье места боролись француз Фийон Майе и швед Самуэльссон, где-то рядом был немец Долль. Ну а честь фаворитов защищал Ветле Шоста Кристиансен.

Первые два круга дались ему легко. Минимум эмоционального напряжения, максимум своего комфортного темпа – и отрыв на подходе к последней стойке гонки вырос до минуты и 20 секунд. Стреляй хоть как-то – и беги к золоту.

Но Кристиансен что-то задёргался. Стрелял медленно и неточно. После пяти первых выстрелов оставил две незакрытые мишени. Шестой – тоже мимо. Комфортные полторы минуты растаяли, сзади уже накатывали соперники.

Подобные истории отдаются в душе российского болельщика тягостным воспоминанием об Олимпиаде в Пекине, где сборная России выигрывала с огромным отрывом, но лишила себя золота на последней стойке. Эдуард Латыпов тогда зашёл на два штрафных круга и поверг всех в шок.

Впрочем, рядовая гонка Кубка мира – это не Олимпиада. Даже если бы Кристиансен промахнулся два раза и упустил золото, вряд ли это стало бы драмой всей жизни для него или партнёров по команде. Сколько они таких эстафет выиграли и сколько ещё выиграют – сразу и не сосчитать!

Короче, Кристиансен закрыл только одну мишень из двух оставшихся и что было сил помчался на штрафной круг. Если бы их было два – Самуэльссон успел бы догнать норвежца. Но с одним лидер чувствовал себя спокойно.

Норвегия – с золотом. Швеция, которая переставила Пеппе Фемлинга с первого этапа на третий и больше не выкарабкивалась с 15-х мест, – с серебром. А бронза у немцев – Бенедикт Долль показал лучшую скорость на этапе.