«Они пока не блещут». Почему тренер сборной России не в восторге от побед своих подопечных

Бóльшую часть золотых наград на первых трёх этапах Кубка России по биатлону выиграли спортсмены группы Артёма Истомина. Девушкам удалось стать первыми в четырёх гонках из пяти, а Даниил Серохвостов и Карим Халили и вовсе вдвоём выиграли четыре золотых медали в шести гонках.

В интервью «Чемпионату» Артём Истомин рассказал о риске падения результатов спортсменов его группы к главным стартам сезона и о сравнении результатов россиянок и лидеров Кубка мира, а также признался, за какую команду болеет на чемпионате мира по футболу.

«Победы за счёт стрельбы»

– Артём, три этапа Кубка России позади, как оцениваете результаты спортсменов вашей группы?

– На данном этапе, с учётом всех наших нюансов с болезнями в Увате и в Тюмени, результаты неплохие.

– Есть в вашей группе спортсменки, которые пока не реализовали свой потенциал?

– Сезон длинный, поэтому мы не пытаемся форсировать подготовку на первых стартах. Сейчас видно, что ребята не в той физической форме, чтобы бороться с большим количеством промахов. В основном сейчас они занимают высокие места за счёт стрельбы. Ксюша Довгая пока расстраивает тем, что она вновь заболела. Инфекция ходит, и она с трудом пробежала только одну гонку. Наталья Гербулова у нас тоже в первой же гонке еле дошла, потом лечилась, но всё-таки решила сама выйти на старт, хотя мы бы были против этого. Но она сказала, что, в принципе, в порядке и может работать. И в масс-старте, даже в таком состоянии, она в цветах.

– Тем не менее спортсмены вашей группы сильно начали сезон. Нет риска, что к главным стартам, к чемпионату России, результаты спадут?

– Нет, у нас есть определённые внутренние условия подготовки к главным стартам – к финалу Кубка России, к чемпионату России в Ижевске, поэтому нацеливаемся на это. Сейчас лишь сохраняем форму за счёт дополнительных тренировок, помимо соревнований. Как видите, ногами они пока не блещут.

Артём Истомин Фото: РИА Новости

– Не блещут? Но почти в каждой гонке ваши спортсмены финишируют первыми.

– Да, но это за счёт стрельбы. В масс-старте Настя Гореева – молодец, но на последнем рубеже нужно было делать ноль. В принципе, любая из них могла в этой гонке на последнем рубеже сделать ноль и уйти первой. И Гербулова, и Каплина могли это сделать, но получилось вот так.

«На Кубке мира совсем другой уровень»

– Последние гонки были очень яркими. Вы сами получаете от них удовольствие или это уже обыденность для тренера?

– Мы как раз с тренерами стояли на одном из подъёмов и говорили, что красивые и зрелищные финиши получаются. Спортсменам интересно, потому что у них появляется опыт контактной борьбы на последнем круге. И болельщикам на такое тоже интересно смотреть.

– Сейчас можно предположить, смогут ли ваши спортсменки побороться за подиум, если попадут на Кубок мира?

– Сейчас провести такую аналитику сложно, потому что даже банально уровень скольжения совершенно разный, высота. Я проверял время прохождения дистанции у девушек, у мужчин здесь и на Кубке мира. Здесь, допустим, Лиза Каплина проехала спринт с таким результатом, с которым она бы немного проиграла лидерам на Кубке мира. Но мы же понимаем, что там совсем другой уровень, вы сами можете увидеть, как сейчас там бегут девочки.

У нас есть Динара Алимбекова, которая конкурировала с лидерами в прошлом году, и она для нас ориентир как в техническом плане, так и в тактическом плане прохождения дистанции.

Анастасия Гореева Фото: РИА Новости

– Сейчас следите за чемпионатом мира по футболу? За кого болеете?

– Да, слежу. Я за Аргентину.

– Многие в последнее время осуждают Роналду, вы что о его поведении думаете?

– Надо понимать, что такие звёзды в различных видах спорта немного эгоистичные. И спортсмен должен быть внутри немного эгоистом. Иначе он просто не будет требовательным к себе и банально не будет хорошо выступать.